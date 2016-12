LG Electronics hakkab pakkuma isemõtlevaid kodumasinaid

2017 tuleb kõikvõimalike isemõtlevate masinate aasta - kas just tehisintellekt, aga õppiv tarkvara juhib nende tööd meist paremaks arusaamiseks. LG Electronics pani kodumasinad ise õppima.

LG Electronics (LG) tutvustab elektroonika- ja tehnikamessi CES 2017 raames Deep Learning tehnoloogiaga varustatud kodumasinaid. See tehnoloogia võimaldab kodutehnikal paremini mõista oma kasutaja vajadusi ning pärast pilve salvestatud andmete analüüsi suudab tehnika pakkuda ka tarbijatele igapäevaelu mugavamaks tegevaid lahendusi.

Robottolmuimeja, mis mäletab takistusi

Tänu mitmetele anduritele ja LG Deep Learning tehnoloogiale suudab uus LG robottolmuimeja tuvastada ruumis erinevaid objekte ning neile ka erinevalt reageerida. Robot pildistab ruumi põrandat ja mäletab tänu sellele takistusi, et neid hiljem vältida. Näiteks tunneb robot ära ka sussid ja juhtmed ega takerdu neisse. Samuti suudab kodumasin teha vahet inimesel ja toolil. Kui teele peaks jääma inimene, siis palub ta viisakalt kõrvale astuda, kuid tooli ümber asub ta aga puhastustöid tegema. Puhastamise efektiivsuse maksimeerimiseks koostab robottolmuimeja endale ka parima koristusteekonna.

Nutikülmik, mis oskab õigel ajal jääd valmistada

LG Deep Learning tehnoloogia võimaldab külmikul analüüsida tarbija elustiili ja kasutusmustreid ning seeläbi muuta kasutamist mugavamaks. Näiteks täidab külmik automaatselt jääkarbi just siis, kui nõudlus jää järele on suurim. Kui aga kasutajad on magama või tööle läinud, lülitab nutikülmik sisse energiasäästurežiimi ning soojal suvel lülitab sisse neljaastmelise puhastamise süsteemi, et vältida toidu riknemist.

Kasutajate käitumismustrit analüüsiv õhukonditsioneer

LG Deep Learning tehnoloogiaga nutikas õhukonditsioneer analüüsib kasutajate igapäevaseid käitumismustreid kaasa arvatud seda, mis ala nad majas kõige tõenäolisemalt lõõgastumiseks kasutavad ning millises osas toast inimesed üldse aega ei veeda. See info aitab õhukonditsioneeril muuta olulised kohad kodus kiirelt ja mugavalt jahedaks.

Nutikas õhukonditsioneer puhub seetõttu esimesena külma õhu otse diivanile, kus kasutajad sageli istuvad ning alles siis jahutab näiteks toanurgad.

Optimaalse jõudlusega pesumasin

Uus tehnoloogia aitab LG pesumasinal optimaalse pesemistulemuse tagamiseks õppida kohalikku keskkonda ja kasutaja igapäevast rutiini. Kohtades, kus probleemiks on n-ö kare vesi, reguleerib LG nutikas pesumasin vee temperatuuri ja koguse nii, et vesi suudaks võidelda karedast veest tingitud tagajärgedega. Tolmustes tingimustes aga lisab pesumasin automaatselt ka teise loputustsükli.

LG Electronics toob uued kodumasinad välja tehnikamessil CES 2017 6.-9. jaanuarini Las Vegase konverentsikeskuses.