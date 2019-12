OnePlus 7T Pro - väga hea telefon ka neile, kes väga tihti selfie´sid ei tee

Kui sulle meeldib puhas, augustamata või kulmustamata ekraanipind, mis ulatub mobiilil äärest ääreni, siis see telefon on üks vähestest, mis seda lubab. Nimelt sõidab selfie -kaamera ülaservas mootori jõul sahtlist välja, kui tahad esikaameraga pilti teha. Pisut ebamugavam, kui kohe tulistamisvalmis esikaamera, aga väga sobiv neile, kellel selfie-kaamera avanebki vaid haruharva - nii on see enamuse ajast kogu aeg peidus ja ei sega vaatevälja ekraanil.

Muus osas aga ei ole OnePlusi uusim mudel väga erinev kõigist teistest tipptelefonidest, millel ekraan kaardub kumeralt küljeservadesse. Pannes selle telefoni kõrvuti kasvõi Huawei Mate 20 Pro-ga, pole suuri erinevusi märgata enne sisselülitamist. Mõlemal on ka sisseehitatud ekraanialune sõrmejäljelugeja, mis töötab halvasti. Välimus on ka OnePlus 7 Pro-ga äravahetamiseni sarnane.

Android 10

Sisse vaadates leiab OnePlusist uusima Android 10. Seda lubati OnePlus´ile esimeste seas ja nii see tuligi esimeste hulgas. Mõned uuendused, mis uue operatsioonisüsteemiga tulid, on järgmised:

Seadete alt on nüüd võimalik kohandada rakenduste kuvasid nii, et neid saaks muuta ka kiirseadetes

Ekraani viipejuhtimine žestidega

Tagasinupu asendamiseks on lisatud libistamise funktsioon, mis toimib ekraani vasakust ja paremast äärest

Lisatud alumine juhtimispaneel, mis võimaldab liikuda hiljuti kasutatud rakenduste vahel

Game Space koondab kõik lemmikmängud ühte kohta ja tagab lihtsama ligipääsu

Viibetega juhtimine ja Androidi alumiste nuppude ärakaotamine ekraanilt nõuab harjumist, aga seegi annab kasulikku ekraanipinda juurde - pea kogu äärest ääreni ekraan on äppide päralt, puuduvad kolm nuppu äpi piltide peal või eraldi mustal ribal.

Suuri muutusi tavakasutajale siiski silma ei torka. Mõned menüüd on natuke teistsugused, mõned valikud ka.

GPS ja navigatsioon

GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band) ja Beidou on esindatud, seega täpsus on parim, mis mobiilseadmel praegu üldse saaks olla - kõigis võrkudes osatakse asukohta määrata. Tõesti, siseruumides leitakse asukoht probleemideta mõnemeetrise täpsusega. Proovime Endomondoga kaardile kantud träkki:

Asukoht leitakse kiiresti - mõne minutiga. Kurvides suuri kõrvalekaldeid ka ei esine.

Ekraan 90 Hz

OnePlusi uue põlvkonna telefonide leivanumber on 90 Hz värskendussagedusega 6,67-tolline ekraan. Kui seda niisama mõnele sõbrale näidata, siis hea ekraaniga harjunud kasutaja suurt vahet ei tee. Kui aga näidata kõrvuti lihtsalt hea ekraaniga ja 90 Hz hea ekraaniga telefoni, siis menüüdes liikumine on silmnähtavalt sujuvam küll.

Nagu öeldud, mitte miski ei häiri 3120 x 1440 pikslist pilti - selfie-kaamera sõidab sahtlist ülaservas välja, kui vaja ning on kaitstud ka kukkumise vastu, sulgudes automaatselt, kui pillad telefoni maha.

Ekraanipinna all on ka sõrmejäljelugeja, kuid see töötab laitmatult vaid tubastes oludes keskendunult sõrmega õiget kohta tabades. Käigu pealt ja õues või kui on kiire, kippus sõrmejäljelugeja mitte sisse laskma kuni isegi lukustumiseni ja parooli küsimiseni välja, kui liiga palju valesid katseid tuvastati.

