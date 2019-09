OnePlus 7T sai 90-hertsise ekraani ja tuleb uusima Android 10-ga

OnePlus tutvustas täna avalikkusele uut mudelit OnePlus 7T, mis on varustatud 90-hertsilise Fluid AMOLED ekraaniga. 90-hertsiline ekraan oli esimesena mais välja tulnud OnePlus 7 Pro mudelil, Fluid AMOLED´i pole varem olnud.

Tagumist kolmik-kaamerat ümbritseb pilkupüüdev ning lihvitud ringikujuliselt disainitud kõrgendik, mis asub keskel. Telefonide matt viimistlus on loodud seni salastatud ja litsentseeritud tehnoloogia abil. Valikus on kaks värvitooni: hõbedane ja sinine.

Kõige eredam ekraan

Kõrge värskendussagedusega 90-hertsine 6,55-tolline (1080 x 2400 p) ekraan tagab mitte ainult sujuva kasutuskogemuse, vaid on väga tundlik ja sujuv ka näiteks menüüdes liikudes. Sama kehtib ekraani kasutamise puhul otsese päikesevalguse käes, sest eredust on võimalik seadistada kuni 1000 nitini. Lisaks on telefonil uus sertifitseeritud “Eye Comfort” režiim, mis on mõeldud ekraani kasutamiseks öösel.

HDR10+ tugi aitab kuvada veelgi sügavamat musta tooni ja kirgast valget tooni, mis teeb filmi vaatamise, mängude mängimise ja fotode kuvamise silmale sõbralikuks ja loomulikuks.

Jõudluse uuendused

Telefon kasutab Qualcomm Snapdragon 855+ platvormi, mis muudab mitme tegevusega korraga tegelemise lihtsaks ja ka graafiliselt kõige nõudlikemate mängude mängimise sujuvaks.

UFS 3.0 aitab liigutada ja jagada andmeid ülikiiresti. RAM Boost mälu on samuti kiirem.

OnePlus 7T on varustatud kahekordsete stereokõlaritega. Dolby Atmose lahendus võimaldab nii kõrvaklappidega kui ka ilma nautida filme ruumilise heliga.

Uue telefoniga ei pea 3800 mAh aku kestvuse pärast muretsema - uus laadimistehnoloogia Warp Charge 30T laeb telefoni täis tunniga, mis on 23% kiirem, kui eelnev Warp Charge 30 lahendus. Nii ei kuumene telefon üle isegi siis, kui laadimise ajal filmi vaadata või mängida.

OnePlus 7T kolm kaamerat

Telefonil on 48-megapiksline Sony IMX586 ½-tolline põhisensor (lainurk), millel valgusjõuline f/1.6 ava ning optiline pildistabilisaator. Suur sensor tagab kvaliteetsed fotod sõltumata valgustingimustest. Lisaks on olemas teleobjektiiviga kahekordse suurendusega 12 MP kaamera ja 16 MP normaalobjektiiviga kaamera.

Teiste kaamerarežiimide kõrval on uuel telefonil uus makro pildistamise funktsionaalsus, mis võimaldab jäädvustada detailseid kaadreid 2,5 cm kauguselt. Video filmimise ajal saab kasutaja valida kolme kaameraga erinevate režiimide vahel. Esikaamera on kitsa "tilgakulmu" sees ning pakub 16 MP sensorit.

Lisaks on OnePlus 7T esimene telefon, mida tuleb Android 10 uuendusega.