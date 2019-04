Nokial on nüüd ka 48-megapiksline kaamera

Nokia hoidis aastaid mobiilikaamerate megapikslirekordit - nende Nokia 808 Pureview oli 41-megapikslise kaameraga suurima pikslihulgaga kaamera kuni Sony 48-megapikslise sensori väljatulekuni. Nüüd on tippsensoriga telefone välja tulnud juba hulgi, aga ka "vana hea" Nokia on hüpanud rekordiomanike paati. Nokia X71 tuleb küll kõigepealt välja Aasias ja seda esitleti Taiwanis, kuid äkki jõuab telefon ka siiakanti.

Nokia X71 pakub veel lisaks ka teist moodsat tehnoloogilist lahendust - selfie-kaamera on ekraani sees augus. Samamoodi, nagu mitmetel teistel tipptootjatel.

Kiibistik on Snapdragon 660, operatsioonisüsteemiks Android 9 Pie, RAM mälu 6 GB ja välkmälu 128 GB. Lisada saab microSD mälukaardi. Aku pakub 3500 mAh mahtu. Olemas on kõrvaklapipesa, kolm tagakaamerat (Zeissi läätsed) ja 6,39-tolline ekraan. See on Full HD+ resolutsiooniga.

48-megapiksline kaamera saab olema ülilainurk - 120 kraadi, lisaks on tagaküljel veel kaks kaamerat, 2 MP ja 5 MP.

Jah, siin pole midagi erilist, ei miskit teistest paremat. Samas ka ei midagi väga hullu, kõik on tipp-topp ja igapäevakasutuseks piisav. Peaasi, et Nokia toode liiga kallilt müügile ei tuleks, sest Huawei ja Samsung on oma tippmudelite hinnastamisel juba päris kõrgustesse jõudnud.

Nokia peab aga rinda pistma näiteks Xiaomiga, kelle samasuguse 48 MP rekordsensoriga telefon Redmi Note 7 maksab kõigest 150 dollarit. Nokia X71 hind võib jääda aga 345 euro kanti - ikkagi oluliselt kallim. Müük algab 30. aprillil (võimalik, et ka varem) Taiwanis ja mõnes riigis mujal Aasias.

Meile see telefon kindlasti ei jõua. Vähemalt mitte X71 nime all. Küll aga võime juba lähinädalatel näha müüki paiskumas Nokia 8.1 Plus´i, mis on tegelikult sama telefon.