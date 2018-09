Nordic Business Forum. Põhjamaade äri on IT

Nagu arvata võiski, pole Helsingis Messukeskuses toimuv Nordic Business Forum ehk ärifoorum nii pilkupüüdev ja efektne kui näiteks rohkem idufirmadele suunatud Slush, kuid ka siin on IT üks peateema. Sisse astudes on kuulda networkingust ja jutuajamistest kogu aeg lühendit AI, selle kohta küsitakse ka esinejatelt ja see on nii moesõna, et ükskõik kui maise teema pealt jõuab keegi ikka jälle sinna tehisintellektini välja.

Just lõpetas Andrew McAfee, kes on MIT-i digitaalmajanduse initsiatiivi algataja ning siin on mõned mõtted temalt.

Microsoft tegi (inglise keelele) kõnetuvastuse, mis transkribeerib teksti paremini kui professionaalsed inimesed juba. On asju, mida me arvasime, et me teeme paremini, aga mida juba masinad teevad meist paremini.

Masinate Teisel Ajastul ei ole meile vaja mitte niivõrd häid vastuseid, vaid häid küsimusi. Meil on masinad, kes oskavad vastata paljduele küsimustele, kuid nüüd peame me oskama küsida õigeid küsimusi.

Me peame nüüd hakkama masinate partneriteks, lisab McAfee. Masinad avardavad meie maailma ja seda osa peab hakkama uurima koos masinatega.

Õhtul esineva USA 44. presidendi Barack Obama ettekandeks tuli juba allkirjastada paber, et turvareeglitega on tutvutud, kõik on arusaadav jne. Reeglites on sees ka see, et Obama ja Zennströmi esinemise ajal ei tohi püsti tõusta, pildistada ega striimida. Kirjutada võib. AM kirjutab.

Siin on üks vaade eilse päeva saalist, foto korraldajatelt.

Foto: Pasi Salminen