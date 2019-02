Eestis jõuab homsest, 28. märtsist müügile Razer Phone 2, mida peetakse maailma parimaks mobiilimänguritele mõeldud telefoniks.

Mängurimobiili hakkab müüma Tele2.

Tele2 müügidirektori Aare Uusjärve sõnul tuli tuntud mänguriarvutite ja lisaseadmete tootja Razer välja aasta ühe erilisema telefoniga: “See masin on koostatud just selliselt, et annaks kokku mängimiseks vajaliku suure jõudluse, 120 Hz ekraani, parimad saadaolevad Dolby Atmos kõlarid ning tavatelefonist oluliselt mahukama aku.”

“849-eurose hinnaga on Razer Phone 2 konkurent suurte tootjate lipulaevadele ja mänguomadustelt ületab neid ka selgelt. Razer sobib tegelikult ka igapäevaseks tavakasutuseks, aga on oma väikeste kiiksudega nagu helendav logo ja kalli ilmega korpus, teistest telefonidest silmaga selgelt eristatav,” rääkis Uusjärv.

5,7-tollise ekraaniga telefonil on Snapdragon 845 protsessor, 8 GB operatiiv- ning 64 GB põhimälu, mida saab laiendada mälukaardiga 512 gigabaidini. Android 8.1 Oreo operatsioonisüsteemiga Razeril on kaks 12- ning üks 8-megapiksline kaamera. 220 grammi kaaluv telefon vastab IP67 vee- ja tolmukindluse standardile.