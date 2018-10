Ekspert annab nõu: mobiil töövahendiks

Nutitelefonid võivad suurele ekraanile kuvada juba tavalisest arvutist tuntud desktop´i, samuti on nende protsessorid nii võimsaks läinud, et mõnikord ületavad sinu odava süleri jõudluse. Tööasjus on endiselt paljude kaaslaseks sülearvuti, läbi arvutite toimub igapäevane meilide vahetamine, tekstide kirjutamine ja jooksev suhtlemine. Sealjuures käib aina enam töö inimestega kaasas läbi nutitelefoni, mis lubab töö kasvõi metsa kaasa võtta. Töötamine nutitelefonidega muutub järjest mugavamaks ja võib-olla asendab kohati juba töötamist sülearvutiga.

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma toob välja põhilised rakendused ja olulisemad nõuanded seadmete kohta, et telefoni tööasjus kasuliku abilisena kasutada.

Vali õige seade

Tööasjade ajamiseks tasub valida seade, mis suudab teha palju. Kuigi võileivahinna eest müüdavad telefonid võivad tunduda ahvatlevad, siis töötamiseks sobiliku telefoni valimisel tasub vaadata hinnast kaugemale ning uurida, mida on telefonil sisuliselt pakkuda.

„Väga odavate telefonidega võib tekkida probleem, kus peale hinna pole seadmel suurt midagi kasutajale lisaks pakkuda. Tööasjade ajamiseks tasub investeerida seadmesse, mis on suurema ekraaniga ning võimsa sisuga, et erinevaid tegevusi korraga tehes telefon aeglaseks ei muutuks. Näiteks Samsung selle aasta Galaxy Note9 on korraliku 6,4-tollise terava Super AMOLED ekraaniga, mis sobib hästi dokumentidest pisikese teksti uudistamiseks. Lisaks on sel Note-seeriale omane S Pen pliiats, millega saab pisemas tekstis mugavalt orienteeruda ning pliiatsil olevat nuppu võib kasutada näiteks esitluse slaidide vahetamiseks,“ rääkis Aasma.

Samuti võib tähelepanu pöörata töö jaoks mõeldud lisafunktsioonidele, mida telefon pakub. „Note9 juures saab kasutada näiteks Samsung Dexi, mis lubab telefoni juhtme abil suurema ekraaniga ühendada ja kasutada telefoni justkui lauaarvutina. Telefoni ekraan muutub sealjuures puuteplaadiks, seega ei pea hiirt eraldi ühendama hakkama,“ selgitas Aasma.

Tööta lühikeste spurtidena

Kuigi tihti võib tunduda, et tööd on nii palju, et ühtegi pausi peale lõuna ei olegi võimalik teha, siis töö efektiivsuse tõstmiseks tasub seda strateegiat muuta. Pikkade perioodidena töötamine väsitab ära ning sellega koos langeb ka produktiivsus.

Seega tasub kaaluda rakenduse Tide kasutamist, mis paneb telefonis käima taimeri. Idee seisneb selles, et taimeri abiga teeb inimene 25 minuti pikkuseid tööspurte ning seejärel võtab väikese pausi. Lisaks mängib rakendus soovi korral telefonist rahustavaid loodushelisid, et kuklas tiksuvad tähtajad liigset stressi ei tekitaks.

Turvaliseks töötamiseks kasuta VPN-i

Telefoniga mööda linna tiirutades ühendub telefon tihtipeale mitmete wifi võrkudega, mis ei pruugi olla turvalised. Mõelda tasub sellele, et kui võrgule ilma paroolita ligi pääseb, siis pääseb sellele ilma paroolita ligi ka pahalane, kelle kavatsused võrguga ei pruugi olla hiljutiste meilide lugemine.

„Telefoniga töötades tasub olla kindel, et telefon on turvalisel viisil internetiga ühendatud. Samsungi telefonidel on selleks Knox turvasüsteem, mis kaitseb seadet rünnakute eest avalikus wifi võrgus. Lisaks võib kasutusele võtta ka VPN rakendusi, millest üheks heaks lahenduseks on näiteks TunnelBear,“

VPN rakendus muudab seadme internetti ühendamise turvaliseks ning on kasulik just avalike WiFi võrkude kasutamisel, mis ei pruugi muidu turvalised olla.

