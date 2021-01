TEST: RGB öövalgus, nutipistik ja elektriarvesti kõik-ühes

Detsembris läks Arvutimaailma laboris poolenisti (50%) untsu üks nutipistikute test. Kahest RGB valgusega ja elektriarvestiga Smart Home äpist juhitavast pistikust jätkas tööd vaid üks, teine muutus efektiivseks elektrikatkestajaks, muid funktsioone enam ei pakkunud. Tookordne Aliexpressist ostetud nutipistikupaar oli põhimõtteliselt täpselt samade omadustega, kui nüüd, jaanuaris tellitud nimetu asemel juba brändipistik. Gearbesti poes oli kirjas, et tegemist on MoesHouse´i nutipistikuga:

Karbil ega juhendis polnud aga sõnagi seadme tootjast, kuid mis seal ikka - välimus paistab üsna sama ja juhend oli ka seekord täiesti soravas inglise keeles koos värvipiltidega.

Nutipistik tuleb targa koduga ühendamiseks panna seinakontakti ning hoida küljel olevat nuppu viis sekundit all. Tegemist on nutika WiFi seadmega, mis ühendub 2,4 GHz võrku (5 GHz võrku ei toeta) ning ka spetsiaalset Hub´i või Gatewayd ehk keskust pole vaja. Piisab kodusest WiFist ja äpist. Nutipistikut saab lisaks kodule juhtida ka üle pilve eemalt.

Seega võiks see nutipistik olla heaks abivahendiks näiteks suvilasse sõites, pannes enne kohalejõudmist kütte ja sauna sooja. Samuti saab panna kellaajalisi sisse- ja väljalülitamisi (näiteks välisvalgustusel) peale Smart Life´i äpist seadistades:

Mobiiliäpist saad luua veel ka automaatikat päikesetõusu ja päikeseloojangu järgi lülitamiseks või kohaliku ilmateate järgi. Kui sul on aga Zigbee Gateway, mis toetab Smart Life´i, võid teha kütteautomaatikat, mida Arvutimaailm testis siin.

Kuid lisaks nutikale pistikule on sel seadmel veel paar kasulikku lisaomadust.

Esiteks, pistikupesa ümber on värviline RGB LED. Selle värve saad mobiiliäpist juhtida ja samamoodi sisse-välja lülitada kas äpist või siis mõne automaatika (välistemperatuur, päikesetõus) või ajakavaga (kindlatel päevadel ja kellaaegadel sisse-välja). Lisaks on äpis mõned valmis-stseenid, mis lülitavad sisse ette salvestatud värvuse või pulseeruvad aeglaselt (näiteks "Soft" stseen paneb rõnga rohekalt pulseerima sujuvalt heledust reguleerides).

Ka kolmas nutipistiku omadus võib olla oluline ja vajalik, et koduautomaatikat näitude järgi timmida. Selleks on elektriarvesti, mis salvestab elektrikulu, mis nutipistikust läbi läheb. Graafikult saab päevade kaupa vaadata, kui palju on energiat kulunud ning muidugi näeb ka hetkenäitu.

Nutipistik on odav ja mugav, seda on hea kasutada nii kodus kui kodust eemal üle mobiili lülitades. Lihtne on selle pistikuga ka automaatikat teha, näiteks seinakontakti või mõnda koduseadet sisse-välja kindlatel aegadel lülitada. Gateway ehk Hub´iga lisandub muidki võimalusi.

Seade toetab Tuya targa kodu lahendusi, Google Assistanti ja Alexat. Nende kahe viimase kaudu saab nutipistikule anda häälkäsklusi. Switch on ja Switch off on põhikäsklused, aga et õige nutipistik ära tuntaks, pead mobiiliäpist neile määrama mõne lihtsamalt hääldatava ingliskeelse nime. Eestikeelsete sõnadega läheb keeruliseks, sest virtuaalsed assistendid tuvastavad käsklusi siiski ingliskeelse häälduse järgi. Ühe nutipistiku lisamisega ilmub Google Home´i kaks seadet - LED valgusti ja seinakontakt. LED-il saab juhtida nii värve kui heledust.

Ainuke, mis selle seadme juures ehk takistab mugavat kasutamist, on paksud, ligi 5 cm ääred. Kui tarvitad seadet kõrvuti olevates pistikupesades, siis kõrvalpistikusse enam suuremad toiteadapterid või seinakontaktid ei mahu.

PLUSSID

+ kolm-ühes ehk mõõdab elektritarvet, saab kasutada RGB LED öölambina ning töötab üle WiFi juhitava nutipistikuna

+ RGB mugav juhtimine äpist ja valms värviprogrammid

+ lihtne ühendada mobiiliäpiga

MIINUSED

- korpus on natuke liiga paks, segab kõrval oleva pistikupesa kasutamist

- koduautomaatika võimalusi on vähe

- pistiku enda lüliti on natuke tuimavõitu, peab kõvasti vajutama

TEHNILISED ANDMED

Nutipistik MoesHouse WiFi Smart

Hind: 13,4 eurot (Gearbest)

Omadused: RGB LED, energiatarbe mõõtmine, nutikas juhtimine üle mobiiliäpi

Targa kodu lahendus: Smart Life / Tuya tugi 2,4 Ghz WiFi võrgus ühendamiseks ja juhtimiseks mobiiliäpist

Juhtimisvõimalused: LED-i ja nutipistiku sisse-välja lülitamine äpist, Google Home´i või Alexaga hääljuhtimine

Juhtimise äpp: Smart Life või Tuya (Android, iOS)

Toide: 100-240 V

WiFi: 2,4 GHz

Maksimaalne koormus: 3000 W

Seadme kaal: 0,1 kg