Edetabel: need nutitelefonid lagunevad kõige rohkem

Mõned telefonid lagunevad kiiremini, mõned aeglasemalt, see on selge. Aga millised? Selle kohta naljalt juba müüjalt infot ei saa. Mõnikord poetab elektroonikajäätmete kokkuvedaja mõne lause mõne margi kohta, kuid kõige selgema pildi annab vastava uuringu tulemus. Sellise uuringu tegi Blancco, mis annab välja mobiilide diagnostikatarkvara.

Uuringu leiab täismahus siit.

Eelmise aasta lõpus tehtud uuringust selgub, et kõige rohkem probleeme on olnud Xiaomi Redmi Note 4 telefoniga, järgnevad Motorola Moto G (5S) Plus ja Lenovo K8 Note. Apple´i mudelitest on kõige vearohkem iPhone 6.

Kõige rohkem vigu on tootja Samsung telefonidel, kuid nende telefonide kvaliteet on uuringu järgi aja jooksul paranenud. Järgnevad Xiaomi ja Motorola.

Üldiselt kipub olema nii, et rohkem vigu tuvastatakse kõige enam populaarseimates müüdavates telefonides.

Tootja järgi on vigade esinemise edetabel järgmine:

Samsung Xiaomi Motorola LGE Lenovo InFocus HMD Global Huawei OnePlus ZTE

Mudelite järgi aga selline:

Xiaomi Redmi 4 Motorola Moto G (5S) Plus Lenovo K8 Note HMD Global Nokia 6 Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S8+ Samsung Galaxy S7 Active Xiaomi Redmi Y1 Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S7 Edge

Millised on suurimad telefonide vead?

IOS-iga mobiilide TOP 5 viga olid järgmised:

Bluetooth WiFi kõrvaklapid / kõrvaklapipesa mobiilne andmeside raadiomoodul / vastuvõtja

Androidiga seadmete põhivead aga olid järgmised:

jõudlus kaamera mikrofon kõrvaklapid / kõrvaklapipesa kõlar / kõlarid

IOS-i ja Androidiga seadmeid võrreldes oli nende vigade esinemise sagedus enam-vähem sama ning oli ka üks ühine probleem, mis esineb kõigil platvormidel - kõrvaklapipesa ja kõrvaklappide probleem. Need kipuvad nii iPhone´idel kui Androidiga telefonidel katki minema.