Huawei P Smart Pro - juba kolmas, aga testimisel esimene selle riistvaraga Huawei on hea noortetelefon

Huawei P Smart Pro on juba enam-vähem kolmas, aga Arvutimaailma testimisel esimene sellise riistvaraga Huawei. Nagu kirjutasime, on äravahetamiseni sarnase sisuga kolm viimast Huaweid: sarnased või peaaegu identsed on veel ka Honor 9X ja Huawei Y9s. Kuna neid meil siin väga ei liigu (Honor 9X siiski paljudes e-poodides veel on saadaval), siis uue telefonina P Smart Pro on ikkagi veel ka praegu, veebruaris täiesti tegija telefon. Vähemalt mitmete omaduste poolest.

Arusaadav, et mitu telefoni enam-vähem sama sisuga Huaweil ja Honoril välja on tulnud - USA sanktsioonide tõttu ei saa ju täiesti uutesse mudelitesse Google´i teenuseid panna, seega uute telefonide väljatoomisel muudetakse vaid korpust ja näiteks sõrmejäljelugeja asukohta, seega tehniliselt on tegu justnagu samade telefonidega, millele saadi Google´i litsents enne majandussanktsioone Huaweile USA poolt, aga välimus on siiski veidi teine ja sisu oli omal ajal piisavalt hea, et ka nüüd, pool aastat hiljem sobib neid täiesti müüa. Aga eks kõik oleneb muidugi hinnast ka. See mudel on saadaval mustana (MIdnight Black) ja ülalt alla muutuva värviga helesinisest lillani (Breathing Crystal). See viimane oligi testis ja näeb väga efektne välja. Kahju on kohe tagakülge mõne läbipaistmatu ümbrisega kinni katta.

Huawei P Smart Pro näeb välja täiesti tippklassi telefoni moodi, sest sellel on äärest ääreni ekraan, esikaamera auk või kulm ekraanis puudub ja selfie tegemiseks sõidab esikaamera välja ülaservas olevast sahtlikesest.

91% vaadet

Ekraan on väga suure diagonaaliga - 6,59 tolli, mille annab kätte pikk telefoni korpus: paneel on alumisest äärest ülemise servani välja ning hõivab kogu mobiili esiosa 91% ekraani ja korpuse suhtega. Resolutsioon 2340 x 1080 on natuke enam kui Full HD just ekraani pikkuse ehk pikema külje pikslite poolest.

Sõrmega hetkega sisse logitud

Erineval Honor X-ist asub sõrmejäljelugeja mitte tagaküljel, vaid sisselülitusnupul, mis on paljude jaoks parem ja mugavam, kui tagaküljel. Eks see on harjumuse asi, kuid sisselülitusnupp on ikkagi see koht, kuhu tavaliselt sõrm liigub, kui tahad telefoni vaadata ja turvaline sõrmejäljega sisselogimine kohe samal hetkel hoiab kokku väärtuslikku aega ja liigutusi.

Kuna Selfie kaamera sõidab välja, siis näotuvastusega sisse logida muidugi ei saa, aga seda pole hea sõrmejäljeskanneri olemasolul nii hädasti vaja. Sisselogimine sõrmega on kiire, hoopis kiirem ja täpsem kui näiteks Huawei ekraanialused sõrmejäljelugejad.

Kolm kaamerat - tubli keskmine, aga mitte särav tipp

P Smart Pro kolm tagakaamerat on tubli keskmine ja 48 MP põhisensor lubaks oodata ehk enamatki, kuid võrreldes mitmete praeguste tippkaameratega jääb see odavama hinnaklassi telefon siiski neile kvaliteedilt alla.

Lisaks põhikaamerale on veel tagaküljel 8 ja 2 MP kaamerad, mis on väiksemad, kui paljudel tippmudelitel, kuid põhikaamera teeb põhitöö ning viimasel ajal aina enam teeb hea pildi ka tarkvara. Tippmudelitel on kaameratarkvara parem, odavamatel ilmselt lihtsam. AI ehk tehisintellekt aga on nüüd kõigil. Selle tarkus jääb insenertehniliseks saladuseks.

