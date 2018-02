Nokia uus pesakond: hulk vana tuntud brändi uhiuusi telefone tulevad kevadeks välja

Kui tahad omale taskusse puhast Androidi ja tuntud (või veel mäletatavat) brändi, siis Nokial on sulle pakkuda paljutki, mis just Barcelonas toimuval Mobile World Congressil välja kuulutati. Ühest metallitükist välja freesitud ja klaasja materjaliga üle valatud tipptelefonist "banaantelefonini" või "Maatriksi-telefonini" ehk legendaarse, nüüd ka 4G võimekusega Nokia 8110 mudelini.

HMD Global ehk ettevõte, mis toodab nüüd Nokia telefone, teatas eile neljast uuest telefonist, mis lisanduvad Android nutitelefonide portfooliosse – Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, New Nokia 6 ja Nokia 1. Iga uue nutitelefoni puhul on tootja eesmärgiks olnud vastupidavus ja töökindlus. Sari on aluseks ka uutele materjalidele ja disainilahendustele, ehkki kohati meenutavad need uuenenud vormid ka vanu Microsofti/Nokia ümaramaid Lumiaid.

Täites lubadust luua puhas, nutikas, turvaline ja kaasaegne Androidi kogemus, teatas HMD Global, et neist saab esimene globaalne partner, kellel on pakkuda seadmete täispakett, mis on valitud Google´i Android One programmi. Igakuised turvavärskendused on kindlustatud.

Lisaks nendele uutele Androidiga nutitelefonidele teeb oma tagasituleku ka ikooniline Nokia 8110, tuues kasutajateni 4G ühenduse ja liugklapiga tuttava välimusega telefoni.

Kolm uut Nokia nutitelefoni - Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus ja uus Nokia 6 liituvad Android One programmiga, pakkudes Google´i kõrgekvaliteedilist tarkvarakogemust. Iga telefon püsib alati värske tarkvaraga tänu hiljutistele Google AI uuendustele, mis tagavad kõrgeima astme turvalisuse.

Tänu puhtale Androidile ei kaasne Nokia nutitelefonidega ebavajalikke UI ehk kasutajaliidese muutusi ega varjatud protsesse, mis vähendavad aku kestvust või aeglustavad telefoni tööd.

Avades Android Oreo, avanevad kõige uuemad Androidi funktsioonid, sealhulgas Pilt-pildis mitmiktegevuseks, Android Instant Apps uute rakenduste avastamiseks ja nende võimalikult efektiivseks kasutamiseks, 60 uut emotikoni ja energiasäästu funktsiooni nagu näiteks taustarakenduste kasutamise limiteerimine jne.

Nokia 8 Sirocco: kompaktne jõujaam fännidele

Nokia 8 Siroccol on ZEISS´i optika ning hoolikalt viimistletud kumer ekraaniklaas ja roostevabast terasest raam. Nokia 8 Sirocco on äärtest vaid 2 mm õhuke ja pakub kumera äärest-ääreni pOLED 2K 5,5-tollist ekraani.

Roostevabast terasest raam on 2,5 korda tugevam kui 6000-seeria alumiinium ja 3D Corning Gorilla 5 kriimustuskindel klaas on piisavalt tugev, et igapäevaselt kriimustustevabalt vastu pidada. Tänu kahekordselt teemant-poleeritud roostevabast terasest raamile tundub see käes eriti tugev.

Nokia 8 Sirocco ZEISS optikaga topelt-tagakaameratest üks on lainurkkaamera ja teine kahekordse optilise suumiga 13 MP kaamera. Pro kaamerarežiimi abil saab käsitsi seadistada kõiki vajalikke parameetreid.

Nokia 8 Sirocco on saadaval alates aprilli algusest, keskmiseks jaemüügihinnaks on 749 eurot, mille hulka ei kuulu maksud.

Nokia 7 Plus: uus lipulaev

Nokia 7 Plus on mõeldud sisu loomiseks – hea ekraani, võimsa protsessori ja ilusa disainiga. See Nokia jäädvustab pilti kahe ZEISSi tagakaameraga - 12 MP lainurkkaameraga, mis tagab nii hämarates kui ka eriti ereda valgusega olukordades hea tulemuse ja teise, 13 MP kaameraga, mis pakub kahekordset optilist suumi.

Nokia 7 Plus jookseb võimsat Qualcomm Snapdragon 660 platvormi peal, aku on 3800 mAh ja peab vastu kaks päeva.

