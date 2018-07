Nokia astub Eestis Apple’i kandadele

Kui oled üks tootja paljude seast samal Androidiplatvormil ja jõuad Apple´iga, mis on ühe tootja ühe platvormi pakkjuja, samale pulgale, siis on see väga kõva tulemus. Nokia ongi üks nende seast, kes Apple´ile juba kuklasse hingab.

Selle aasta esimese kuue kuu jooksul müüdi Elisas võimsalt nutitelefone. Kasvas müüdud telefonide arv ja keskmine hind. Huvitava trendina on poole aastaga tõusnud menukaimate brändide sekka endine mobiiltelefonide kuningas Nokia, pakkudes tihedat konkurentsi Apple´ile.

Selle aasta esimesel poolaastal osteti Elisast kokku üle 40 000 mobiiltelefoni, mida on 3,8 protsenti rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Lisaks ostmisele tõusis nutitelefonide keskmine ostuhind ligi poolesaja euro võrra 371 euroni.

Sarnaselt igakuistele kokkuvõtetele domineeris esimesel poolaastal müüdavate mobiiltelefonide turul tugevalt Samsung, kelle nutitelefonid moodustasid tervelt 31 protsenti müüdud mobiiltelefonidest. Müüdavuselt teisel kohal on Huawei (17,5 protsenti) ja seejärel Apple (11,7 protsenti). Üllatava tõusu on aga teinud Nokia, kelle paljud olid juba kandnud varjusurma. Nokia nutitelefonid moodustasid esimesel poolaastal 10,6 protsenti müüdud mobiiltelefonidest, olles seega tihedalt kannul kultusbrändil Apple.

Populaarsete brändide esikümnesse mahtusid veel Sony, MyPhone, Oneplus ja Xiaomi. Kokku müüdi 18 erineva tootja mobiiltelefone. „Hea meel on näha kahte väga tugevat Hiina brändi veel Huawei kõrval. Nii Oneplus kui Xiaomi on tõestanud tervele maailmale, et Korea ei ole enam ammu ainus riik, kes suudab suurepäraseid nutiseadmeid toota. Taoline konkurents on viimase paari aasta jooksul toonud meie taskutesse nutikust ja tarkust kogustes, millest isegi ulmefilmides ei osatud veel 10 aastat tagasi mõelda,“ sõnas Elisa telekomteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann.

Mobiiltelefonidest osteti enim Samsungi mudelit Galaxy J3, mis domineeris igakuistes müügiedetabelites ja on selgelt kujunenud rahva lemmikuks. Populaarsed nutitelefonid olid ka Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy A5, Galaxy S8 ja Huawei P9 Lite Mini.

„Esimese poolaasta müügitulemustest võib järeldada, et tarbijad lähtuvad uue nutitelefoni valimisel praktilisest küljest, eelistades seadet, mis on suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega,“ ütleb Ploomann. Tema hinnangul näitab ka Nokia suurepärane tulemus, et eestlased hindavad brändi jätkuvalt kõrgelt ja nende uued nutitelefonid on väga kvaliteetsed.

Muud edetabelid ka

Tahvel- ja sülearvutitest osteti enim Samsungi, Apple´i, Huawei ja Lenovo tooteid. Populaarseim tahvelarvuti oli Huawei MediaPad T3 10 ja sülearvutitest osteti enim Apple MacBook Air 13 (2017) 128GB mudelit.

Esimese poolaasta nutitelefonide müügi TOP:

Samsung Galaxy J3 Huawei P10 Lite Samsung Galaxy A5 Samsung Galaxy S8 Huawei P9 Lite mini Samsung Galaxy J5 Sony Xperia XZ Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A8 Apple iPhone 8 64GB

Esimese poolaasta tahvelarvutite müügi TOP:

Huawei MediaPad T3 10 16GB Lenovo Tab 3 8 Samsung Galaxy Tab A 10.1 32GB Samsung Galaxy Tab A 10.1 16GB Samsung Galaxy Tab S2 VE 9,7 32GB

Esimese poolaasta sülearvutite müügi TOP: