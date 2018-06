Nokia 8 Sirocco - šikk telefon, kuigi vahel spontaanne

Ühel kenal päeval, kui väljas oli veel +25 kraadi ja suvi, toodi Arvutimaailma laborisse kotitäis Nokia telefone. Me räägime veel neist kõigist järgemööda ja korraga, kuid kõigepealt maandus labori testimislaual Nokia 8 Sirocco - ilmselt lipulaev, kui nii võib nimetada.

Muidugi on see eriline telefon, vähemalt välimuse tõttu. Sisu poolest enam mitte nii palju kui Windowsiga telefonide aegadel, aga Android One ehk 8.1 Oreo teeb siiski Nokia ka selles tohutus Androidimeres vähemalt märkimisväärselt eriliseks ja uueks.

Kui läbida kiirelt traditsiooniline kerge vingumine sõrmejälgede teemal, mida kahest küljest klaasiga kaetud Nokia paratamatult kogub, peatume muul disainil, mis on samuti eriline.

Näiteks on telefoni servad üsna teravad, sest nii esi- kui tagaklaas kaardub serva suunas igast äärest ja võib öelda, et telefon on servast vaid paar millimeetrit paks.

Sellel on oma eelised ja puudused.

Eelis kindlasti on turunduslik: servast on see mobiil justnagu äärmiselt õhuke ja kuna ka nähtav ekraan kaardub Samsung Galaxy Edge´i sarjale omaselt äärtest serva suunas, siis on Nokia 8 Sirocco efektne telefon, kui see lauale panna. Selle lahenduse puudus aga avaldub väljas käies midagi mobiilist otsima hakates või pildistades - servad on nii õhukesed, et tugevamalt oma töntside sõrmedega seadet kätte haarates paratamatult puutub sõrmenahk kokku puutetundliku ekraanipinnaga. See toob kaasa ekraani mittereageerimise sõrmevajutustele või valel hetkel pildistamise.

Pikapeale sellega siiski harjub ja õpid peagi ära elegantse õrnalt telefoni käeshoidmise, mitte jõulise pihku haaramise.

Ülipeenesse metalsesse serva on mahutatud ka SIM-kaardi pesa. See on pisut muust tasapinnast eemal. Paremas servas on helivaljuse nupud ja sisse-välja lülitamise nupp.

Tagaküljel on sõrmejäljelugeja. Ehkki ees ekraani all oleva sõrmejäljelugejaga on selle kasutajad sügavalt harjunud nagu ka siinkirjutaja, tundub taga asuv sõrmejäöjelugeja kuidagi mugavam ja sellega harjub samuti kiirelt ära. Kuna Nokia kaks tagakaamerat on muust tasapinnast kõrgemal, siis langeb ära ka kogemata kaamera läätsele sõrme sattumise oht, sest sa tunnetad kohe, kus on luger ja kus kaamera.

Sõrmejälg registreeritakse hetkega, see on väga kiire. Näotuvastuse võimalust aga siiski pole.

On veel teinegi omadus, mille poolest Nokia (ehk tegelikult HMD, Hiinas Nokiate tootja) on pool kukesammukest teistest maas. Nimelt leiab selle mudeli seest Qualcomm Snapdragon 835 protsessori, aga mitte Snapdragon 845, millel on riistvaraline tehisintellekti tugi. HMD on Nokia telefone kaua lihvinud ja arendanud, kuid sel on üks väike pahupool - välja tulles kipuvad need õige pisut aegunud olema, ehkki riistvara on viimistletud väga põhjalikult.

Jõudlus tipu lähedal

Peab ütlema, et vaatamata vanemale Qualcommi protsessorile jookseb Nokia üsna kärmelt. Näiteks tegi see telefon Quadranti jõudlustestis, mille läbi aegade edetabelit Arvutimaailm avaldab, ära isegi uuele omatoodetud Kirin´i protsessoriga Huawei tipptelefonile P20 Pro, maandudes kõigi aegade kolmanda tulemusega esikolmikusse.

