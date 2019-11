VIDEOD: Intel tõuseb korduvkasutatava ilutulestiku maailmas absoluutsesse tippu

Eile lasti Las Vegases taevasse tulevärk, mis koosnes paarist tuhandest tulukesest. Tegemist oli eelmisel aastal 50. sünnipäeva tähistanud Inteli etendusega Las Vegase konverentsikeskuses toimunud messi lõpetuseks. Intel on nüüd saanud ilutulestikuäris suurtegijaks - teda kutsutakse tippstaaride kontsertidele, Super Bowlile, autode maailma esmaesitlustele, riikide sünnipäevadele jne. Maailma suurim protsessoritootja on hakanud tegutsema ilutulestikuäris, pakkudes droonitulestikku.

2018. aastal 50-aastaseks saanud Intel tähistas seda suurima droonitulestikuga: 2018 pisikest multirootorit nelja mootoriga liikusid taevas sünkroonselt, mida juhtis üks arvuti. Tegemist on taaskasutatava ilutulestikuga - droonidel on juba üle maailma kogunenud kümneid tuhandeid lennutunde, mis võrduks meeletu koguse pürotehnikaga, mis samal ajal oleks tulnud õhku lasta. Spetsiaalselt ehitatud droonid on vastupidavad ja ohutud, omavahel ühendatud, oskavad üksteise suhtes asukohta määrata ning tegutsevad sünrkoniseeritult keskarvuti juhtimisel.

Kui tavalisele ilutulestikule on üsna palju piiranguid, mida saab näidata, siis droonide puhul on vaid üks suur puudus (seni) - nendega ei saa moodustada nii kiiresti muutuvaid kujundeid, kui rakettdest välja paiskuva pürotehnikaga. Muus osas on aga võimalused piiritud - teha saab ükskõik milliseid animatsioone, kahe- ja kolmemõõtmeliselt. Tegemist on ju lendavate pikslitega.

Esimeses videos näidatakse lähemalt, mismoodi droonitulestik taevasse saadakse ja kuidas käivad ettevalmistustööd:



Järgmisel videol teeb Intel oma 50. sünnipäeva puhul eelmise aasta juulis droonishow´d:



Dell technologies Summit tellis Intelilt oma üritusele samuti droonishow paar nädalat tagasi:



Eile Las Vegases toimunud droonitulestik nägi välja selline:



Inteli etendus Tokyos automessil mõni nädal tagasi, droonid stardivad u. 13. minutil:



Algamas on aasta viimane kuu ja igal õhtul lastakse taevasse tonnide viisi ilutulestikurakette. Kas kümne aasta pärast võib see kõik olla asendunud drooniparvedega? Kirjuta Facebooki kommentaaridesse, mida sellest arvad.