Huawei P10 Lite – piisavalt kerge oma hinna kohta

Kolmesaja-eurone Huawei tipptelefoni P10 nö odav-versioon Huawei P10 Lite on lipulaeva kõrvale asetades natuke suurem, natuke paksem ja võiks isegi öelda, et natuke ilusam. P10 metalne korpus on pikas perspektiivis kindlasti vastupidavam, aga P10 Lite´i läikiv klaasjas tagakülg ilusam. Lisaks meeldib kindlasti paljudele ka tagaküljele jäänud tundlik sõrmejäljelugeja, mis „päris“ P10-ga kolis esiküljele ekraani alla.

Eestis on Lite-versioonid kippunud olema väga populaarsed – olgu siis Huaweil, Sonyl või teistel tootjatel. Need lipulaeva jäljendavad soodsad nutitelefonid on küll mõnest tipptelefoni funktsioonist ilma ja odavama korpusega, kuid muidu igati toimekad nutitööriistad, olles olulise osa (kuni poole) hinnast kaotanud.

Vaatame ka Huawei P10 Lite´i ja P10-t kõrvuti – AM-i testis saigi neid mõned päevad täiesti paralleelselt proovitud.

Lisaks alguses mainitud kopruse-erinevustele on P10 ja selle Lite-versiooni erinevusi ka sisemiselt tunda. Üks olulisemaid on muidugi kaamera – Lite omab vaid üht tagakaamerat, seega pildistamine käib „tavaliselt“ ja kui mõlema kaamera sensorid on 12 MP taga ning 8 MP ees, siis pealtnäha ei tohiks suurt vahet olla. Tegelikult muidugi on – Huawei kaks tagakaamerat 12 ja 20 MP) ning Leica litsents pakuvad kvaliteedis olulist eelist ikka lipulaevale, mitte odavtelefonile. Aga proovime selle kohe järgi.

Esimene pilt on tehtud P10 Lite´iga vaikerežiimis, teine P10-ga vaikerežiimis.

Siin veel mõned P10 Lite pildid, klõpsa fotol, et näha originaali.

Puudub 4K video salvestamise võimalus ja optiline pildistabiliseerimine (OIS). Ja ehkki odav telefon tegutseb vaid ühe kaameraga, on 8 MP esikaameral olemas tarkvaraline bokeh-efekt portreerežiimis: programmiliselt tuntakse ära näo kontuurid ja taust udustatakse parema portree nimel.

Seega, kui tahad ära kasutada P10 kahe kaamera eeliseid ja Leica kvaliteeti, võiks ikkagi eelistada 550 euro kanti maksvat tippmudelit, kui aga kaamera pole nii oluline, on 300 eurot maksev P10 Lite ka päris hea.

Mis see päris hea tähendab? Vaatame lähemalt.

Tehnilised näitajad: vahet on märgata

P10 Lite omab isegi veidi suuremat ekraani kui P10: 5,2 tolli 5,1 tolli vastu (diagonaal). Pikslite arv on sama (Full HD), kuid P10-l on seega natuke suurem punktitihedus (424 ppi vs 432 ppi).

Odavamal mudelil on keskmise jõudlusega kaheksatuumaline HiSilicon Kirin 658 protsessor, tippmudelil tippklassi HiSilicon Kirin 960 (ka kaheksatuumaline). Numbriliselt tähendab see, et meie suures Androiditelefonide jõudluse edetabelis am.ee/edetabel oli P10 Quadranti testis lausa läbi ajaloo 2. tulemusega 41180 punkti kohe Oneplus 3 järel, P10 Lite aga maandus 22686 punktiga 19. kohale. Samas on telefonil üsna piisavalt operatiivmälu – 3 GB ja igapäevases kasutuses suurt aeglust märgata polnud.

Aku on Lite-il 3000 mAh - P10 3200 mAh vastu, aga aku osas mingeid probleeme ei ole, kui igal õhtul rutiinselt mobiili laadima paned. Samuti on P10 Lite vanamoodsama micro-USB kaabliga. Ühelt poolt sobivad kõik vanad aksessuaarid ja pole Type-C kaablit vaja kogu aeg kaasas kanda, teiselt poolt on kadunud kiire andmeside ja kiire laadimise eelised.

Mobiiliäpp Sensor Box andis ka P10 Lite-ile kõigi vajalike sensorite olemasolu kinnituse, erinevust siin tippmudeliga polnud. On nii güroskoop kui magnetiline kompass.

GPS töötab P10 Lite´il enam-vähem samamoodi, kuid P10 tippmudelil on lisaks GPS-ile ja Glonassile ka Hiina satelliitide Beidou tugi.

Üsna ideaalilähedastes tingimustes salvestas GPS mõnemeetrise täpsusega teekonna Katariina kail:

Sõrmejäljelugeja tagaküljel on Huaweile omaselt kiire ja sellele pole midagi ette heita. Vähese raha eest saad turul ühe parima turvavahendi.

SIM kaardi pesa pakub võimalust kasutada kahte nano-SIM-i või teises pesas microSD mälukaarti nano-SIMi asemel.

Kokkuvõtteks saad peaaegu poole väiksema hinna eest küll microUSB, ühe tagakaamera ja aeglasema protsessoriga isendi, kuid see pole tõesti nii palju kaotada, kui hinnas. Seega – juhul, kui pole eesmärgiks hankida endale alati tippude tipp, maksku mis maksab, on P10 Lite igati korralik igapäevane tööriist. Hoia ainult hellalt, sest sile tagakaas on libe ja õrn, kukkudes võib kergelt puruneda.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Huawei P10 Lite

Hind: 299 eurot (Elisa)

Operatsioonisüsteem: Android 7.0

Protsessor: Hisilicon Kirin 658, 4x 1,7 GHz + 4x 2,1 GHz

Ekraan: 5.2 ", 1920 x 1080

SIM-kaardi tüüp: Nano-SIM, dual-SIM (SIM1: 2G/3G/4G; SIM2: 2G/3G)

Sisemälu 32 GB, muutmälu 3 GB, microSD kaart kuni 128 GB

2G sagedused (MHz): 850/900/1800/1900

3G sagedused (MHz): 850/900/1900/2100

4G sagedused (MHz): 800/1800/2600/900//2100

Mobiilse andmeside max kiirused (Mbit/s): allalaadimine 300 / üleslaadmine 50

WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5G

Bluetooth: v 4.1

NFC: jah

Tagakaamera: 12 MP, Full-HD video

Eesmine kaamera: 8 MP, HD video

GPS: GPS/AGPS/Glonass

FM raadio: jah

Laadimine: Micro-USB, kiire laadimine

Aku: 3000 mAh

Sõrmejäljelugeja: jah

Mõõtmed: 146,5 x 72 x 7,2 mm

Kaal: 146 grammi