Nutitelefon näitab, kuhu raha kaob

Wally

on üks populaarseim rahaplaneerija, mis annab rahaasjadest väga kiire ja täpse ülevaate. Kasutaja saab rakenduses määrata kogumissumma, kulutuste limiidi ja sissetulekute suurused. Wally kuvab kogu eelarve seisu graafiliselt ja paistab silma väga hea disaini ja kasutajakogemuse poolest. Lisaks on võimalus sisestada, kellega koos on raha kulutatud. Nii näeb, milline sõber on sinu rahakotile kõige kahjulikum. Äpp on saadaval tasuta nii iOSi kui ka Androidi telefonidele.