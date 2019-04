Proovime järgi: Huawei P30 Pro pildistab Meriväljalt kesklinna

26. märtsil Pariisis esitletud Huawei P30 Pro puhul muust eriti ei räägitagi kui selle uute kaamerate televõimekusest. Teeme siis meiegi läbi ideaalsetes tingimustes käest pildistamise Meriväljal, üle mere Tallinna kilukarbisiluetist.

Huawei P30 Pro on lainurk-kaameraga, tavakaameraga ja teleobjektiiviga kaameraga. See viimane teeb kuni viiekordset optilist suurendust, lisandub veel hübriidsuurendus, mis annab lõpuks kokku kuni 50-kordse megasuurenduse, mis on peegelkaamerate spets-objektiividega võrreldav. Iseenesest mõista ei saa 50-kordse suurendusega sama teravat pilti, kui viie-kuuekohalise summa maksvate teleobjektiividega. P30 Pro teleobjektiiv peab mahtuma õhukesse mobiilikorpusse ja kuna füüsika seab omad piirid, siis on läätsekomplekt paigutatud mitte risti, vaid pikuti korpuse sisse. Välise läätse juurest peegeldatakse prisma(de)ga valgus külili asuvasse mikroskoopilisse teleobjektiivi ja sealt sensorisse.

Nii nagu Mate 20 Pro-ga, nii saab ka P30 Pro-ga pildistada sujuvalt suurendades, nii et kasutajale jääb märkamatuks, millal kaamerasensoreid vahetatakse või digisuurendusele üle minnakse.

Alustame lainurgast (klõpsa piltidel, et näha originaale):

Keerame suurendust juurde - nüüd 5x suurendus, selline, mille annab välja optiline suum.

Võimalusi on aga veelgi - suur sensor lubab ka digisuurendust üsna palju teha. 10x suurendus on allpool selline. Kõik pildid on muide käest tehtud, sest kaameral on ka optiline stabilisaator ja AI stabilisaator (tehisintellektiga tarkvaraline stabilisaator).

Järgmisena aga võtame ette 50x suurenduse. Pildistamiseks see eriti praktilist väärtust ei oma, sest detail on kadunud, aga näiteks dokumenteerimiseks, binoklina kasutamiseks või muuks praktiliseks kasutuseks võib selline hiigelsuum taskus küll ootamatutes olukordades ära kuluda.

Kuidas öösel tele töötab?

Huawei P30 pro on nagu P20 pro ja Mate 20 Pro ka väga hea ööpildistamise võimekusega. Siin on mõned näited ööpildistamisest teleobjektiiviga, mis on ühele tavalisele kaamerale topeltraske ülesanne.



(ƒ/1.6, säri 5 s, ISO 160)



(ƒ/1.6, säri 5 s, ISO 320)

Loodusfoto ja linnuvaatlus

Nägid lindu või looma ja haarasid kaamera? Tulemuses võib tavaliselt pettuda, sest mobiiliga kaugelt ja kiiresti pildistades ei ole pärast uluk isegi mitte äratuntav. Suurendades ei lähe asi paremaks.

Proovime linnuvaatlust Huawei P30 Pro´ga:



(ƒ/2.2, 1/361 s, ISO 50)

Looduse Aasta Fotole küll seda pilti ei saadaks, aga see 25-kordne suum tõi tihase siiski piisavalt lähedale, nii et tunneb kaugelt puuvõrast täiesti linnu ära.