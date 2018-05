Täna esitleti Oneplus 6 telefoni, seda saab Eestis tänasest eeltellida

Täna esitleti üle maailma Oneplus 6 telefoni legendaarset Hiina tootja mobiili, millele nagu Apple´ilegi enne müüki tulemist järjekordi esinduste ukse taha moodustatakse. Põhjamaade Oneplus 6 esitlus toimus Helsingis Elisa esinduses Aleksanterinkatul.

OnePlusi uus lipulaev OnePlus 6 on läbi aegade suurima ekraaniga, 30% võimsama protsessoriga ning üleni klaasist korpusedisainiga. Elisas on uus telefon eelmüügis juba tänasest.

16. mai õhtul ametlikult avalikustatud OnePlus 6 peidab endas mitmeid uuendusi. Telefonil on 6,28 tolline AMOLED ekraan, mis katab 90 protsendi ulatuses telefoni esipaneeli ning ühtlasi on tegu seni suurima ekraaniga, mis ühelgi OnePlus telefonil on olnud.

„Uue mudeli disainiga esitasime ettevõttele väljakutse, et nutitelefon oleks väljast sama sujuv ja elegantne kui selle sisu,“ ütles OnePlusi asutaja ja juht Pete Lau. „Me oleme uhked oma saavutuse üle ja loodame, et kasutajad on ka!“

Nutitelefoni ajuks on mobiilituru üks võimsamaid protsessoreid Qualcomm Snapdragon 845, mis tõstab seadme jõudlust 30 protsenti ning on samas 10 protsenti energiasäästlikum. Graafikakiirendiks on uus Adreno 630 kiip, mis on samuti 30 protsenti võimsam kui möödunud generatsiooni mudel. Lisaks on telefonil sõltuvalt mudelist 6 kuni 8 GB muutmälu ehk RAM-i, mis lubab korraga paljudel nõudlikel rakendusel töötada ilma, et selleks peaks ohverdama jõudlust ja kiirust. OnePlus 6 suudab voogedastada HD ja 4K videoid ning mängida graafika osas väga nõudlikke mänge.

Multimeediamaailmas on tähtsaks igapäevaseks osaks telefoni kaamera. OnePlus 6 on varustatud kokku kolme kaameraga - esi ja topelt-tagakaameraga. Telefoni tagumine 16-megapiksline põhikaamera on varustatud 19 protsenti suurema sensoriga ja optilise pildistabilisatsiooniga, et tagada stabiilsus ja kvaliteet ükskõik millise valgustusega olukorras. Tagumine lisakaamera on varustatud 20 MP sensoriga ja lisaks sellele on telefonis esimest korda ka OnePlusi aegluubirežiim, mis lubab jäädvustada videoid kõrge resolutsiooni ja suure kaadrisagedusega.

Portreerežiim tuleb seekord nii telefoni ees- kui tagakaameratele ja kasutades tehisintellekti, suudab esikaamera lisada igale selfile pinnapõhise sügavusefekti.

Telefoni tarkvaks on puhas ja minimalistlik Oxygen OS, mis põhineb Android 8.1 versioonil ning sarnaselt eelmisele mudelile toetab ka OnePlus 6 kiirlaadimist. See võimaldab kõigest poole tunni laadimisega kasutada telefoni terve päeva.

Nutitelefoni seob väliselt ühtseks klaasist disain, mis näeb kaunis välja, aga hõlbustab ka raadiolainete paremat edastamist ehk paremat levi. Mobiilse andmeside allalaadimise kiirus on kuni 1 Gbit/s.

„OnePlus telefonid on Elisa klientide seas olnud väga hinnatud oma suurepärase hinna, kvaliteedisuhte ja disaini poolest. Hea meel on tõdeda, et ka uus OnePlus 6 jõuab Elisa klientideni juba varsti,“ ütleb Elisa telekomteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann.

Telefoni on võimalik tänasest eeltellida Elisa kodulehel Midnight Black ja Mirror Black värvides. Elisa esindustesse jõuab telefon müügile 22. mail.

Tänasest alates kella 20-st saab Oneplus 6 telefoni eelmüügist kinni panna ka Telia e-poes.