Mis peitub sileda pinna all ehk Microsoft Surface laptop Go test

Microsofti sülearvuti on Arvutimaailma laborilaual esimest korda. Pildisessiooni ajal tuli nagu ikka tavaliselt juhtub just sel ajal tarkvarauuendus. Surface´i esimesi seadmeid sai küll lausa katsuda 2012. aasta 26. oktoobris New Yorgis toimunud esitlusel, aga vahepeal on kaheksa aastat vett ookeani voolanud ja muutunud on nii mõndagi. Kasvõi näiteks see, et pole mingit probleemi täpitähtedega ja ka Windows on masinas täisväärtuslik, mitte RT eriversioon mobiilsetele seadmetele, nagu alguses. Kõik on ilus ja standardne ning Microsofti Surface´i sülearvuti on lihtsalt üks hea ja kerge kaasaskantav masin.

Pistikupesasid masinal aga eriti palju pole.

Minimalistlikus stiilis arvutil on üks USB pesa, üks USB C pesa ja kõrvaklapipesa. Siis on veel üks pikk pistikupesa, kuid see on magnetiga laadimispistiku jaoks. Justnagu Macbookidel, aga pikem pulk ja haakub arvutiga külje pealt. Hea on see kahel põhjusel: kui keegi toitekaabli taha takerdub, siis ei tõmba ta jalaga arvutit laualt põrandale, vaid magnet vallandab ühenduse. Teine hea asi on loomulikult mugavus. Toitejuhe justkui haarab ise arvutist kinni, kuhugi ei pea midagi pistma.

Kuid enne veel, kui edasi läheme, väike meenutus maailma esimesest Surface´ide esitulsest, mida teeb kaheksa aastat noorem Steve Ballmer isiklikult. Arvutimaailma ülesvõte:



Nüüd, kaheksa aastat hiljem on Microsoft endiselt Surface´idega omas nišis vaikselt tegutsemas, ent uus Surface laptop Go on massidesse mineku sugemetega: lihtne, ilus, suhteliselt odav ja mugav.

Tegelikult on see pikk toitepesa, millest enne videot rääkisime, ka muude asjade jaoks mõeldud. Microsoft kutsub seda Surface Connect pordiks. See on tegelikult juba üsna vana asi ja esitleti esimest korda 2014. aastal. Ega sellega enam suurt midagi teha polegi, sest USB C on võtnud universaalse Thunderbolti ja muude lahendustega kõik kiired ühendusvõimalused üle, nii et isegi doki jaoks pole Surface Connecti väga vaja. Kuid las see siis olla mugava toitekaabli liitjana.

Testitud mudelil on Inteli i5 protsessor, 16 GB mälu, 256 GB SSD ketast ja 12,4-tolline ekraan. Midagi lisada ei saa, sest korpus on kõik üsna monoliitne ja pole ei kõvaketta vahetamise ega mälu lisamise luuke.

See on maksimaalne konff, saadaval on veel ka 4 GB ja 8 GB ning 64 GB ja 128 GB SSD-ga mudelid.

12,4-tolline ekraan võib tunduda küll väga pisike, aga tegelikult on sel pinda isegi veidi rohkem, kui tavalistel laiekraaniga süleritel, sest tagasi on tulnud kõrge ekraaniformaat küljesuhtega 3:2. Piksleid on 1536 x 1024. Puutetundlik on ekraan samuti ja kõik muudki kasutajaliidesed on mugavad ja tundlikud: klaviatuur (ainukesed etteheited - klõbiseb valjult ja pole taustvalgustust), tundlik puuteplaat, kümne sõrme puuteekraan.

Puuteplaat on sõrme jaoks libe ja sile ning piisavalt tundlik, et sellega vägagi rahul olla.

Üles kitsasse ekraaniserva on peidetud HD veebikaamera (720p), mis pole aga midagi erilist. See-eest on üsna head mikrofonid kohe kaamera kõrval kahel pool ja võtavad heli ka kaugemalt, kui meeter ekraanist.

Sõrmejäljelugeja asub toitenupu sees ja selle kiirusel ning kvaliteedil pole miskit viga. Toitenupp ja Delete klahv on vahetanud kohad. See paigutus on ühes mõttes hea - kogemata ei vajuta Del klahvi, pressides nurgas olevale toitenupule. Teistpidi aga tekitab see asetus segadust neis, kes mõnda sellist sülearvutit kasutavad, kus toitenupp on nurgas ja Delete klahv sellest vasakul. Kui veel natuke norida, siis klaviatuuri taustavalgustuse puudumine võib ka selle omaduse igaöisele kasutajale silma jääda. Paljud aga ei pane seda tähelegi.

