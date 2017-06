Elisa toob Eestis müüki OnePlusi telefonid, teisipäevast saab osta ka uut OnePlus 5 mobiili

Nii nagu AM eelmisel aastal ennustas, on 2017. aasta kahe tagakaameraga telefonide jõulisem turuletuleku aasta. Uhiuus OnePlus 5, mida eile esitleti, on eksklusiivselt juba järgmisel nädalal Eestis Elisa poodides müügil ja sel telefonil on palju omadusi, mida tahta. Kõrgevõitu hind ainult võib sundida mõnesid oma esimesi emotsioone jahutama.

OnePlus 5 kaks tagakaamerat aitavad mobiilil saavutada sama efekti nagu peegelkaameratel: bokeh´i, mis tähendab, et teravustada saab näiteks esiplaanil olevale objektile ja taust jääb fookusest välja. Kahe sensoriga tagakaamera teeb ka kvaliteetsemaid ja kontrastsemaid pilte, liitpildiga saab ka hämaras paremad fotod. F/1.7 objektiiviga on valgustundlikkus üks parimaid ja kahe kaameraga telefoni resolutsioon samuti tipust.

Oneplus 5 on 20% õhem kui eelkäija, Oneplus 3T. Servad on kergelt kumerad ja lähevad äärtest peenemaks. Mälu on 8 GB, välkmälu 128 GB. Full HD ekraani all on sõrmejäljelugeja. Täpsemaid spetsifikatsioone saab vaadata siit.

Elisa alustab OnePlus 5 müügiga oma esindustes Eestis teisipäeval, 27. juunil 2017. Hind Soomes on 499 eurot.