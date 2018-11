Neli soovitust, mida nutitelefoni välja valides võiks arvestada

Nutitelefonid ei ole enam vaid helistamiseks. Need on tegelikult juba inimeste tänapäevane käepikendus, mis lihtsustab igapäevast elu. Igal aastal lisandub tootevalikusse uusi mudeleid, uute funktsioonide ja tehniliste parameetritega. Kuid mida peaks kindlasti iga tarbija telefoni valides silmas pidama? Nõu annab Huawei Eesti müügijuht Taavi Ting.

“Uut nutitelefoni valides tuleb esmalt mõelda, mis funktsiooni seade kõige enam täitma peab ja milliseid teisi seadmeid see asendama peaks suutma,” soovitab Taavi Ting ning lisab, et lihtsa võrdluse tegemiseks piisab neljast kriteeriumist, mida hinnata: kas telefon peab asendama fotokaamerat, kas telefon peaks mõnes olukorras asendama arvutit ja võimaldama ka töötegemist ning milline andmetöötluse maht on vajalik.

Selleks on oluline tutvuda põhiliste funktsioonidega, mis mängivad olulist rolli telefoni valikul ja mis annavad võimaluse telefonide omavaheliseks võrdluseks.

1. Kaamera

Nutitelefonide kaamerad on viimase paari aasta jooksul teinud murrangulise arengu. Valik võib olla suur, mistõttu peaks lisaks megapikslitele tähelepanu pöörama ka näiteks kaamera objektiivi tüübile ja kaamera lisafunktsioonidele. Uuemate nutitelefonide kaamerad on võimelised asendama korralikku fotokaamerat. Ainuke erinevus on see, et nutitelefon on kasutajal alati kaasas, mistõttu on igaühel võimalik teha nutikate funktsioonide abil profitasemel fotosid.

“Uuemad telefonid pakuvad ka erinevaid kaamerarežiime, nagu portreefoto, mis tekitab bokeh-efekti ning näiteks uutel Mate-seeria telefonidel on lisaks ka ülilainurkobjektiiv, mis annab fotodele lainurkobjektiivile iseloomuliku moonutusefekti,“ selgitas Ting.

2. Aku kestvus

Esmalt tasub tutvuda aku kasutusajaga, milletagab aku maht (mAh. See annab aimduse aku tööaja kohta, kuid selle suutlikkust mõjutab ka ekraani suurus, resolutsioon ja mobiili tarkvara, seega peaks kasutusaega võtma kui üht orientiiri ning võtma arvesse ka teisi näitajaid.

Lisaks võiks uurida, kas telefon toetab kiirlaadimise funktsiooni ja kas vajab selleks erivarustust. “Kui enamikel Android’i lipulaevadel on kiirlaadimise tarvikud juba kaasas, näiteks Mate 20 Pro on varustatud SuperCharge adapteriga, mis suudab laadida umbes 70 protsenti akust 30-minutilise laadimissessiooni jooksul, siis uusimate iPhone'ide puhul peab spetsiaalseid tarvikuid telefonile juurde ostma,” ütles Ting.

Uuenduslik on ka juhtmeta laadimine, näiteks uusimad telefonid on võimelised akut 30-minutilise juhtmeta laadimise juures laadima lausa 30 protsenti.

“Aku maht on oluline, kui tarbija on terve päeva vältel aktiivne telefonikasutaja: jälgib e-kirju, vestleb chat-ides, kasutab aktiivselt kaamerat, loeb uudised, kasutab GPSi või parkimisrakendusi – kõik need tegevused kulutavad akut,” tõi Ting esile, nentides samas, et kui vanasti soovitati akut kestvuse pikaajaliseks säilitamiseks tühjaks kasutada, misjärel telefon täis laadida, siis uuemate nutitelefonide akud säilivad võrdväärselt ja isegi paremini, kui neid vajadusel laadida ka pooltäis olekust 100 protsendini.

3. Ekraan

Kuna tarbijate keskmine nutitelefoni kasutamise aeg on igal aastal järjest pikenenud, on oluline, et sellel oleks kõrge resolutsioon, et silmad ei peaks liigselt pingutama.

Ekraan peaks olema vähemalt Full HD, mis on 1920x1080 pikslit. Lisaks on oluline, millist tehnoloogiat telefonid enda ekraanides kasutavad. OLED-ekraanid on paremad kontrasti poolest - näiteks on selle must värv sügavam kui LCD-ekraanidel.

Huawei Eesti müügijuhi hinnangul näitavad maailma tehnoloogia trendid, et OLED-ekraanid asendavad peagi LCD-ekraane.

Teine oluline aspekt on ekraani suurus: kui soovitakse ühe käega enda telefoni hoida ja seal toiminguid teha, siis võiks ekraan olla käepärasem ja väiksem, seevastu suurem ekraan on parem töö tegemiseks, mängude mängimiseks või videote vaatamiseks. “Suurema ekraaniga telefonid on heaks kiireks asenduseks tahvelarvutitele ja ka sülearvutitele, sest võimaldab ühes seadmes nii lugeda, kirjutada kui ka videosid vaadata,” tõi Ting esile.

4. Jõudlus

Kui kasutaja eelistab turu uusimat nutiseadet, tasuks veenduda, et nendes oleksid ka uusimad protsessorid. Võimsam protsessor tagab selle, et ka peale aastatepikkust kasutust suudab mobiil endiselt hallata mahukaid protsessori- ja graafikatoiminguid.

Ting nentis, et tehniliste parameetrite kõrval ostavad aga tarbijad kindlasti ka emotsiooni – mida loob nii disain, mugavus kui ka vastupidavus. “Hea tehnilise sisu ja funktsioonidega telefon võimaldab aga luua emotsioone, mis kestavad pikalt,” sõnas Ting.