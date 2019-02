Milliseid uusi nutitrende toob 2019. aasta?

Kulm on nii 2018ndad, kuid mis ootab meid juba enam kui kuu kestnud 2019. aastal? Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann toob välja mõned trendid, mis nüüd üha enam telefonidesse jõuavad.

Jaburalt palju kaameraid

Tundub, nagu eile oleks turule tulnud esimene nutitelefon kahe tagumise kaameraga, pakkudes konkurentidest natuke paremat pildikvaliteeti. Möödunud aastal nägime telefone koguni kolme tagumise sensoriga ja paistab, et tänavu see trend ei rauge. Kui konkurentide trumpamine peitub numbrites, olgu selleks kaamera objektiivide või megapikslite arv, on edu võti mobiilitootjatele väga selge – rohkem võrdub parem.

Reaalsuses ei pea see alati paika. Rohkem kaameraid võib pakkuda küll paremaid võimalusi pildistamiseks, aga alati ei tähenda see reeglina paremat pilti. Näiteks üks möödunud aasta lipulaevu Google Pixel 3 teeb paljude tehnikaajakirjanike arvates kõige paremaid pilte ja seda kõigest ühe kaameraga.

Samas toob Nokia kuulduste järgi õige pea välja oma uue lipulaeva Nokia 9 Pureview, millel on taga väidetavalt koguni viis erinevat kaamerat. Jääb vaid oodata kui erakordseid pildistamisvõimalusi uus telefon pakub.

Auk esiekraanis

Möödunud aasta nähtavaim trend oli vaieldamatult „kulm“ ekraanil. Mäletatavasti sai see paljude poolt nii kiita kui laita ning nüüd on tootjad terve aasta teinud rasket tööd, et leida sellele alternatiiv, mis kõigile meeldiks.

Esimeseks lahenduseks on lihtne auk telefoni ekraani nurgas, mille sees on kaamera. Praeguseks on sellise disainiga välja tulnud Huawei Honor View 20 ja lekete kohaselt kasutavad ka uued Samsungi lipulaevad sarnast disaini. Kui lahendus ei meeldi, saab menüü sätetest tekitada ekraanile tavalise musta staatusrea, mis augu disaini ära peidab.

Liuguriga telefonid

Mõned telefonitootjad on lähenenud „kulmu“ kaotamisele väga retrohõnguliselt, heites pilgu minevikku. Nimelt on liuguriga telefonid tegemas väikest viisi tagasitulekut. Alanud aasta algul peaks esimesena turule jõudma Hiina tootja Xiaomi uus lipulaev Mi Mix 3, millel on seni suurim ekraani ja korpuse suhe – tervelt 93,4%. Ilus disain aga tuleb oma hinnaga. Nimelt pole liuguriga telefon enam vee- ja tolmukindel ning sellise disaini kasutus toob kaasa ka väiksema aku.

Kaks ekraani – üks ees, teine taga

Sootuks eriskummalise lähenemise on võtnud Hiina tootjad Vivo ja ZTE, kes on loobunud selfie-kaamerast. Kuna telefoni tagumine kaamera on alati parem kui esimene võiks ju seda kasutada enda pildistamiseks. Et end pildistamise ajal ka näha, lisati telefoni tagumisele küljele täiesti töötav puutetundlik ekraan.

Hiina tootjad on tuntud kasutamast nutitelefonides eriskummalisi lahendusi ja alanud aasta näitab, kas sellised telefonid oma tee ka Euroopasse leiavad.

5G –uus generatsioon andmesides

Alanud aasta esimesel poolel peaksid ilmavalgust nägema ka esimesed telefonid, millel on 5G võimekus. Hetkel on käimas piltlikult öeldes suur võiduajamine ja paljud tahavad tulla turule esimese päris 5G telefoniga.

5G telefonidega peaks välja tulema käesoleval aastal nii Samsung, Huawei, Xiaomi ja OnePlus, aga iPhone-i fännid peavad veel kannatama, sest tavaliselt võtab Apple teistest tootjatest aastakese hiljem kasutusse uue andmesidetehnoloogia.