Võrdluseks paar pilti, kus vasakpoolne on tehtud P Smart Pro´ga ja parempoolne Mate 20 Pro´ga (viimane on Huawei meil müüdavatest telefonidest nii-öelda lipulaev).



Vasakpoolsel P Smart Pro pildil on näha öövõttel vähem värve ja teravust.



Vasakpoolne P Smart Pro pilt on seekord küll värviderohkem kui eelmine, aga sellist lainurka, nagu Mate 20 Pro´l, testitav telefon öövõttega ei paku.

Üldiselt saab P Smart Pro´ga samuti täiesti korralikke pilte teha, kuid kvaliteedi stabiilsus on kehvem kui tippkaameratega - automaatika teeb eksimusi värvide määramise ja teravustamisega rohkem, aga kui teed vanakooli moodi rohkem klõpse samast asjast, siis lõpuks mõne hea kaadri ikka leiab.

Siin veel näiteid, mis peale klõpsates avanevad originaalsuuruses:

Lainurka, muide, teeb P Smart Pro ka, aga vaid siis, kui valid resolutsiooniks mitte rohkem kui 12 MP. Öövõttega tehakse vaid 1x ja suurema suurendusega ehk ilma 120-kraadise lainurgata.

48 MP kaameral on abiks veel tehisintellekt, mis teeb ka öövõtte selgemaks ja teravamaks, eemaldades müra. Võrreldes P Smart Pro´d Mate 20 Pro´ga eemaldab aga see mõnikord ka üsna palju värve ja kohati jääb pastelselt ebateravate pindadega (vaata näiteks ülalt seda Tartu Inglisilla pilti).

Ka 16 MP selfie-kaamera on tehisintellektiga, mis oskab põhiliselt portreesid hästi parandada ja näole valgust lisada.

Riistvara - kiire ja suhteliselt korralik

Riistvara pole enam uutel telefonidel eriliseks takistuseks kiirel kasutamisel, nii on ka 6 GB + 128 GB mäluga Huawei telefon kiire ja korralik, Kirin 710F kaheksatuumalise protsessoriga kiibistik saab ka pea kõigega sujuvalt hakkama.

Küll aga oli selle telefoni puhul üheks veidruseks WiFi ebastabiilsus. Teisest telefonist Hotspotti jagades paljudel juhtudel P Smart Pro ei leidnudki jagatavat võrku üles, ka koduses Telia võrgus võis mõnikord olla WiFi tugijaam telefoni nimekirjast kadunud. Samas aga linnas ringi liikudes leiti avalikke WiFi võrke väga hästi ja neis ka erilisi probleeme surfates polnud.

Android 10 veel selles mobiilis ei olnud, aga see ilmselt kunagi üsna varsti ka tuleb. Praegu oli mobiilis viimase turvapaigana augustis 2019 installitud turvauuendused ja peale seda polegi midagi välja tulnud, sest tarkvaravärskenduste kontrollimisel midagi uuemat ei pakutud.

Teeme ära ka traditsioonilised koormustestid:

Geekbench 5 - 1326 punkti Linpack Mobile - 1230,934 MFLOPS

Geekbenchi testis jääb see telefon Arvutimaailma suures edetabelis Honor 20-le alla. Mõlemad on Android 9-ga.

Jõudlust küll on, aga päris tippu ei kuulu need tulemused. Igatahes tavakasutajana kasutades mingit jõudlusprobleemi menüüdes ja äppides küll ei paistnud (kui välja arvata WiFi anomaaliad).

GPS on eeskujulik, teeb ühtlustamist paigal seistes ja täpsustamist liikudes ning spordi- või matkaträkkeriks sobib igati. Autonavigaatoriks samuti, sest asukohamääramine on suhteliselt kiire.

