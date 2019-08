Test: OnePlus´i esmakasutaja märkmed

Huvitav tõesti, aga kuidagi on nii juhtunud, et Oneplus 7 ja Oneplus 7 Pro on esimesed OnePlus´id, mis siia testimislauale on sattunud. Ikka on kuidagi mööda läinud need telefonid isegi siis, kui Helsingis öösiti selle brändi järel sabas seisti. Nüüd on lõpuks mitte kunagi leppiv telefonibränd testimislauale settinud lausa kahes eksemplaris: OnePlus 7 ja Oneplus 7 Pro.

Kõrvaltvaatajad märkasid telefoni karpi nähes kohe, et mobiilidel on lausa 256 GB välkmälu – sama palju, kui mõne keskmise arvuti SSD kettal. Seega võiks teoorias ju isegi sülearvuti varukoopiat telefonis hoida.

Kohe mobiili käivitades ja seadistades laetakse mahukasse mällu ka 500 MB tarkvarauuendust.

OnePlus 7 ja 7 Pro on üsna sarnased, vaid suurused on veidi erinevad (ning muidugi tagakaamerad). Pro on ümarate äärtega ja laiem, mis tähendab, et käes hoides näpuga igasse ekraaninurka ei ulatagi. 7 on piklikum ja napilt ulatub sõrmega äärest ääreni navigeerima.

Pakend on Oneplus´ilikult soliidne ja kuna seda on läbi aegade märgatud, siis loomulikult on kõik testijad ka seda pakendit ja punast USB-kaablit piltidel eksponeerinud.

OnePlus 7

Esiküljel katab ekraan pea kogu pinna, ülal keskel on tilgakujuline kulm, mis tundub neist aukudest ja kulmudest ja väljasõitvatest kaameratest kõige elegantsem lahendus. Kulm on just nii väike kui peab ja ümber kaamera pikslid, nii nagu augu puhul, oleks juba juuksekarva lõhkiajamine.

Sõrmejäljelugeja on ekraani sees ja natuke allpool, kui Huaweil. Näotuvastus on ka – soovitatav on need mõlemad sisse panna, sest nii saad telefonis tuvastatud ühtmoodi ikka, kas näo või sõrmega ja mõlemad töötavad väga kiirelt. Hämaras on sõrmejälg parem, eredas valguses aga näotuvastus, kuigi eksimusi ja mitteäratundmisi praktiliselt ei esinenud (mõni üksik siiski oli).

OnePlusi esmakasutajale tundub uuenduslik küljel olev nupp toitenupu kohal. Sel on kolm asendit ja pärit on lahendus vist esimesena iPhone´idest – mehaanilise lülitiga saab helina sisse lülitada, vibreerimise peale panna või hääletuks. See on ehe kontoriroti lüliti, kes koosolekutel kiirelt mobiili vaigistada tahab, ilma et peaks telefoni menüüdesse kaevuma.

Kuid on veel üks lahendus – lülita helisemine telefonil üldse välja alatiseks ja kasuta nutikella või mõnd aktiivsusmonitori, mis diskreetselt vibreerides kõnedest ja sõnumitest igal ajal teada annab. Ka väljaspool koosolekut ei taha keegi neid lärmakaid helinameloodiaid kuulda.

GPS test - nii OnePlus 7 kui OnePlus 7 Pro on samad

Kontorihoones, kus pea kohal veel mõni korrus, ei suutnud ei asukohamääramise etaloniks olev Huawei Mate 20 Pro, mis uuendas asukohamääramise täpsust esmakordselt välja tulles oma uute algoritmidega oluliselt, oma asukohta siiski leida. Sama tegid ka Oneplus 7 ja 7 Pro. Huawei luges lõpuks välja satelliidilt kellaaja, Oneplus ei lugenud midagi.

Õue minnes oli aga vahe küll olemas, kuid mitte väga suur: Oneplus´ide 30 satelliiti Huawei 44 vastu ehk siis Mate 20 Pro tuvastas asukoha täpsemalt kui OnePlus´id. Samas 7 ja 7 Pro vahel mingit vahet polnud.

Pildistamine - OnePlus 7 on põhimõtteliselt ühesilmne

Tehisintellekti abiga pildistamine on jõudnud kõikidesse tipptelefonidesse. Oneplus sealhulgas. Öövõte väga hämaras läheb küll tavaliselt untsu, aga laternavalguses on tomatid juba täiesti eristatavad. Siiski peab tunnistama, et Samsung või veel enam – Huawei on öös pilti tehes teistest, sealhulgas Oneplusist siiski tuntavalt paremad.

Siin on OnePlus 7 pilt pimedas kaugelt kumavas valguses kasvavatest tomatitest. Klõpsa pildil, näeb originaali.

Õues on nagu ikka pilt normaalne, raske on leida erinevusi teiste tipptelefonidega nii pilves kui päikeselise ilmaga.

