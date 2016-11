Hiina mobiilinduse ihaldatud püha graal Oneplus 3T jõudis fännide rõõmuks Soomes müügile

Eile jõudis iPhone´iliku fännikogunemise saatel (kuid siiski põhjamaise vaoshoitusega) Soomes müügile ihaldatud Hiina telefon Oneplus 3T. Soomlased on esimesed, kes seda Euroopas osta saavad. Sabas seisnud said Oneplus 3T omanikuks 479 euro eest, ostuga kaasnes hulk nänni (vaata pilti allpool).

Juba mõnda aega püha kraali staatuses olnud telefon, mida said vaid väljavalitud, on nüüd jõudmas ka meie jaoks käegakatsutavasse kaugusesse, vaid alla 100 km kaugusele Tallinnast ning osta saavad seda ka lihtinimesed.

One plus (1+) on Hiina päritolu telefon, mille juba esmane eesmärk aastal 2014 oli olla konkurentsivõimelise hinnaga nn flagship killer. Telefon, mis pidi konkureerima suurkorporatsioonide paremikuga, makstes vaid fraktsiooni nende pihuseadmete lipulaevade hinnast.

Aastal 2014, kui One+ One välja tuli, oli tegu millegi tõeliselt eksklusiivsega, võrreldavalt esimeste iPhone´idega, mida Eestis oli raske kätte saada. Oneplusi said esialgu vaid grupp inimesi, kes olid ennast mingisse listi kirja pannud ning nende sõbrad ja sedasi kutsetega inimeste kutseid edasi saades oli seda võimalik tellida. Ka juhul, kui telefoni said tellida, oli sellel märkimisväärne ooteaeg.

Hetkel on välja 1+ brändi nime all viis telefoni, millest kõige uuem on OnePlus 3T, erinedes OnePlus 3-st, mida ka AM.ee-s testisime mõnda nädala eest, laias laastus vaid vingema eesmise kaamera ja 40 dollarit kõrgema hinna poolest.

Kuigi Venemaal ning Aasias on võimalik osta 1+ seadmeid ka poodidest, on see Lääne maailma jaoks olnud võõras teema ning seni eksisteeris variant tellida see internetist, kaugelt Hiinast.

Kauge allikas tingis ka kõige suurema möönduse, milleks oli olematu garantii.

Need ajad on nüüd läbi – Soome Elisas on One plus müügil juba mõnda aega ning uue 3T esmamüügiga järjekorrad võrreldavad Ameerikamaa puuvilja kompanii esmaesitlustega (mõningase põhjamaa passiivsusega):

Need kes viitsisid oodata said ka kõrvaklappe, korpuseid, T-särke ja muud nänni:

Liiguvad kõlakad, et peagi tulemas msee telefon üügile ka Eestis, kui läbi räägitud, kus hakkab toimuma garantii ja hooldus.