Aeg mõelda puhkusele: mõned nipid, kuidas mobiiliga häid reisipilte saada

Kevadised ja muidugi ka suvised puhkuseplaanid ootavad paljusid ees ning enda puhkusefotode jäädvustamine ja sotsiaalmeedias jagamine on populaarsem kui kunagi varem. Selleks, et paista põnevate fotodega silma, on oluline teha isikupäraseid ja kvaliteetseid pilte.

Huawei Baltimaade juht Yanfei jagab nõuandeid, kuidas saavutada täiuslikud fotod puhkusest vaid nutitelefoniga.

Selleks, et teha kvaliteetseid puhkusefotosid, pole vaja enam eraldi kaamerat, kuna nutitelefonide kaamerad muutuvad järjest võimekamaks ja pakuvad üha rohkem võimalusi. Ka nutitelefonide tootjad pööravad üha rohkem tähelepanu just kaamerate arendamisse, mis viib mobiilifotograafia uuele tasemele, kasutades selleks tehisintellekti abi. Tehisintellekt ehk AI seadistab kaamera sätteid ise, seega jääb selles automaatrežiimis vaid pildistamisrõõm.

Räägi oma lugu

Olgugi, et poseeritud puhkusefotodest pole võimalik alati pääseda, võiks siiski vältida klišeesid – populaarseid asukohti, kus kõik teevad enda puhkusefotosid. Selle asemel võiks võtta aega, et peatuda ja kogeda kõike, mida ümbritsev pakub, kas siis huvitava looduse, tänaval toimuva karnevali või põnevate kohalike inimeste näol.

Yanfei sõnul räägivad just “vahepealsed“ ilustamata hetked tegelikult reisil toimuvat lugu ning parimad fotod on need, mis haaravad vaatajat ja mille peale nad soovivad, et oleksid ka seal.

Jälgi perspektiivi ja kolmandiku reeglit

Kuulsaid vaatamisväärsusi nagu Eiffeli torni ja Vabadussammast on pildistatud miljoneid kordi. Aga kui pildistatakse populaarset turismimagnetit, siis võiks anda sellele ainulaadse perspektiivi, kasutades selleks loomingulist kompositsiooni.

Kõige tuntum kompositsioon on kolmandiku reegel, mille puhul jagatakse foto vertikaalsete ja horisontaalsete joonte abil kolmeks ning pildistatavat objekti ei asetata pildi keskele vaid joonte ristumispunktide lähedusse. Selline kompositsioon annab pildile sügavama ja isikupärasema ilme, kuid olles selles juba piisavalt hea, siis huvitava tulemuse nimel võib katsetada ka kolmandiku reegli eiramist. Kindlasti tasub seega nutitelefonil kasutada joonestiku vaadet, et kompositsioon paika panna.

Arhitektuur ja maastik - ära üle töötle

Unikaalset arhitektuuri ja maalilist maastikku või loodust jäädvustades võiks kaaluda samuti erinevate nurkade ja inimeste jäädvustamist. Vältida võiks kümnete ühesuguste piltide tegemist ühest kohast, kuna arvatavasti see pole piisavalt põnev vaatajate jaoks. Nutitelefoni fotograafia pakub piiramatut võimalust pildi muutmiseks ja täiustamiseks, kuid oluline on seejuures piiri pidada, et värvid ei tunduks liiga ebaloomulikult kontrastsed peale järeltöötlust.

„Huawei telefonidel seadistab tehisintellekt algoritme nii, et see suudab ise valgust ja värve reguleerida ning seeläbi foto kvaliteeti parandada. Nii pääseb ka erinevate rakenduste kasutamisest, kuna tehisintellekt seadistab vajalikud sätted, et tagada ideaalne foto,“ sõnas Yanfei.

Jäädvusta ka reisikaaslasi

Unustada ei tohiks kõige olulisemat – jäädvustada enda sõpru ja peret fotodele, kellega koos puhkus ette võeti. Aastaid pärast puhkust on tõenäoliselt kõige rohkem väärt fotod inimestest, kellega koos sai reisil käidud, mitte fotod maastikest, hoonetest või elututest esemetest. Ühtlasi tänavad ka reisikaaslased hiljem fotograafi, kes nende mälestused jäädvustas.

Portreefotode tegemisel on oluline hea valgus ja pildistamise nurk, mis võiks olla ülevalt alla. „Nutitelefonide tootjad panevad üha rohkem rõhku ka kvaliteetsele esikaamera, vastates kasutajatele ootustele ning harjumustele, kes eelistavad sageli just selfide tegemist tavafotole. Just seetõttu sai näiteks P smart 2019 varustatud 8 megapikslise esikaameraga,“ ütles Huawei Baltikumi juht.

Lisaks peaks jälgima, et nägudele ei jääks varje ning kindlasti ei tohiks kaamerat sisse suumida, kuna nii kaotab foto kvaliteeti. Selle asemel võib fotot hiljem lõigata, kui selleks peaks vajadus tekkima.