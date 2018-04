Väga vajalik idee: Maa-ameti kaart liitreaalsuses

Hiljutisel Garage48-l esitleti ehitajatele, projekteerijatele ja muidu kinnisvarahuvilistele või omanikele kindlasti väga vajalikku äppi Locavision, mis töötab nagu kunagine Nokia City Lens ja näitab kaardil olevaid asju läbi kaamerapildi just selles suunas ja kohas, kuhu oma mobiili suunad. Nüüd mõtles Garage48 häkatoni tiim sama asja välja Maa-ameti kaartidele: suunad kaamera huvipakkuvasse kohta ja see saab justnagu röntgeniks, "valgustades" läbi kõik maapõues olevad kommunikatsioonid ja märkides maha katastripiirid.

Vastavaid kaardikihte rakendades saab teada, kus on elektrikaablid, kus torustikud, kus sidekaablid või miks mitte ka arheoloogiamälestised või möödunud sajandil kulgenud teed. Ehitajale tähendab see, et enne kopa maasselöömist saab lihtsalt mobiiliga silmitseda kohta, kuhu kopp tahetakse lüüa ja isegi kopamehel on võimalik kohapeal vaadata, kas seal saab kaevata või mitte.

Lisaks saab äpiga teha ka näiteks droonilende.

Lahendusest on abi lisaks ehitajale ka kinnisvaramaakleritele, metsa- ja põllumeestele, maaomanikele ja lihtsalt kodanikele, kes tahavad veenduda, et kuskil krundil askeldajad ikka kõike seaduse piires teevad.

Lahendus töötab nagu tähistaeva vaatamise äpid või muud liitreaalsuse rakendused: GPS-i järgi määratakse vaataja asukoht, nutiseadme asendianduritega aga suund, kuhu ta oma kaamera parajasti suunab. Kaamerapildile kuvatakse läbipaistvalt Maa-ameti kaardiandmed. Nii näebki inimene piiranguid, krundipiire ja palju muud läbi kaamera just seal kohas, kus need tegelikult peaksid päris-maailmas olema. Pokemon näitab kaamerapildi peal lõbusaid tegelasi, keda peab püüdma, aga enamuse inimeste jaoks oleks kasulikum seal näha krundipiire või maa-aluseid torusid.

Esialgse prototüübi edasiarenduse väljakutseks on loomulikult mobiili määramistäpsus ja palju tööd, mis kulub projektsioonide kokkuviimiseks reaalsusega.

Tiimi kuulusid Hanno Kuus, Kirke Narusk, Erik Valdmaa, Andres Lindemann, Kristiine Špongolts ja Marek Truu.