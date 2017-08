LG tõi avalikkuse ette oma uue tipptelefoni LG V30 tehnilised andmed

Elektroonikaettevõte LG Electronics (LG) avaldas täna kauaoodatud tipptelefoni LG V30 andmed. Ehkki ametlikult LG enam Baltimaades telefone ei müü, võib see telefon mõne kohaliku e-poe kaudu ka siin kättesaadavaks muutuda.

Tegemist on esimese mobiiliiga, mille kahest tagumisest kaamerast ühe maksimaalseks avaks on F1.6, samuti on telefonil Crystal Clear klaasist lääts ja uuenduslik Cine Video funktsioon, mis tagab filmikvaliteediga videopildi. Telefon on varustatud OLED FullVision ekraaniga ning tippklassi heli tagavad Hi-Fi Quad DAC ja B&O PLAY kõrvaklapid. Samuti on uuel telefonil olemas Google Assistant ja häältuvastuse funktsioonid.

Fotod ja videod

F1.6 läätstähendab, et fotod ja videod on kirkamad ja oluliselt dünaamilisemad ning selgemate ja tõelähedasemate värvidega. Hämarates oludes peaks ka pildid paremini välja tulema.

Fotohuvilised saavad pildistamisel mängida nii käsitsiseadistamise funktsiooniga kui ka kaameraga ühilduva Graphy rakendusega. Videote puhul on uusimaks lahenduseks Cine Effect, mille abil saab 15 erineva žanri vahel valides anda oma videole filmilikke omadusi.

Disain

6-tollise kaamera ja 18:9 ekraanisuhtega OLED FullVision ekraaniga LG V30 on oma eelkäijast 8 mm lühem ja 3 mm kitsam, mistõttu on teda mugavam käes hoida. Uus nutitelefon on 7,3 mm paksune ja kaalub 158 g, mis teeb sellest ühe kergeima omasuguste seas.

Hea graafika ja kiiruse tagab Qualcomm Snapdragon 835 protsessor, sellega toetab telefon ka Google Daydream´i virtuaalreaalsust.

Telefon on nii vee- kui ka tolmukindel (IP68) ning Quick Charge 3.0 funktsioon tagab aku täituvuse nullist 50-protsendini poole tunni jooksul, samuti on LG V30 mudelil olemas juhtmevaba laadimise võimalus.

See on ka esimene nutitelefon, mis toetab MQA tehnoloogiat.

Häältuvastus ja Google Assistant

LG V30 mudelisse on integeeritud Google Assistant, millega on hääljuhtimise teel võimalik aktiveerida Cine Video erinevaid lahendusi või avada kaamera lainurkfunktsioonis. Samuti ühildub telefon Google Home võimalustega ja kõikide LG kodumasinatega. Häälkäsklusi ei saa siiski eesti keeles jagada, vaid peab valima mõne levinuma võõrkeele.

Mudelil on täiustatud turvalisus. Kasutada saab nii näo- kui häältuvastust, milles on kombineeritud hääletoon ja märksõnad ning samuti võimaldab telefon isikutuvastust sõrmejälje abil.

21. septembril tuleb LG V30 esimesena müüki Lõuna-Koeras ning peale seda ülejäänud põhiturgudel Põhja-Ameerikas, Aasias, Euroopas, Aafrikas ja Lähis-Idas. Nagu öeldud, Eesti poodidesse enam ametlikult LG telefone ei tule, kuid mõnes e-poes võib see siiski valikus olla ja tarnitakse piiri tagant pikema ooteajaga.

LG V30 64 GB ROM tuleb müügile neljas elegantses värvitoonis: Aurora Black, Cloud Silver, Moroccan Blue ja Lavender Violet. Samuti on valitud turgudel saadaval LG V30 + 128 GB.

IFA 2017 külastajetel on uue mudeliga võimalik tutvuda 1.- 6. septembrini Messe Berlin hallis number 18.

TEHNILISED ANDMED

• Protsessor: Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Platform

• Ekraan: 6-tolline 18:9 QuadHD+ OLED FullVision (2880 x 1440 / 538ppi)

• Mälu:

V30: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (kuni 2 TB)

V30+: 4GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (kuni 2 TB)

• Kaamera:

Tagumine: 16MP Standard (F1.6 / 71°) / 13MP Lainurk (F1.9/ 120°)

Eesmine: 5MP Lainurk (F2.2 / 120°)

• Aku: 3300 mAh

• Operatsioonisüsteem: Android 7.1.1 Nougat

• Suurus: 151,7 x 75,4 x 7,3 mm

• Kaalt: 158 g

• Võrk: LTE-A 4 Band CA

• Ühilduvus: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 ühilduv)

• Värvid: Aurora Black / Cloud Silver / Moroccan Blue / Lavender Violet

• Muu: IP68 vee- ja tolmukindel / MIL-STD 810G Compliant / klaasist läätsed / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / HDR10 / Daydream / Google Assistant / UX 6.0+ / Häältuvastus / Näotuvastus/ Näpujälje sensor / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Tehnoloogia / Juhtmevaba laadimine