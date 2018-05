Huawei uued noortetelefonid Y6 annavad kamba peale välja kvaliteetse surround-heli

Huawei avalikustas äsja oma uue, spetsiaalselt noortele suunatud Y-seeria nutitelefoni Huawei Y6 2018, mis on saanud uue moodsa äärest ääreni kumerate äärtega ekraaniga disaini ning on saadaval mustas, sinises ja kuldses värvitoonis. Mobiilset meelelahutust saab tarbida kirgaste värvidega Huawei HD+ FullView ekraanilt ja uute võimalustega helisüsteemiga. Huawei Y6 2018 telefonil on selfie toonimisvälk, EMUI 8.0 kasutajaliides ja pikem aku tööaeg.

Noortetelefonil, mis maksab alla 150 euro, on 5,7-tolline Huawei FullView ekraan, mis annab kasutajale hea kasutamiskogemuse 2,5D kumerate äärtega klaasi ja ergonoomilise korpusega ning telefoni on mugav käes hoida.

Uus helisüsteem spetsiaalselt meelelahutuseks

Huawei Y6 2018 telefonil on mitmed uued helifunktsioonid, mis loodud uue põlvkonna uusi vajadusi arvestades. Telefonil on keskmisest valjem helitugevus, ulatudes kuni 88 dB-ni. Noorte hulgas on suure populaarsuse saavutanud ka striimimis- ja karaokerakendused, millele on Y6-l uusi lisafunktsioone pakkuda. Nimelt on mudel läbinud HOTA (Huawei Over the Air) uuendused ja pakub läbi selle ka karaokerežiimi. Kasutades lauldes peakomplekti, kuuleb sellega oma häält ning tunne on nagu rokkstaaril. Karaokerežiim muudab telefoni mobiilseks karaokemasinaks.

Pärast HOTA uuendusi laseb Huawei Y6 2018 ka sõpradega koos muusikat kuulata. Telefoni saab ühendada kuni kaheksa teise telefoniga ning muuta need Surround 5.1 kõlariteks, andes kodukino- või kontsertitasemel muusikakogemuse.

Samuti on Huawei Y6 2018 telefonil Huawei Histen tehnoloogiaga olemas kolm helirežiimi: lähedal (kuular), ees (teatriefekt) ja lai (kontsertiefekt).

Kiire ja lihtne näotuvastusega avamine

Huawei Y6 2018 telefoni näotuvastusega avamine muudab elu kiiremaks ja lihtsamaks. Odavtelefonis pesitseb tehisintellekt, nagu paljudes tippmudeliteski ja selle kasutatava näotuvastuse algoritmiga oskab telefon automaatselt tuvastada 1024 punkti näol ning võrrelda neid eelnevalt salvestatud andmetega. Kui telefoni ekraan ärkab, tuleb ekraani vaid vaadata ning telefon on avatud.

Selfie toonimisvälk teeb ilusaks

Huawei Y6 2018 telefonil on 5 MP selfie toonimisvälguga esikaamera ja 13 MP tagakaamera imeliste hetkede jäädvustamiseks. Nutikas selfie välk võimaldab telefonil automaatselt tuvastada näo valgustust ning seda intelligentselt reguleerida, et muuta selfie loomulikumaks.

Pärast HOTA uuendust on seadmel ka AR objektiiv, mis teeb pildistamise tänu lõbusatele filtritele põnevamaks.

Android 8.0 + EMUI 8.0

Android 8.0-l põhinev kasutajaliides EMUI 8.0 tagab kiire ja sujuva kasutajakogemuse: kolme sammuga saab 90% põhitegevustest täidetud.

Huawei Y6 2018 on suunatud noortele ning sisaldab endas mitmeid Huawei tehnoloogiad. Näiteks teeb elu mugavamaks navigeerimise dokk, mis asendab varasema virtuaalse navigeerimisriba. Lisaks on Huawei Y6 2018 telefonil mitmed teised kasulikud omadused, nagu mängurežiim, Dual Bluetooth, ekraanitõmmise jäädvustamine kolme sõrme näitamisega, intelligentne jagatud ekraani liides ja väikse ekraani vaade.

Huawei Y6 2018 telefonil on 3000 mAh aku koos Power Saving 6.0 akusäästmise tehnoloogiaga. Vastavalt Huawei testitulemustele on see piisav, et vaadata järjest 14 tundi videot või mängida 57 tundi muusikat.

Mobiilil on ka kolmele kaardile mõeldud pesa kahe nano-SIM-kaardi ja vajadusel ka ühe kuni 256 GB microSD kaardi jaoks, Dual SIM ja Dual Standby võimalustega.

Hind ja saadavus

Huawei Y6 2018 on Eestis müügil mai keskpaigast, soovituslik müügihind on 149 €.