Kaal on Surface Laptop Go´l 1,11 kg, korpuse paksus 1,57 cm. Kuigi see ei tundu numbrite järgi rekord-õhuke, on arvuti ristlõikelt siiski kiilukujuline ja esimene serv on pea poole õhem.

Metalne korpus paistab olevat väga tugev, ka ekraanikaas samuti väga jäik ja ei paindu nurkadest kuigi palju. ekraanihinged on just piisavalt jäigad, et bussis loksudes ei võdiseks ja ühe käega avades ei tõstaks alumist poolt üles. Õige tasakaal on saavutatud.

Intel Core i5-1035G1 protsessor on kiire nii kontoritööks kui ka mängimiseks, kuigi loomulikult pole see mängurimasin. Siiski saab kõik tavalisemad mängud mängitud, Youtube´i Full HD videod mängivad ka sujuvalt Inteli integreeritud graafikaga. Ekraani heledus on väga hea ja värvid samuti oma hinnaklassi kohta täiesti konkurentsivõimelised.

Youtube´i videoid mängides on need siiski natuke pisemad, sest üles ja alla jääb must riba. Ekraani formaat pole Full HD, vaid püstipidi kõrgem 3:2.

Heli on sülearvutil veidi kume ja keskpärane, helivaljus ka just väga kõrva ei hakka ja mängib keskmisel tasemel. Ei midagi erilist.

Ehkki Microsoft pakub aku tööajaks 13 tundi, oli arvuti testis kasutus vist veidi teistsugune, kui tootja ideaaltingimustes. 100% pealt langes aku 70% peale kahe tunniga ja sai päris tühjaks umbes kümne tunniga. Ekraani heledus oli 100% peal ning jõudlus samuti maksimaalseks seatud. Kui prooviks ekraani heledusega ja jõudlusega koonerdada, võib-olla veaks siis lubatud 13 tunni lähedale ka välja.

Mida Eestis müüakse?

Eestist on raske leida Microsoft Surface Laptop Go tippmudelit, millel on 16 GB mälu ja 256 GB SSD-d. Müüakse isegi kõige lahjemat versiooni 4 GB / 64 GB, mis tundub tööks juba liigagi minimalistlik - kes suudaks 64 GB mahuga SSD-ga tänapäeval hakkama saada? 4 GB mälu kõlab Windows 10ga ka kahtlaselt.

Kui 4 GB / 64 GB mudel maksab viiesaja euro kanti, siis 256 GB SSD-ga konfiguratsioonide hinnad ületavad juba tuhade euro piiri. 16 GB ja 256 GB mudelit ei leiagi Eestist, 8 GB / 256 GB tuleb hinnaga 1200 eurot. Mõnes Eesti e-poes on Surface´i tippmudel müügil ca 1700 euroga. Arvutimaailmale saadeti masin Microsofti Praha esindusest.

Mõnede jaoks kasulik lisa - kalkulaatori klaviatuur

Kui tegeled palju arvudega ja 25 euro eest Bluetooth-kalkulaator kallis pole, siis võid selle sülearvuti juurde hankida ka Microsoft Number Pad´i, mis on kerge, mugavate klahvidega ja töötab kuni kolme seadmega korraga üle Bluetoothi. Ekraani lisaklaviatuuril pole, kuid on nupp, mis avab arvutis kalkulaatoriprogrammi. Kõik, kes niisama aeg-ajalt arvutusi teevad, võivad leppida nii puutetundliku ekraani klaviatuuriga kui numbriklahvidega tavaklaviatuuril, aga kui sul on päevast päeva väga palju numbreid vaja sisestada, siis eraldi klahvid on selleks väga mugavad. Isegi 25 euro eest.

PLUSSID

+ hea klaviatuur, puuteplaat ja ekraan

+ metalne tugev korpus

+ 3:2 formaat, püstipidi mahub infot rohkem

MIINUSED

- vähe ühenduspesasid

- ekraan on väiksevõitu (alla 13-tolline)

- puudub klaviatuuri taustavalgustus

TEHNILISED ANDMED

Sülearvuti Microsoft Surface Laptop Go

Hind: ca 1700 eurot

Ekraan: puutetundlik, 12,45-tolline, 1536 x 1024 pikslit

Protsessor: Intel Core i5-1035G1 (10. põlvkond), neljatuumaline, 1 GHz, Turbo Boostiga kuni 3,6 GHz

Operatiivmälu (RAM): 16 GB, LPDDR4X, 3733 MHz

Kõvaketas: SSD, M.2, 256 GB

Videokaart: Integreeritud Intel UHD Graphics

Op. süsteem: Microsoft Windows 10 Pro

Veebikaamera: HD (720p)

Mikrofon: jah, 2 tk

Ühendused: WiFi, Bluetooth, USB 3.0, USB Type C, sõrmejäljelugeja