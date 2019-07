Augustis tuleb müügile maailma esimene puutetundlik Click&Touch arvutiklaviatuur

Valgevene idufirma Clevetura LLC on välja töötanud uue intuitiivse klaviatuurisüsteemi, mis ühendab endas arvutiklaviatuuri, puutetundliku plaadi ja hiire ehk kaks või isegi kolm funktsiooni on ühendatud ühte lisaseadmesse. Nuppude sees on andurid, mis tagavad automaatse ja mugava ümberlülitumise trükkimise ja kursori kasutamise režiimide vahel. Maailma esimene intuitiivne Click&Touch klaviatuur on Prestigio kaubamärgi all saadaval augustist.

Clevetura tehnoloogias kasutatakse nuppude sisse paigutatud andureid. See on teiste seadmete, näiteks sülearvutite või välise puutepaneeliga klaviatuuridega võrreldes ainulaadne süsteem. Nupud reageerivad liigutustele samamoodi, nagu puuteplaat või hiir ja kasutaja saab trükkida, kerida või kursorit liigutada ilma peopesa asendit muutmata.

Režiimide vahel lülitumine toimub automaatselt – sisseehitatud mikrokontroller tunneb iga puudutuse ja liigutuse kohe ära ja töötleb seda. Kasutaja ei pea režiimidele mõtlema, sest süsteem tunneb ära, mida ta teeb. Süsteemi teevad ainulaadseks intuitiivne suhtlus seadmega ja täiesti uus kasutuskogemus.

„Klaviatuuril ei ole tarvis eraldi puutepaneeli, sest nupud täidavad ise seda funktsiooni. Kursori liigutamiseks või muude tegevuste tegemiseks peate vaid üle nuppude libistama. See on mugav ja funktsionaalne ning säästab ka aega, sest te ei pea pidevalt käe asendit muutma. Tegelikult on see täiesti uus viis arvutiga suhtlemiseks, sest te ei pea sisendseadmetele mõtlema, kuna kõik toimub intuitiivselt,“ selgitavad Clevetura kaasasutajad Valentin Sokol ja Mihhail Krupenkov.

Tehnoloogia võimaldab kasutajal töödelda mitmeid üheaegseid klõpsamisi, puudutusi ja muid liigutusi. See tähendab, et kasutada saab kõiki tavapäraseid interaktsioone, nagu näiteks suumimist, virtuaalsete töölaudade vahel lülitamiseks pühkimist ja kahe sõrmega kerimist.

Selline süsteem kiirendab tööd, eritiliigutusega. Selline interaktsioon on äärmiselt sujuv, sest niimoodi ei pea kasutajad sisendseadmele mõtlema.

Valgevene idufirma Clevetura, millele kuuluvad seadme tehnoloogiaõigused, on viimastel aastatel tegutsenud Valgevene kõrgtehnoloogiapargis Hi-Tech Park. Projekti investor on Sergei Kostevitš, ASBISe asutaja ja Prestigio kaubamärgi looja. Ideest kaubandusliku prototüübini läks umbes kolm aastat ja nüüd loodavad arendajad sellele tehnoloogiale patendi saada.

„Oleme sellesse idufirmasse ja intuitiivsete klaviatuuride potentsiaali kohe algusest peale uskunud. See on huvitav ja kergesti skaleeritav projekt. Kasutajatele tuleb kindlasti tehnoloogiat tutvustada ja selle funktsioone näidata. Oleme selle idufirmaga tihedalt seotud. Tegemist ei ole ainult rahastamisega, vaid ka uue tehnoloogia edendamisega maailmaturul. Sellel seadmel ja selle tehnoloogial on väga suur potentsiaal,“ ütleb investor Sergei Kostevitš.

Clevetura seadmete tootmine algab juulis ning Click&Touch klaviatuur tuleb Prestigio kaubamärgi all müügile augusti lõpus. Aasta lõpuks plaanitakse toota ligikaudu 100 000 seadet.



Kolme Bluetooth kanali, USB vastuvõtja ja USB-C kaabli kaudu saab klaviatuuriga samaaegselt ühendada kuni viis seadet. Kasutaja saab ka helitugevust muuta ja videoid edasi ning tagasi kerida, pühkides ülemise rea nuppudel vasakule või paremale. Seadete muutmiseks ja seadme uuendamiseks saab kasutada mobiilirakendust. Klaviatuur on kerge ja ergonoomiline ning sellel on peopesatoed.

Seade tuleb esimesena müügile SRÜ riikides ja Baltikumis – Valgevenes, Venemaal, Leedus, Ukrainas, Kasahstanis, Eestis ja Lätis. Hiljem plaanitakse klaviatuur müügile tuua ka teistes riikides.

Ostjate sihtgruppi võivad kuuluda näiteks tehnoloogiliselt edumeelsed kasutajad ja nutiteleviisorite omanikud. Klaviatuuri saab kasutada ka B2B tööstuses, näiteks esitluste ja haridusürituste ajal suurel ekraanil sisu haldamiseks.

„Kõrgtehnoloogia pargi (HTP) üks põhieesmärke on andekate inimeste ja paljutõotavate projektide toetamine. Pargis tegutsevad ettevõtted toodavad järjest rohkem tooteid, mida kasutatakse üle kogu maailma. On alati hea meel näha, kui siin pargis nullist käivitatud Valgevene idufirmad saavad rahvusvahelist tunnustust. Jätkame iduprojektide toetamist ka tulevikus,“ ütles HTP direktor Vsevolod Jantševski.

Väline klaviatuur ei ole Clevetura tehnoloogia ainus võimalik kasutusala. Arendajad kaaluvad oma teadmiste ja ideede rakendamist seadmete, sealhulgas sülearvutite peal.