TEST: külm on tulemas, särtsuabi aitab - nii arvutit, telefoni kui autot

Paarikümnekraadised külmad ootavad meid praegu ees, mis tähendab autode hangumist, elektrikatkestusi ja muid südatalviseid hädasid. Hirmutatakse ka küberrünnakute ja Vene ohuga - varuge konserve, tikke, patareisid ja küünlaid, soovitab valitsus. Ja et elektrikatkestuse ajal mobiilid ning võib-olla isegi arvuti mingiks ajaks töökorras oleksid, võiks koduses majapidamises olla üks särtsuabi. Testisimegi Itaalia päritolu seadet nimega New Avanty RAPS 400.

Pakast oli juba varemgi olnud, nii et Arvutimaailma labori ukse taga seisis ühel hommikul üks jäätunud akuga kaks nädalat paigal seisnud bensiinimootoriga auto. Aku oli sel piisavalt tühi, isegi ükski tuluke armatuurlaual enam ei süttinud.

Lahkelt pakkus kolleeg akupanka, mis kirjade järgi pidi ellu äratama ka kuueliitrise mootoriga masina. 1000 amprit on piisavalt särtsu, et seda teha ka täiesti kustunud akuga masina juures. Paraku üks Geniuse akupank sellega hakkama ei saanud - isegi ühtki tulukest armatuurlaual ei süüdanud pärast särtsuabi ühendamist. Aasta tagasi testisime AM-i karges laboris veel üht teist akupanka, mis äratas ellu mootorratta. Seega päris maha neid taskusse mahtuvaid seadmeid veel ei maksa kanda. Meil oli ikkagi äärmiselt kustunud olekuga auto.

New Avanty aga on natuke suurem ja raskem, kui võimsad mobiililaadimise akupangad. Sees on pliiaku, mis kannatab lisaks käivitamisele ka sügavamat ja aeglasemat tühjenemist, ehkki mitte nii hästi kui mitmesugused liitium-akud. Igatahes andis täis laetud Avanty autole nii palju energiat, et armatuurlaual lõid kohe kõik tuled põlema.

Esimese korraga masin siiski ei käivitunud. Releeplõksimise saatel lõppesid esimesed 2-3 katset tulemuseta. Siiski tundus, et akuklemmidele ühendatud särtsuabi andis masinale viie minuti jooksul piisavalt energiat, et peale pisukest ootamist järgmise käivitamis-seansi ajal mootor juba võttis tuurid sisse.

Mida New Avanty särtsuabi endas veel peidab?

Kui tegemist oleks lihtsa käivitusabiga autole, siis me siin, AM-i laboris sellest Itaalia kompressoritootja Nuair tootest arvatavasti ei kirjutaks. Kuid seadmel on veel ka muid häid omadusi, mis sobivad majapidamisse (või miks mitte ka kontorisse) igasugusteks hädaolukordadeks või reisile. Olgu selleks olukorraks siis elektri kadumine, mobiilide ja tahvlite õues laadimine väljasõidul rohelusse või rannapalli tühjenemine. New Avanty on nendes olukordades kasulik.

Kõigepealt laseme kompressoriga täis rannapalli ja võrkpalli, siis rattakummid ja natuke saab õhku juurde ka auto esirehv. Üle kümne minuti järjest ei tohi pumbata, sest kompressor on siiski väike ja vajab siis 10 minutit jahtumisaega. Kui arvutitest rääkida, siis kaasasolev koonusotsik sobib väga hästi ka arvuti sisemusest tolmu minemapuhumiseks. Pole vaja neid keskkonnavaenulikke aerosooliballoone osta.

Kompressoril on lühike paarikümnesentimeetrine voolik, aga kuna seade toimib omaenda aku pealt, siis saab selle igale poole pumbatavate asjade lähedusse kaasa võtta. Teeb küll lärmi, aga kompressoritel ongi selline tavaliselt kaasaskäiv ebamugavus.

Esipaneelilt leiame manomeetri (kuni 12 bar´i), 12 V tavalise sigaretisüütaja-pistikupesa, kust saab kasutada kõiki auto elektriseadmeid, auto käivitusabi võimsuslüliti, aku laetuse kolmetasemelise indikaatori, lühisehoiatus-indikaatori, ühe USB pesa mobiilide ja muude 5 V vidinate laadimiseks ning taskulambilüliti (küljel on veel üsna ere LED-taskulamp).

