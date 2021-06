Leica tuli välja oma võimsa kaameratelefoniga Leitz Phone 1

Saksa tuntud kaamerate ja optika tootja Leica tuli ootamatult välja oma nutitelefoniga: Leitz Phone 1. See väga suure, ühetollise diagonaaliga kaamerasensoriga mobiil saabub juuli lõpus müügile Jaapanis, kus on Leical koostöö Sharpiga telefoni Sharp Aquos R6 arendamisel. Meie aga tunneme Leicat mobiilimaailmas kõige enam Huawei tipptelefonidest.

Leica oma telefoni võrreldaksegi sisu poolest Aquos R6ga, kuid välimus on täiesti "leicalik" ning sarnaneb stiililt kaameratootja kompaktsete digikaameratega. Tagaküljel on suurima saadaoleva mobiilisensoriga põhikaamera, millel on küll suur ühetollise diagonaaliga sensor, kuid megapiksleid tänapäeva kohta suhteliselt vähe: 20 MP. Kaameraplokk on sellepärast tagaküljel üsna suure kõrgendusega ja selle kaitsmiseks käib peale magnetiga kinnituv "kork". Ega selles tagakülje plokis rohkem mobiilikaameraid polegi, lisaks leidub tagaküljel LED välk ja ToF sügavussensor. Teine kaamera asub esiküljel ja on 12,6 MP sensoriga.

Kiibistikuks on Snapdragon 888, 6,6-tollise (1260x2730 pikslit) IGZO OLED ekraani värskendussagedus on 240 Hz ja see kohandub vastavalt ekraanil näidatava pildi vajadustele. Korpus on IP68 tasemel veekindlusega ehk täiesti veekindel, kannatab isegi vee alla minemist. Aku mahutavus on 5000 mAh, mälu 12 GB, välkmälu 256 GB. ühendustest pakub seade WiFi 6, Bluetooth 5.0, GPS-i, NFC-d ja 5G andmesidet.

Sisemusest vaatab vastu Android 11, Leica disainiga kasutajaliides on valdavalt halltoonides ja värvitu. Erilist rõhku on pööratud muidugi kaameratarkvarale, mis annab ka proffidele hulga seadistusvõimalusi.

Meie seda telefoni poest osta lähemal ajal ei saa, tegemist on eksklusiivselt Jaapani turule eksklusiivselt Softbanki poe jaoks tehtud mudeliga. Hind jääb ca 1425 euro sisse. Kas tulevikus hakkab Saksa päritolu kaameratootja Leica ka mujal maailmas oma bränditelefone müüma, seda näitab aeg.