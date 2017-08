Asi selgeks: kui veekindel on sinu telefon tegelikult?

Niiskes ja külmas Eesti kliimas on veekindlus alati oluline. Ja kui tulevad need paar suvist sooja päeva, siis liigutakse ju jälle kuhugi vee lähedusse. Seega kui maailmas leidub kohti, kus telefoni veekindlus ja tolmukindlus on oluline, siis Eesti on kindlasti üks neist. Veekindel nutitelefon on veel suhteliselt uus asi, aga kui kindlad need siis tegelikult on?

Ühe esimesena tuli veekindla laiatarbe-nutitelefoniga välja 2013. aastal Sony oma Xperia Z-iga. Praeguseks on ka Samsung ja Apple oma tippmudelitega võtnud sellest eeskuju. Ent see, kas telefoniga saab vee all muretult selfie´sid teha, sõltub seadme IP-kaitseastmest ehk vastavast standardist ja sellele järgnevate numbrite kombinatsioonist.

Tele2 müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema selgitas, mis on telefoni IP-kaitseaste ja selle tasemed ning kuidas neist õigesti aru saada.

„IP-kaitseaste ehk ingress protection ütleb kasutajatele, kui kaitstud on nutiseade vedelike ja tahkete osakeste suhtes. Iga IP-kaitseaste sisaldab kahte numbrikohta, näiteks IP67 või IP68 – need on kaks kõige levinumat kaitseastet, mis on praegustel tippklassi nutitelefonidel, nagu Apple iPhone7 ja Samsung Galaxy S8,“ ütles Seema.

„Esimene kahest numbrikohast, näiteks IP67 korral näitab number 6 kaitset tahkete osakeste, muu hulgas tolmu eest. Seadmeid hinnatakse skaalal 0–6, kus 6 tähistab kõige suuremat kaitset. Teine numbrikoht väljendab vedelikuvastast kaitsetaset ja seda hinnatakse skaalal 0–8,“ selgitas ta.

Seema sõnul kasutatakse mõnikord kaitseastme numbri asemel x-i. „See ei tähenda, et kaitse puudub, vaid hoopis seda, et toodet pole selles valdkonnas katsetatud või sellele pole taset määratud,“ lisas müügi- ja turundusdirektor.

IP-kaitseastmete selgitused

Kaitstus tahkete objektide vastu ehk tolmukindlus (esimene number): IP-tase Kaitstus Objekti suurus 0 Kaitse puudub - 1 Kaitstud kontakti eest suure pindalaga esemete eest (nt käelaba) Väiksem kui 50 mm 2 Kaitstud sõrmede ja teiste sarnaste objektide eest Väiksem kui 12,5 mm 3 Kaitstud tööriistade, paksude juhtmete või teiste sarnaste objektide eest Väiksem kui 2,5 mm 4 Kaitstud juhtmete, kruvide või teiste sarnaste objektide eest Väiksem kui 1 mm 5 Osaline kaitse tolmu eest - 6 Tolmukindlus -

Kaitstus vedelike vastu ehk veekindlus (teine number): IP-tase Kaitstus Katse kestus Kasutus 0 Kaitse puudub – – 1 Kaitstud vertikaalselt tilkuva vee eest 10 minutit Kerge vihm 2 Kaitstud vertikaalselt tilkuva vee eest kui telefon on kuni 15-kraadise kaldenurga all 10 minutit Kerge vihm 3 Kaitstud otse piserdatud vee vastu kui telefon on kuni 60-kraadise kaldenurga all 5 minutit Vihm ja vee piserdamine 4 Kaitstud vee piserdamise ja pritsimise eest iga nurga alt 5 minutit Vihm, vee piserdamine ja pritsimine 5 Kaitstud otse telefoni pihta suunatud veejoa eest, mis tuleb 6,3 mm diameetriga voolikust 3 minutit Vihm, vee piserdamine ja nt vesi kraanikausi segistist (3 m kauguselt) 6 Kaitstud veejugade eest, mis tulevad telefoni pihta tugeva survega (vooliku diameeter 12,5mm) 3 minutit Vihm, pritsimine, vesi kraanikausi segistist, merel olles 7 Kaitstud kuni 1-meetri sügavuses vees kuni 30 minutit 30 minutit Vihm, pritsimine ja vee alla kastmine 8 Kaitstud enam kui 1-meetri sügavuses vees oleku eest (tootja täpsustab täpse sügavuse) Varieerub Vihm, pritsimine ja vee alla kastmine

„Apple iPhone 7 ja Samsung Galaxy S8 on IP-kaitseastmetega IP67 ja IP68, mis näitavad muljetavaldavat tolmu- ja veekindluse taset. 6 kaitseastmes tähistab seda, et nii iPhone 7 kui ka Galaxy S8 korpused suudavad kinni pidada kogu tolmu ja kõik väikesed tahked osakesed. iPhone 7 veekindluse tase 7 näitab, et telefon kannatab kuni meetrisügavuses vees olemist 30 minutit. Galaxy S8 puhul lubab tootja pooleteise meetri sügavusele minekut pooleks tunniks,“ selgitas Seema. Ta lisab, et seega näitavad numbrid, et mõlema telefoniga saab rannas vee all teha selfisid.