Kaameraga murul

Nokia 8 Sirocco tagakaameraid on kaks. See ei üllata kedagi, kuid olles Huawei esimesi kahe tagakaameraga telefone põhjalikult testinud, võib öelda, et see on õige otsus.

Nokia lahendus on pisut teistsugune: üks tagakaamera on lainurgaga, teine tele. See avaldub ka kahest kaamerapildist kokku pandud bokeh-piltidel - tundub, nagu taust on pigem lainurk ja terav objekt esiplaanil tele. Aga see tarkvaraline kokkupanemine on üsna sujuvalt tehtud, nii et suuri vigu nn fake bokeh´is ehk võltsbokehis pole. Vaatame järgi mõnelt proovipildilt:



(klõpsa pildil, et näha originaali)

Kaktuse teravad okkad on siiski välja joonistatud. Tarkvaralise bokeh´iga kipuvad peened üleminekud ähmastamise teed minema, kuna taust ähmastatakse spetsiaalse filtriga, mitte ei tee seda objektiiv.

Mõnikord, eriti hämaramas olukorras aga läheb teravustamisega natuke mitte nii, nagu tahetud. Siis on mobiil spontaanne ja tuleb igaks juhuks teha rohkem võtteid.

Lisaks kahele tagakaamerale on tagaküljel ka tooniv välk.

Kaamerad tagakaamerad 12 MP f/1.7 ja 13 MP f/2.6

esikaamera 5 MP f/2.0

Nokia filmib ka 4K kvaliteedis videot.

All ääres on USB Type C pesa, 3,5 mm kõrvaklapipesa enam pole. Kaasas on USB C kõrvaklapid. All asub ka üksik kõlar, mis teeb üsna korralikku häält.

GPS - nagu ikka

GPS-i täpsuse osas üllatusi ja ka puudujääke polnud: nagu ikka mõnemeetrise täpsusega, träkk botaanikaaias nägi välja selline:

Säästlik akutarbija

Ehkki Nokia 8 Sirocco aku on vaid 3260 mAh, kestab see üllatavalt hästi. Oma osa on ilmselt ka uuel ja puhtal Android One´il, mida Nokia pole ise eriti täiendanud. Üks päev jookseb sujuvalt õhtusse 40% akujäägiga, teisegi päeva saab rahulikult veeta, kui väga aktiivselt meediat ei tarbi. Qualcommi kiirlaadijatoega saab alla tunniga aku uuesti täis.

Kokkuvõttes on Nokia uus telefon kena ja kiire, ehkki kaameraga on rohkem juhuslikkust kui näiteks iPHone X-i, Samsung Galaxy uusimate mudelite ja Huawei P20 Pro-ga. See tähendab, et valesti teravustatud või valgustatud kaadrite osa on suurem kui neil, kuid siiski teeb Nokia väga häid pilte ja enamus õnnestuvad. Kui ligi 800-eurose hinna ka rohkem alla saaks, oleks tegemist stiilse ja väga võimeka telefoniga. Aga muidu on ka mobiil üsnagi oma hinda väärt.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Nokia 8 Sirocco

Hind: 789 eurot (Elisa)

Niiskus- ja tolmukindlus: tolmu- ja pritsmekindel (IP67)

Sisemälu kuni 128 GB

Muutmälu: 6 GB

Operatsioonisüsteem: Android 8.0 Oreo

Protsessor Qualcomm Snapdragon 835, 4x 2,5 GHz Kryo & 4x 1,8 GHz Kryo (Octa-Core)

Ekraan: 5,5-tolline, 2560 x 1440 pikslit, P-OLED, Corning Gorilla Glass 5 ehk kriimustuskindel

4G: jah

WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO)

Bluetooth: v5.0

NFC: jah

Tagumised kaamerad: 12 MP (+12MP)

Eesmine kaamera: 5 MP

Tagumise kaamera video kvaliteet: 4K

Eesmise kaamera video kvaliteet: Full HD, 1080p

Aku: 3250 mAh, kiirlaadimine