4000 mAh aku pole küll tippmahtuvusega, kuid omas hinnaklassis täiesti korralik suurus (tegelik mahtuvus 3900 mAh) ja kestab ilusti kuni poolteist päeva üsna aktiivselt kasutades. Kiirlaadimist pakutakse kuni 40 W - kiirlaadijaga harjunud telefonikasutajana on see väga hea omadus tarbida ning "vana" traditsiooni õhtul telefon laadima panna võib lõplikult ära unustada. Kui olid unustanud õhtul laadida, siis hommikul enne väljaminekut jõuab üsna suure osa energiat vaid paarikümne minutiga juurde saada, et kogu päevaks jätkuks.

Muud ühendused, mida pole unustatud

Huawei P Smart Pro pakub omadusi, mida tipptelefonid ei oma (enam). Millegipärast ongi kombeks odavamatel telefonil neid omadusi veel pakkuda, sest kasutavad hindavad seda: näiteks on sel telefonil sisseehitatud FM raadio, traditsiooniline 3,5 mm kõrvaklapipesa ja micro-SD kaardi lisamise võimalus. Kõik on tänuväärsed lisad, aga mitmetel kallimatel tippmudelitel ära jäetud. Samas puudub P Smart Pro-l selline vajalik lisa nagu WiFi ac standardi tugi.

Navigatsioonimoodul toetab lisaks USA GPS-ile ka Venemaa GLONASS-i ja Hiina Beidou´d (vähemalt mõnede tehniliste andmete lehtede järgi) ning tundub, et see on meil siin Euroopas täiesti kogu taevast kattev komplekt. Mobiili kaal on üsna suur - üle 200 grammi ja on ikka käes tunda. Veekindlust ei saa ka selle mudeli juures eeldada, sest ülaservast sõidab välja esikaamera ning sinna sahtlisse võib vesi kergesti sattuda.

Kokkuvõtteks sobib Huawei keskklassi telefon hästi noortele kasutajatele ja neile, kellel vaja suure ekraaniga kas sotsiaalmeediat või pilte-videosid vaadata (ehk siis taas põhiliselt noortele). Mobiili suurus ja raskus pole ehk nii trendikad, aga äärteta ekraan on väga moodne ja väljasõitev selfie-kaamera ka efektne. Selle esikaamera lahendusega sobib P Smart Pro isegi neile inimestele, kes selfie kaamerat kasutavad väga harva - sel juhul ei võta see kasutuna ekraanipinnalt ära mitte ühtki pikslit ja jätab kogu esikülje vajaliku pildi-info päralt.

PLUSSID

+ suur ekraan

+ esikaamera "kulmu" ja "augu" puudumine

+ kiirlaadimine

MIINUSED

- kaamera pole just tippklassist ja teeb öövõttel väheste värvidega pilte

- oli probleeme WiFi võrkudega

- pole veekindel

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Huawei P Smart Pro

Hind: 299 eurot (Elisa)

Operatsioonisüsteem: Android 9 Pie

Protsessor: Huawei Kirin 710F, 4x Cortex A73 2.2 GHz + 4x Cortex A53 1.7 GHz (kaheksatuumaline)

Ekraan: 6,59 tollise diagonaaliga, 2340 x 1080 pikslit

Mälu: välkmälu 128 GB , muutmälu 6 GB, micro-SD pesa (microSD kuni 512 GB)

Ühendused: 4G, VoWiFi, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB 2.0, VoLTE

Tagakaamerad: 48 MP + 8 MP + 2 MP, Full HD video 1080p, PDAF, ülilainurk, sügavussensor, bokeh, LED välk, HDR, panoraamvõte, tehisintellekt

Eesmine kaamera: 16 MP, Full HD video 1080

Navigatsioon: GPS, GLONASS, Beidou

FM raadio: jah

Aku: 3900 mAh

Laadimine: USB Type-C, 40 W kiirlaadija

Turvalisus: sõrmejäljelugeja küljel

Mõõtmed: 163,1 x 77,2 x 8,8 mm

Kaal: 206 g

SIM-kaart: Nano SIM, Dual SIM