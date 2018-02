Odav, õunalik, moodne - Huawei tõi välja uue noortetelefoni P smart

Huawei P-klassi tipptelefonid pole küll kõige kallimad, aga ikkagi kõrgemast hinnaklassist. Tippklassi Mate seeria telefonid on samuti suured ja kallid, varustatud tehnika viimase sõnaga. Kuid noortetelefoniks oleks vaja midagi, mis on mõnesajaeurone, aga ka ikkagi moodne ja soodne oma paljdue tehniliste võimaluste juures. Et pilti veelgi keerulisemaks ajada, tõi Huawei teiste müüdavate seeriate ja alamseeriate sekka nüüd ka P smart telefoni - maksab 300 eurot, näeb välja nagu vanema põlvkonna iPhone ja on muidugi kahe tagakaameraga.

Huawei uhiuus noortele loodud nutitelefon P smart jõuab Eestis müüki 14. veebruaril. Sellel on uus EMUI 8.0 operatsioonisüsteem, mis põhineb Android 8.0-il, FullView ekraan ning ainulaadne pildiparanduse algoritm Face Beauty, viipefunktsioon ja mitmed muud uued funktsioonid.

FullView ekraan: võimalikult lai vaade

Nutitelefonid on jõudnud täisvaate ajastusse: kõik pakuvad ülilaiekraane väga kitsaste äärtega. Huawei P smartil on 5,65-tolline, FHD+ resolutsiooniga ja 18:9 suhtega ekraan ning ekraani ja korpuse suhe on üle 80%, seega vaade on laiem kui varem. Huawei P smart on kugava kuju ja komponentide asetusega ning 2.5D ümara-äärelise ekraaniklaasiga ehk tundub väga kompaktne, kumerate äärtega ja mugav käes hoida. P smart jätkab P-seeria disainistiili, mida iseloomustab lihtsus ja maitsekus ning lame ja sile tagapind. Kolm antenni, mis on peidetud korpuse üla- ja alaossa, hoiavad ära ebasoodsa levi. Lisaks on Huawei P smartil mitme ülesande täitmise funktsioon, mis võimaldab kasutada samaaegselt ekraanil kahte rakendust (see oleneb kolmanda osapoole rakendustest).

FullView ekraanikujundusega on ekraan suurem, peaaegu 50% on vähenenud kopruse välispind antennide jaoks ning korpust on äärest ääreni ekraaniga ka raskem tugevdada, mis oli väljakutseks nutitelefoni antennilahenduste ja korpuse tugistruktuuride ümberdisainimisel. Nutitelefoni töökindluse ja kasutajasõbralikkuse tagamiseks on Huawei insenerid varustanud Huawei P smarti uute tehnoloogiatega, nagu näiteks lahendused metallist akupesaga, komponentide uued asukohad, esikatte tugevdatud metallosa laiendamine ja antennide kohandamine. Need tagavad nutitelefoni Huawei P smart samaväärse töökindluse, kuigi korpuse vaba pind on vähenenud.

Noortepärased Face Beauty ja viipefunktsioonid

Noorte kasutajate harjumusi arvestades on Huawei P smartil tagaküljel 13 MP + 2 MP topeltkaamera. Nutitelefonil on seega olemas topeltkaamera nn bokeh-efekt ja ka esiportree režiim Smart Face Beauty, et paremaid selfie´sid teha, samuti viipefunktsioon ja muud lisafunktsioonid pildistamiseks.

Tagumise RGB-topeltkaamera ja udustatud taustaga kaadritega saab muuta fotod peegelkaameraga tehtutele sarnaselt sügavateks ja ruumilisemateks. Uue PDAF-tehnoloogiaga faasituvastamis-teravustamisega on 13 MP kaamera kiire teravustaja ning pakub suuremat fokuseerimistäpsust. Selle seeria nutitelefonidel on Hisiliconi välja töötatud ISP-protsessor tõhustatud värviesituse ja müravähendusega.

Huawei P smartil on täiustatud ka väheses valguses tehtud fotode kvaliteeti.

Esikaamera on 8 MP suuruse sensoriga ning toetab portreerežiimi. Näotuvastus- ja portreerežiimid aitavad teha paremaid selfie´sid ning Huawei värvide optimeerimise algoritm muudab pildistamisel naha kaunimaks. Huawei P smartile on lisatud ka viipefunktsioon, millega saab teha selfie´sid käeviipe abil.

Sõrmejäljelugeja, EMUI 8.0 ja Kirin 659 protsessor

Ennetades probleemi, et Androidiga nutitelefonid hakkavad aja jooksul üha aeglasemalt töötama, kasutab EMUI 8.0 uusimat tõhustatud failide töötlemise süsteemi, mis vähendab ja kõrvaldab süsteemi killustatust, paigutades faile mällu oprimaalselt. Nii töötab nutitelefon kiiremini ja sujuvamalt. Seerial on Kirin 659 protsessor.

Nutitelefonide tavapärane sõrmejäljelugeja pakub tagaküljel kiiret autentimisvõimalust. Huawei P smart on varustatud Fingerprint 4.0 lahendusega, mis tuvastab sõrmejälje 0,3 sekundiga, vigade määra (FRR) alla 2% ja väära heakskiidu määra (FAR) vähem kui suhtega 1:50 000.

Et tõhustada täisvaatega ekraaniga nutitelefonide akude kesvust, on Huawei P smart varustatud 3000 mAh akuga, mis koos nutika energiasäästu tehnoloogiaga tagab nutitelefoni töö terveks päevaks ja rohkem. Samal ajal toetab telefon palju energiat võtvate rakenduste taustal tuvastamist, energiakulu kontrollimist ning ühe puudutusega optimeerimist.

Telefoni hind jääb alla 300 euro ja müügile jõuab alates 14. veebruarist.