Suhtlemiseks sobib Slack

Kuigi e-mail on paljude jaoks tuttav töövahend, siis vahetumaks jooksvaks suhtluseks tasub valida midagi tänapäevasemat. Slack on teenus, mille näol on sisuliselt tegu sõnumirakendusega. Erisuseks on aga see, et töökollektiivi saab jaotada näiteks erinevateks meeskondadeks ning luua neile spetsiaalsed jututoad, kus saab asju arutada.

„Samas on jututoad osa ettevõtte üldisest Slacki keskkonnast, seega saab luua kanaleid nii väiksemates gruppides suhtlemiseks kui ka üldiseks kõigile mõeldud infovahetuseks. Lisaks pakub Slack erinevaid võimalusi keskkonna kujundamiseks. Näiteks on vestluse kõrvale võimalik kinnitada olulisemaid teemasid, millele tähelepanu peaks pöörama. Seega kui grupp tegeleb näiteks ürituste korraldamisega, siis saab vestluse kõrvale kinnitada erinevaid linke rendipindade, tehnikarentide või olulisemate kontaktide jaoks,“ selgitas Aasma.

Slack on hea ka seetõttu, et teenust on võimalik kasutada üheaegselt nii telefonis kui ka arvutis. Rakendus on telefonidel saadaval nii Android kui ka iOS operatsioonisüsteemiga seadmetele.

Sotsiaalmeedia jaoks sobib Buffer

„Ei ole saladus, et üks oluline osa paljude ettevõtete igapäevatööst on sotsiaalmeedia haldamine. Eriti aktuaalne on see ilmselt rohkete poodide või esinduskauplustega firmade jaoks, kelle sotsiaalmeedias toimub klientidega igapäevane suhtlus ning kuhu postitatakse tihedalt uut informatsiooni,“ ütles Aasma.

Selleks puhuks sobib hästi Buffer, mille näol on tegu sotsiaalmeedia haldusrakendusega. Tööriistaga on võimalik mugavalt erinevaid postitusi ajastada, et need mingil kindlal ajal ilmuks ning seda sõltumata sellest, kas postitus on vaja teha Instagrami, Facebooki või Twitterisse. Lisaks pakub rakendus mugavat ülevaadet kõigist kontodest ning samuti on võimalik postitusi hiljem analüüsida. Näiteks omada ülevaadet, milline postitus kõige rohkem inimestele meeldis.

Rakendus toimib samuti nii arvutis kui ka telefonis, seega saab päeva lõpus bussisõidu ajal juba homsed postitused paika panna.

Graafikus püsimiseks Asana ja Toggl

Et asjad meelest ei läheks ning tehtud töödest ülevaade oleks, tuleks võtta kasutusele Asana ja Toggl. Asana lubab mugavalt erinevaid ülesandeid kirja panna ning neid konkreetsetele inimestele suunata, et nad teaksid, millised ülesanded vajavad tegemist. Ülesannetele saab panna ka tähtaegu, et oleks teada, mis ajaks need tehtud peavad saama.

Toggl seevastu aitab jälgida tehtud tegevusi ning aega, mis nende peale kulus. Aja mõõtmiseks võib kasutada lihtsalt taimerit, kuid soovi korral võib kulunud aja ka manuaalselt sisestada. Seejärel saab märkida, millise projekti jaoks tegevus oli. Sellisel juhul saab töötaja ise kui ka ülemus alati ülevaate, milliste asjade peale kui palju aega kulub.

Töötamiseks eelista suurt akut

Kui juba nutiseadmega töötamiseks läheb, siis on selge, et telefonil peab olema aku, mis suudab päeva vastu pidada. Sellisel juhul saavad vajalikud tööasjad tehtud ja aega ei pea kulutama keset päeva telefoni laadimise peale.

„Note9 puhul on telefonil 4000 mAh aku, mis peaks isegi korraliku kasutuse korral kenasti päeva vastu pidama. Lisaks tuleb see kasuks kasutades mitmeid seadme lisafunktsioone nagu S Pen või suur ekraan,“ ütles Aasma.