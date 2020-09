Facebooki süüdistatakse kohtuasjas Instagrami kasutajate salaja kaamerast jälgimises

Neljapäeval kaevati San Franciscos Brittany Conditi poolt kohtusse Facebook (Instagrami omanik), et see jälgib salaja kasutajaid mobiilikaamerate kaudu. Kaebuses heidetakse Facebookile ette, et jälgimine on sihilik ja seda tehakse eesmärgiga koguda andmeid kasutajate kohta, kirjutab Bloomberg.

Kaebuses on kirjas, et Facebook koguvat privaatseid andmeid "väärtusliku turu-uuringu materjalina".

Kohtuasi võidi algatada juulis meedias levinud info põhjal, et Instagrami äpp saab ligi iPhone´i kaameratele isegi siis, kui kasutaja neid aktiivselt ei kasuta.

Sellele vastuseks kommenteeris Facebook, et tegemist on tarkvaraveaga, mis justnagu näitaks kaamera kasutust, kuigi tegelikult äpp seda ei teinud.

Nüüdse kohtuasja kohta pole Facebook kommentaare veel jaganud.