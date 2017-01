VIDEO: kas Icaros Flight päästab trenniga VR maailma?

Virtuaalprillid on efektsed mõnel peol või müügikohas, kus igaüks mõned minutid nendega mängida viitsib. Pikemaks ajaks aga ei paista neist kasu olevat - ebamugavad ja sisu vähe. Icaros Flight on aga (idu)firma, mis pakub virtuaalprillidele kodust mõnusat trenniseadet - tavaliselt on treenimine kodus tüütu, kuid virtuaalmaailmas võib see olla meeltele piisavalt põnev, et väsimust lihastes ei pane enne lõppu tähelegi.

Paar aastat tagasi Saksamaal alustanud firma pani kokku tasakaaluseadme, kontrolleri, virtuaalprillid ja (lennu)simulaatorimängud. Tulemuseks on 7900 eurot maksev seade, mille müügilingid on küll Icarose kodulehelt ära koristatud, kuid mis pidi "korduma kippuvate küsimuste" sektsioonis antud vastuse põhjal endiselt saadaval olema. Postikulu 158-kilose seadme Münchenist Eestisse toimetamiseks on 400 eurot.

See uutmoodi VR trenniseade aitab edukalt irduda nukrast porisest sügistalvest näiteks lennusimulaatorisse, et hõljuda mägimaastike või ilusate troopiliste loodusmaastike kohal (vaata HD kvaliteedis). Olemas on ka Icaros Flight allveesimulaator. Virtuaalprillid loovad eheda lendamise tunde, et paarikümneminutine trenn tundub lausa lendavat ja mängu ajal ei väsita üldse. Aju on hõivatud hoopis muu põneva tegevusega kui tüütu treenimisega. Muidugi peab märkima, et kõige põnevam ja tervislikum oleks siiski toast välja minna ja päris looduses end liigutada.

Ehkki võivad sobida ka teised, on soovitatud kasutada Icarose simulaatoris Samsung Galaxy S6 või S7 telefone. Põhjus selles, et tarkvara toetab Samsung VR virtuaalprille. Kuid olukord muutub kevadel: plaanide järgi saab alates maikuust kasutada ka HTC VIVE seadet.

Inimesele esitatavad nõuded on järgmised: vähemalt 14 aasta vanune, 140-200 cm pikk ja kuni 110 kg raske.