Midagi kergemat: Huawei tõi välja P30 seeria noortepärase mudeli P30 Lite

Traditsiooniliselt tulevad mobiilitootjatel lisaks tippmudelitele välja ka need rahva- ja noortetelefonid, mida kõige rohkem ostma hakatakse. Huawei on oma P30 seeria tippe juba tutvustanud, Lite näeb küll üsna samasugune välja, kuid lisaks hinnalõikele on midagi ka veel natuke ära võetud ja noorte jaoks ka juurde pandud. AM esimesed muljed uuest 379-eurosest telefonist on järgmised.

Täna Tallinnas testida antud P30 seeria väikevend P30 Lite toob noortetelefoni tipptasemel sensori - rekordilise 48-megapikslise kaameramooduli, mis muuhulgas aitab ka hämaras häid pilte teha ja lubab suurendustest rohkem detaile välja võtta.

P30 Lite kaamerasensoril on Quad Bayer värvifiltrimaatriks, kus mustrid hajutavad RGB (Red-Green-Blue) värve üle kogu pildi (1/2 rohelist, 1/4 punast ja 1/4 sinist) sellise mosaiigina, et iga värvi ümbritseb igas suunas kaks teist värvi. Quad Bayer maatriks paigutab värvid ümber nelja ristkülikukujulisse gruppi (2 rohelist, 1 punane ja 1 sinine), mis annab kõrgema resolutsiooni ja hea eraldusvõime ka vähese valgusega ning suurema jõudluse, kaotades viivituse HDR-fotode lühikese ja pika säri vahel (HDR pannakse teatavasti kokku erineva säriga kaadritest, et tumedad ja heledad alad saaksid kõik sobivalt säritatud sensoril).

Siin on mõned esimesed klõpsud uue kaameraga - klõpsa pildil, et näha originaali.

P30 Lite’i 48 MP sensor tagab parema tulemuse, kui algoritmidega parandatud pildil. P30 Lite nutitelefoniga tehtud pilte saab printida 2,8 m x 2,1 m plakatitena, mille trükiresolutsioon on 72 punkti tolli kohta (dpi).

Uus telefon kasutab 1/2-tollist andurit, mis kogub rohkem valgusst ja annab ka ööfotodele kvaliteedi ning teravuse, kuid mitte samamoodi, nagu tippmudelid P30 pro või Mate 20 Pro. Öörežiim võimaldab teha kuni kuus sekundit kestvaid säritusi käest.

Täiustatud öörežiim kasutab objektide kuju ja servade tuvastamiseks tehisintellekti. See funktsioon kontrollib üle kõik pika säri ajal tehtud kaadrid enne kvaliteedi alusel filtreerimist ja tehisintellekti kasutamist, tasakaalustades käe värisemisest tuleneva hägususe. Suur pildihulk asetatakse seejärel üksteisele ja tasakaalustatakse optimaalse heleduse säilitamiseks automaatselt.

Ööpiltide jaoks peame veel ootama, kuni pimedaks läheb, aga kaamerakomplekt (kolm tagakaamerat) teeb ka lainurkfotosid (0,6x) ja telefotosid. All on üks näide lainurgast, teine telest.

Telefon tuleb kolme värviga: sinine, must ja valge, sõrmejäljelugeja on üks kiireimaid ja asub tagaküljel, tag asuvad ka kolm tagakaamerat, millest põhikaamera on 48 MP. tagakaameras tunneb tehisintellekt ära 22 erinevat stseeni ja sätib vastavalt stseenile seadeid, 24 MP esikaameral kaheksa stseeni. Saab teha ka aegluubis videot HD kvaliteediga 480 kaadrit sekundis.

Mida siis peab veel loovutama odavama hinna eest? Protsessor näiteks pole nii võimas kui P30 tippmudelitel, "vaid" Kirin 710. Kuid ka see on energiasäästlik. Telefon kasutab USB Type C kiirlaadimist, kuid mitte nii kiiret, kui tippmudelitel. Siiski saab poole tunniga 40% akust täis.

Mobiili saab lahti lukustada nii sõrmejäljelugeja kui näotuvastusega. Helinateks saab kasutada ka videohelinaid - kas Huawei poolt välja pakutuid või enda omi.

Mälu on 4 GB pluss 128 GB välkmälu, lisada saab tavalise microSD kaardi.

Osta või mitte? Keeruline veel öelda esimeste muljete põhjal, aga välimuselt on tegemist igati korraliku telefoniga (kahjuks pole veekindel), "kulm" on mõnusalt väike ja tilgakujuline ühe kaameraga ekraani ülaservas, kaamerad on soodsama hinnaklassi telefoni kohta täitsa head ja kõik vajalikud lisad noortepärasele mobiilile on ka olemas. Üle tubli keskmise telefon (ilmselt). Aga eks pikemas testis selgub juba lähemalt.