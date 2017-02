Kohalik arvutimängutootja sõlmis Eesti ajaloo suurima kirjastustehingu

Eesti arvutimängutootja ZA/UM sõlmis ülemaailmselt populaarse arvutimängude müügiplatvormi Humble Bundle’iga oma arendatava rollimängu “No Truce with the Furies” investeerimis- ning kirjastamislepingu, mis viib mängu vähemalt kümne miljoni huviliseni.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor arvutimängude disaini erialajuhi Kristi Ramoti sõnul on leping arvutimängude kategoorias Eesti suurim ja olulisim kirjastustehing, mis paneb meie mängutööstuse globaalsele kaardile.

“See, et Humble Bundle hakkab kirjastama uusi paljulubavaid mänge ning investeerib ühe esimesena eestlaste töösse, oli kõigi maailma videomängu-uudiste esikaanel,” ütles Ramot.

“Videomängud on globaalselt 100 miljardi dollari äri ning suure konkurentsi tõttu on uutel mängudel aina raskem potentsiaalsete ostjateni jõuda. Humble Bundle'i lojaalsed kliendid tähendavad mängule “No Truce with the Furies” automaatselt 10 miljonit silmapaari ja potentsiaalset ostjat,” rääkis Ramot ja lisas, et arvutimängutootja ZA/UMi eduloole sillutasid teed paar viimaste aastate edukat tehingut.

2013. aastal võttis globaalne strateegiamängude kirjastaja oma tiiva alla arvutimängu “Teleglitch”, mida arendas Tartu meeskond Test3 Projects. Mobiilimängude stuudio PlayFlame Rakverest avaldas enda kõige esimese mängu Zombie High Dive juhtiva mobiilimängude kirjastaja Chillingo abiga. Kohaliku suurima iseseisva mobiilimängude stuudio Creative Mobile'i Eestisse laekuv maksutulu on juba mitmeid aastaid start-up sektori esikolmikus.

“Need saavutused on seda enam muljetavaldavad, et Eesti oma mängusektorit praktiliselt ei toeta. Põhjanaabrite riiklik innovatsiooniprogramm Tekes on Soome mängudesse investeerinud enam kui 30 miljonit eurot. Mõtlema võiks panna fakt, et iga soomlaste poolt mängudesse investeeritud euro on neile tagasi toonud kuus eurot maksutulu,” lisas Ramot.