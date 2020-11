Huawei müüs kaubandussanktsioonide surve tõttu maha oma sõsarbrändi Honor

Honor on teada-tuntud mobiilibränd ka Eestis, Huawei sõsarbränd suunas oma telefonid noorematele ja pakkus lisaks telefonidele ka Huawei riistvaraga kattuvaid muid nutiseadmeid, nagu näiteks sülearvuteid, õhuouhasteid, nutikelli ja kõrvaklappe. USA kaubandussanktsioonid on aga muutnud Huawei elu komponentide hankimisel päris raskeks ja et põhiäri kergendada, otsustas Hiina tehnoloogiahiid selle osa oma ärist maha müüa meie jaoks üsna tundmatule ettevõttele Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

Huawei kirjutab oma pressiteates, et nende tarbijaelektroonika äri on hiljuti seisnud tohutu surve all, mille põhjuseks vajalike komponentide hankimisraskused, kuna USA kaubandussanktsioonid keelavad kiibitootjatel (lisaks Google´ile, kelle teenuseid Huawei telefonides ei saa kasutada) oma tehnoloogiat Huaweile müüa. Huawei Investment & Holding Co., Ltd. on seega otsustanud müüa kogu oma Honori äri ja brändi Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd-le.

Kui müük on nüüdseks lõpule jõudnud, Huawei ei oma uues Honori ettevõttes ühtegi aktsiat ega tegele ärijuhtimise ega otsuste vastuvõtmisega.

Alates loomisest 2013. aastal on Honori kaubamärk keskendunud noortele, pakkudes madala ja keskmise hinnaga nutitelefone. Seitsme aasta jooksul on Honorist kasvanud kaubamärk, mille all müüakse aastas üle 70 miljoni seadme.

Kas ja millal on oodata uusi Honori nimega seadmeid, sellest ei räägi pressiteated ega tehingu kommentaarid.