Tagaküljelt leiab sulavkaitse (sama tüüpi, nagu autodel, seega saab ühiskasutada), 230 V "seinakontakti", "krokodillid" autoakuga ühendamiseks ja "seinakontakti" sisse-välja lüliti. Küljel asub toiteadapteri pistikupesa aku laadimiseks.

Seadme enda saab täis laadida lisaks 230 V toiteadapterile ka auto sigaretisüütajast sõidu ajal. Laadimiseks kulus aega seinakontaktist keskmiselt 5-6 tundi, autos paraku nii pikalt katsetada ei saanudki, et oleks aku täis laadinud.

Täis seadmega katsetame kõigepealt 230 V toitepistikust tööd sülearvutiga. Umbes 15 minutit tööd õnnestub muretult ja aku jõuab süleril kosuda 9% pealt 21% peale, kui hakkab närviline piiksumine. See tähendab, et aku tühjeneb liiga kiiresti ja aku tervise huvides tuleb seade välja lülitada (seda tehakse lõpuks automaatselt). Seega pikalt ei suuda New Avanty sülerit toita. Samas teeb konverter aku 12 voldise pinge 230 voldiks ja arvuti jaoks tehakse see süleri toiteplokiga tagasi 19 voldiks, mis on tohutu raiskamine. Palju efektiivsem oleks kasutada sigaretisüütaja pesa, aga paraku see test jäi ära sobiva autolaadija puudumise tõttu meie kaubandusvõrgus.

See-eest sai testida mobiilide laadimist USB pesa kaudu. 3000 mAh mobiil sai täis täpselt kolm korda, mis üheksakilose kohvrikese kohta pole mingi suur näitaja - ka taskusse mahtuvad akupangad laevad sellise mobiili mõnikord ka kolm korda täis. Samas polegi sisemine aku teab mis rekordsuur - kirjade järgi 17 Ah.

Varuseade elektrikatkestusteks ja matkale

Ehkki New Avanty pole mõeldud püsivaks toiteallikaks, sobib see koju ja kontorisse näiteks lühemate elektrikatkestuste üleelamiseks, (auto)matkale toiteallikaks väljaspool autot ja elektrivõrke, kuid ka remondiks, kui elektrit pole tööriista jaoks käepärast - mingi aja saab toita nii 230 V kui 12 V elektriseadmeid. Ka avariivalgustuseks on üsna ere LED lamp sobiv.

Nädalateks tsivilisatsioonist eemaletõmbumiseks aga see laadija ilmselgelt ei sobi. Selleks on 17 Ah aku liiga väike. Katsetada võib muidugi kombinatsiooni kontrolleri ja päikesepaneeliga - ehk annab niimoodi õhtuse elektri jaoks päeval New Avanty aku täis laadida, aga täispikka meelelahutust elektriseadmete seltsis kogu õhtuseks ajaks ei suuda see ära toita.

Kui valitsus soovitab igaks juhuks eriolukordadeks konserve ja tikke varuda, siis üks akupank, nagu see siin, võiks ju ka tagavaraks olla. Ehk kulub ka nüüd, külmade pakaseilmadega ära, kui hommikul auto ei taha käivituda. Selle käivitajaga on kindlasti mugavam askeldada, kui kapoti alt aku maha võtta ja tuppa sooja / laadima tuua.

PLUSSID

+ universaalne elektriabi - 230 V, 12 V, 5 V (USB)

+ käivitab ka täiesti tühja akuga auto ka karmis pakases

MIINUSED

- süleri ja mobiili jaoks kauaks abi ei ole - aku on liiga väikese mahuga

- üsna raske niisama seljakotis või käes kaasaskandmiseks

TEHNILISED ANDMED

Särtsuabi - akulaadija NuAir New Avanty RAPS 400

Hind: 142 eurot (Verkter)

Aku maht: 17,0 Ah

Maks. võimsus: 300 W

Pistik teiste seadmete ühendamiseks: Jah, 230 V

Maks. käivitusvool: 400 A

Sisseehitatud valgustus: jah, LED

USB-port: jah, 5 V

Mõõtmed: 420x310x250 mm

Kaal: 9,3 k