Täna algas Tallinnas Euroopa üks suurimaid tehnoloogiafestivale Latitude59

Sel aastal on pea kõik suuremad tehnoloogiaüritused kas a) ära jäetud b) online´i kolinud või c) edasi järgmisse aastasse lükatud. Igakevadine Põhjamaade ja praegu ilmselt ka Euroopa üks suurimaid tehnoloogiafestivale Latitude59, kus kohapeal inimesed kokku saavad, toimub samuti hilinemisega, alates täna. Teisi hübriidfestivale, kus lisaks online ülekannetele ka kohapeal silmast silma kohtuda ja esinejaid suures saalis näha, praegu väga polegi (kui mitte arvestada septembris toimuvat IFA-t). Osalejaid on 51 riigist.

Konverentsi avapaneelis osalesid president Kersti Kaljulaid, globaalset ettevõtjatest filantroope ühendava kogukonna Founders Pledge juht David Goldberg, ettevõtja ja investor Rainer Sternfeld, Visory kaasasutaja ja tegevjuht Karen Burns. Arutelu keskendus sotsiaalsele vastutusele ja selle erinevustele USA ja Euroopa praktikates. Samuti vaadati, kuidas on ülemaailmne pandeemia mõjutanud ettevõtjate lähenemisi tulude laialijaotamisel.

President Kersti Kaljulaidi sõnul on oluline, et filantroopiast ja sotsiaalsest vastutusest rääkides ei keskendutaks ainult rahale, vaid ka vabatahtlikule tööle. "Filantroop võib olla ka siis, kui sul ei ole raha annetada. Olulisem on tagada, et ettevõtjate abistavad käed kohtuksid abivajajatega," ütles president Kersti Kaljulaid.

David Goldbergi sõnul ei tohiks ettevõtjatel surres olla pangakontodel üldse raha alles. "Ettevõtjad ei tohiks lastele pärandada enda rikkuse koormat. Seda raha peaks hoopis suunama ühiskondlike probleemide lahendamisse," ütles Goldberg.

Avapäeval astusid lavale ka viimase aasta jooksul kiireimat kasvu näidanud Eesti, Läti ja Leedu idufirmad. Teiste hulgas esinesid Pactum, Salv, Ziticity, Whatagraph. Lisaks kuuleb konverentsil parimaid praktikaid nii kaugtöö efektiivsest korraldamisest kui ka startupi fookuse ümbertõstmisest kriisi ajal.

Konverentsi teisel päeval toimub Latitude59 ja EstBANi pitchingvõistluse finaal, kus võtavad mõõtu varase faasi idufirmad 10Lines, Pagerr, TREMO, ATOM Mobility ja Adact.

Tänavu keskendub Latitude59 jõulisemalt idufirmade ja investorite kokkuviimisele ning uuendusena toimub ka spetsiaalselt idufirmadele väljatöötatud mentorlusprogramm maailmatasemel mentoritega, mille raames toimub kokku ligi 130 online sessiooni. Kahe päeva jooksul esineb konverentsil 50 esinejat ning kohal on ka 200 startuppi ja 300 investorit nii Eestist kui välismaalt. Latitude59 sündmus on kohandatud vastavalt avalikele üritustele kehtivatele juhistele, et vältida koroonaviiruse levikut. Korraldusmeeskond on pidevas suhtluses nii valitsusasutuste kui terviseametiga ning külalistele on kohapealseks osalemiseks koostatud käitumisjuhised, et tagada kõikide osalejate turvalisus.