Jõudlus - Oneplus 7 ja Oneplus 7 Pro on ülikiired

Mõlemad OnePlus´id on ühe ja sama kiibistikuga, seega pole ime, et mõlemad on ka sama jõudlusega. See on viimasel ajal saamas normiks, et tootjad enam lahjemat protsessorit odavamasse mudelisse ei pane - erinevus on pigem ekraanisuurustes ja kaamerates. Mõnikord on ka aku suuremal mudelil mahukam.

OnePlus 7 saavutas Geekbench 4 jõudlustestis 11331 punkti ja maandus selle tulemusega kõigi aegade parimaks Arvutimaailma edetabelis, edestades isegi Huawei Mate 20 Pro´d.

OnePlus 7 Pro tulemus oli 11229 punkti ehk natuke vähem, kuid üldiselt umbes sama tulemus. See küll jätab Pro teiseks, kuid võib siiski öelda, et OnePlus´id jagavad esikohta.

Kiirlaadija laeb 50% akut poole tunniga, kuid see pole siiski nii kiire kui 7 Pro-l. Pro saab umbes kolmveerandi samal ajal täis oma võimsa 30 W laadijaga.

OnePlus 7 Pro - kumerad ekraaniääred, suurem aku, paremad kaamerad

Pro mudeli ekraaniääred kumerad ja see telefon näeb üsna Mate 20 Pro moodi välja. Ekraan ongi äärest ääreni. Pole kulmu ega auku paneelis. Selfie-kaamera sõidab vaiksel surinal ülalt välja, kuid kipub olema ebaterav lähedalt pildistades. Tuleb käsi pikaks ajada, et teravamaks läheks.

Pisut raskemal mobiilil on ka veidi suurem aku (4000 vs 3700 mAh), 48 MP kaamerale lisaks leidub tagaküljel veel ka 3x optilise suurendusega 8 MP lisakaamera ning 16 MP lainurk-kaamera. OnePlus 7 kasutab põhikaamera abistamiseks vaid 5 MP sügavussensoriga kaamerat.

Seega kui eelistad hea kaamerakomplektiga telefoni, siis ilmselt peaksid kalduma kallima OnePlus 7 Pro poole, muus osas neil kahel mudelil nii suurt vahet pole.

Siin paar proovipilti laiema ja kitsama vaateväljaga:

Kokkuvõtteks - OnePlus on väga hea telefon, ülikiire ja mugav kasutada. Kui OnePlus 7 Pro pakub nii lainurka kui teleobjektiivi, siis odavamal mudelil on põhimõtteliselt vaid üks kaameraulatus, kuid mõlemad telefonid teevad häid pilte. Öövõttega jäävad küll tippudele alla, kuid muus osas pole midagi ette heita.

OnePlus oli kunagi väga soodne telefon väga heade näitajatega. Nüüd on keskmise hinnaga telefon väga heade näitajatega. On põhjust fännata küll.

TEHNILISTE ANDMETE TABEL

OnePlus 7 Pro OnePlus 7 Hind: 699 eurot (Telia) 642 eurot (Bigbox.ee) Võrk: GSM / CDMA / HSPA / LTE GSM / CDMA / HSPA / LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps Kriimustuskindlus: Esi- ja tagaklaas Gorilla Glass 5 Esiklaas Gorilla Glass 6 tagaklaas Gorilla Glass 5 SIM kaardi pesad: Dual SIM (Nano-SIM) Dual SIM (Nano-SIM) Ekraan: Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors AMOLED, 6,67-tolline, ~88,1% ekraanisuhe esikülge, 1440 x 3120 p AMOLED, 6,41-tolline, ~85,5% ekraanisuhe esikülge, 1080 x 2340 p Operatsioonisüsteem: Android 9.0 (Pie); OxygenOS 9.5.11 Android 9.0 (Pie); OxygenOS 9.5.8 Kiibistik: Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Protsessor: kaheksatuumaline (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) kaheksatuumaline (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) Graafikakaart: Adreno 640 Adreno 640 Mälu: 256 GB välkmälu, 8 GB RAM 256 GB välkmälu, 8 GB RAM Tagakaamerad: 48 MP, f/1.6, (lainurk), 1/2", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/1.7, (lainurk), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 78mm (tele), 3x suum, PDAF, Laser AF, OIS 5MP, f/2.4, 1.12µm, dsügavussensor 16 MP, f/2.2, 13mm (ülilainurk) Esikaamera: Motoriseeritud pop-up 16 MP 16 MP, tilgakujuline "kulm" WiFi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP, LE, aptX HD 5.0, A2DP, LE, aptX HD GPS: A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS NFC: Jah Jah USB: 3.1, Type-C 3.1, Type-C Sõrmejäljelugeja: ekraanialune ekraanialune Aku: 4000 mAh 3700 mAh Kiirlaadimine: 30 W 20 W Mõõtmed: 162.6 x 75.9 x 8.8 mm 157.7 x 74.8 x 8.2 mm Kaal: 206 g 182 g

