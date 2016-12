Sel nädalal ehitatakse mängukeskkonnas Minecraft virtuaalset Baltikumi

Tänasest kuni 10. detsembrini ehitatakse kolmes Balti riigis virtuaalset Baltimaad - “Minecrafti eri!” võistlusel osalejad võtavad virtuaalkeskkonnas Minecraft mõõtu oma Balti naabrite vaatamisväärsuste ehitamises.

Eesti võistkonnad püstitavad populaarse arvutimängu maailmas Läti ja Leedu olulisi hooneid, loodusimesid või teisi ehitisi. Lätlaste ja leedulaste ülesandeks on ka Eesti vaatamisväärsuste loomine. “Minecraft eri!” annab osalejatele võimaluse omandada salamisi nii programmeerimise algtõdesid kui saada teadmisi lähinaabrite kultuurist ja geograafiast.

Võistluse võitjad kuulutatakse välja kolmes vanusekategoorias ning lisaks valitakse meeskond, kellest saab Baltikumi üldvõitja. Lisaks osalemisrõõmule ootavad parimate tööde autoreid auhinnad.

“Arvutimänge on juba pikka aega tunnustatud kui loovat ja arendavat meediumi,“ ütleb võistluse tehniline projektijuht Ivari Tölp. Minecraft on tema sõnul aga on hoopis enamat kui tavaline arvutimäng - see ei anna mängijale kindlaid reegleid, narratiivi ega suunda. “Minecraft pakub vaid ehitusklotse, millest igaüks peab omale ise eesmärgid kokku seadma,” selgitab Tölp. Võimalik on ehitada mitte ainult linnu ja mägesid, vaid üles seada ka tootmis-, transpordi ja lausa elektriliine. Redstone'i võimalustega võib andekas "mängija" kokku panna kasvõi täisfunktsionaalse kalkulaatori.

Mängukeskkonna Minecraft võistlus toimub Eestis juba kolmandat korda ning see on osaks ülemaailmsest programmeerimise nädalast KoodiTund, mis leiab aset 5.-11. detsembril ja innustab kõiki huvilisi ühe tunni jooksul koodi kirjutamist proovima. Möödunud aastal tegi KoodiTunni jooksul programmeerimisega tutvust üle 100 miljoni noore üle kogu maailma.

Minecraftis ehitamise võistlus algab 3. detsembril kell 10 ja tööde valmistamise tähtaeg on 11. detsember 2016 kell 20. Rohkem infot võistlusel osalemise ja reeglite kohta leiab: http://www.nutilabor.ee/minecrafteri2016/.

“Minecrafti eri!” võistlust korraldavad Vaata Maailma SA, Microsoft Eesti ja vabatahtlikud.