Kumer ekraaniklaas ja õhukesed servad pakuvad suure ekraani kogemust üsna kompaktses korpuses. 6-tolline 18:9 formaadis Full HD+ ekraan on mugav Internetis ja sotsiaalmeedias surfamiseks, samuti mängimiseks ja muuks meelelahutuseks, pakkudes rohkem sisu samal pinnal kui traditsiooniline 5,5-tollise ekraaniga seade.

Saadaval on see telefon kahes värvitoonis - must/vask ja valge/vask. Nokia 7 Plus tuleb müügile aprilli alguses keskmise globaalse jaemüügihinnaga 399 eurot.

Uus Nokia 6: auhinnaline telefon muutus paremaks

Tuginedes oma eelkäija edule, pakub uus Nokia 6 kompaktsemas ja vastupidavamas kestas võimsamat esitlust ja mitmeid uusi funktsioone. See on 60% kiirem kui tema auhinnaline eelkäija. Telefonil on täiustatud Dual-Sight ZEISS´i optika, USB-C kiirlaadimine, veelgi parem ekraani-korpusepinna suhe, Nokia ruumiline heli ning puhas, turvaline ja ajakohane Android Oreo.

Uus Nokia 6 viib originaali täpse meisterlikkuse järgmisele tasemele 6000-seeria tahkest alumiiniumist valmistatud korpus, mis on valminud 11-tunnise anodeerimise ja poleerimise käigus. 2,5D ekraan on kaetud kriimustuskindla Corning Gorilla klaasiga.

Sees on Qualcomm Snapdragon 630 kiibistik.

Saadaval on see telefon kolmes värvitoonis: must/vask, valge/metall ja sinine/kuld. Nokia 6 tuleb müügile aprilli alguses keskmise globaalse jaemüügihinnaga 279 eurot.

Nokia 1: Nokia nutitelefoni kogemus, mis on kättesaadav kõigile

Nokia 1 on odavtelefon, mis pakub nutitelefoni põhiomadusi ja samas ka Nokia kvaliteeti koos veidi tuttava disainiga. Andes suuremale hulgale inimestele ligipääsu Android Oreo (Go edition) versioonile, mis optimeeritud seadmetele, millel on 1 GB RAM mälu või vähem. Nokia 1 on täieliku ligipääsuga Google Play rakendustepoele, paljud väljatoodud rakendused on optimeeritud Android Oreo (Go edition) jaoks.

Uues pakendis sisalduvad Xpress-on katted, mis on saadaval erksates värvitoonides. Katete paigaldamine võtab aega vaid mõne sekundi.

Saadaval on Nokia 1 alates aprilli algusest Warm Red ja Dark Blue toonides üle kogu maailma, valitud turgudel ka pastelsetes toonides. Nokia 1 globaalseks jaemüügihinnaks on 85 dollarit. Xpress-on katted, mida müüakse eraldi, on saadaval alates 7,99 dollarist erksinises, hallis, kollases ja roosas värvitoonis.

Originaali austajatele: Nokia 8110 tagasitulek

Turule tuleb tagasi ka legendaarse Nokia 8110, seekord aga 4G funktsiooniga. Telefonil on "Matrixi" triloogia avafilmist tuntud kumer liugur.

Tuttava ja hõlpsasti kasutatava Nokia kasutajaliidesega telefonist saab liuguri abil kõnesid lõpetada ja neile vastata. Nokia 8110 uute omaduste hulka kuulub VoLTE kõnede võimalus üle 4G ja 4G-d saab telefonist jagada ka arvutile üle WiFi. Ligi pääseb Google´i teenustele Google'i abimees, Google'i otsing, Google Maps, samuti Facebookile ja Twitterile, saata ja vastu võtta saab e-kirju või importida kontakte ning sünkroonida oma kalendrit Outlooki ja Gmailiga.

Muidugi tuleb telefoniga kaasa ka uuendatud versioon ussimängust Snake.

Valikus on kaks värvitooni - Traditional Black ja Banana Yellow. Nokia 8110 tuleb müüki maikuus ja selle keskmiseks globaalseks jaemüügihinnaks on 79 eurot.

„Alustasime seda teekonda eelmisel aastal samal ajal suurte ootustega oma fännide poolt ja tundsime vastutust pakkuda Nokia telefonide pärandit. Sellest ajast alates oleme uuesti kasutanud armastatud ikoone, loonud partnerlussuhteid vanade ja uute sõpradega ning andnud meie puhta, turvalise ja ajakohase Android’i kogemuse meie nutitelefoni portfelli kaudu," ütles Florian Seiche, HMD Global tegevdirektor.

Eelmisel aastal saadeti üle 70 miljoni Nokia telefoni.