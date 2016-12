Hõljuv kõlar - LG pani kõlakasti lendama

Miks hõljuv kõlar on vajalik? Aga miks ka mitte, võib öelda, sest me oleme juba kirjutanud idufirmadest, mille leiutisteks on hõljuv bonzai ja hõljuv mobiililaadija. Tehnoloogiaettevõte LG Electronics (LG) demonstreerib jaanuari alguses Las Vegases toimuval elektroonika- ja tehnikamessil CES 2017 futuristlikku õhus hõljuvat ning kaasaskantavat kõlarit (mudel PJ9). Kvaliteetse heli ja pilkupüüdva disainiga traadita kõlar hõljub komplekti kuuluva hõljumisjaama kohal ning mängib sujuvalt muusikat, podcaste ja muud audio sisu nii kodus kui õues.

PJ9 loob juhtmevaba visuaalse efekti kasutades hõljumisjaama sisse paigaldatud võimsaid elektromagneteid.

Toote keskmes on 360-kraadine isotroopne kõlar, mille turbiinilabadest inspireeritud disain ja sügava bassiga subwoofer varjavad end hõljumisjaamas.

PJ9 on varustatud ka Dual Passive Radiator tehnoloogiaga, et esitada rikkalikke keskmises vahemikus toone ning teravaid kõrgeid helisid.

Kui kõlari 10-tunnine aku hakkab tühjaks saama, siis laskub see nutikas muusikaesitaja automaatselt hõljumisjaama ning kuulajat segamata ja muusikat katkestamata algab juhtmevaba laadimine.

PJ9 vastab IPX7 nõuetele ja on seetõttu vastupidav erinevatele ilmastikutingimustele ning lubatud kasutada ka õues. Multipoint tehnoloogia võimaldab aga kõlarit ühendada kahe Bluetooth seadmega üheaegselt.

"Uusim täiendus meie traadita audioseadmete koosseisu on pilkupüüdev ning edastab ka LG sõnumit tuua midagi erilist lauale,” sõnas LG Home Entertainment Company president ja tegevjuht Brian Kwon.

“Oleme täielikult pühendunud uute kontseptsioonide avastamisele, samuti soovime olla teerajajaks uuenduslike disainilahenduste maailma. PJ9 on selle kõige tõestuseks.”

LG uus hõljuv kõlar on näha 5.-8. jaanuarini tehnikamessi CES 2017 raames Las Vegase messikeskuse keskhalli boksis #11100.