Jõudlus - siin pole midagi testida

Jõudluse osas on kõik telefonid viimasel ajal oma ränikivid sellisele tasemele saanud, et pole põhjust millegi üle nuriseda. Nii odavad kui kallid mobiilid on nüüd juba ühtviisi piisavalt kiired, kui just väga karme graafikamänge ei mängi. OnePlus 7T Pro kasutab 8 GB mälu, 256 GB välkmälu (ainus valik, lisaks ei saa ka microSD-ga laiendada), Snapdragon 855 Plus protsessorit ja muidugi korralikku graafikakaarti.

Testime traditsiooniliselt Geekbenchiga, kuid paraku on sellel välja tulnud uus, 5. versioon ja vana versiooniga testitud seadmetega enam võrrelda ei saa. Võrdleme siis Huawei Mate 20 Pro-ga, mis vanast testis sai 9795 punkti ja oli kõigi aegade kolmas (ees vaid OnePlus 7 - 11331 p ja OnePlus 7 Pro - 11229 punkti). Huawei Mate 20 Pro kogus 2400 punkti, OnePlus 7T Pro aga 2797. Seega uus on kiirem küll ja võimalik, et taas üsna edetabeli tipus.

Kaamerad - lai, normaalne ja tele

OnePlus 7T Pro tagakaameraid on kolm - 48 MP põhikaamera, 16 MP ülilainurk-kaamera ning 8 MP teleobjektiiviga kaamera.

Siin on näited kolme kaameraga pildistamisest laiast teleni (klõpsa pildil, näeb originaali):

Kaamera saab üsna hästi hakkama ka ööpildistamisega.

Üks näide tavalisest novembri pilvisest hommikust:

Aku

4085 mAh aku on piisavalt suur, et telefoniga mitu päeva hakkama saada. Warp Charge 30T kiirlaadimine (5V/6A) annab 30-vatise võimsuse, millega saab nutitelefoni täis ülikiirelt. Paarikümne minutiga peaks kogunema energiat ühe keskmise päeva jagu. Seega saad rahulikult hommikul üles tõustes mobiili laadima panna enne välja minekut ja see pool tundi, mis kodus veedad, on piisav aku laadimiseks.

Kokkuvõttes on OnePlus 7T Pro igati korraliku kaamerakomplektiga, ehkki on olemas ka paremaid kaameraid, igati hea akuga (vähestel võivad olla veel paremad akud) ja väga kiire telefon (samas enamus uusi telefone on kõik piisavalt kiired). Kuid ekraan on väga hea värskendussagedusega ja ka väga hele, mis on hea kehvema nägemisega vaatamiseks ja ka eredas päikesevalguses kasutamiseks. Kuid Oneplus 7T Pro hind on tõusnud rohkem, kui selle brändi puhul harjunud oleme ja enam pole see üliodava hinnaga väga heade näitajatega telefon - on küll väga heade näitajatega, aga hind kipub olema liikunud keskmiste sekka.

PLUSSID

+ hea ekraan

+ pikk aku tööiga

+ ööpildistamise režiimis teeb küllalt selgeid pilte

MIINUSED

- ekraanisisene sõrmejäljelugeja pole alati tõhus

- hämaras pildistamisel esineb keskmiselt rohkem müra

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Oneplus 7T Pro

Hind: 749 eurot (Elisa)

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Mälu: 8 GB + 256 GB (mälukaardipesa puudub)

Ekraan: 90 Hz, Fluid Display, HDR10+, koos kumerate nurkadega 6,46-tolline, 3120 x 1440 pikslit, 516 PPI, küljesuhe 19.5:9, AMOLED, kriimustuskindel (3D Corning Gorilla Glass)

Esikaamera: Sony IMX586, 48 MP

Tagakaamerad: 8 MP, 16 MP ja 48 MP

Video: 4K

Aku: 4085 mAh, 30 W kiirlaadija

Mõõtmed: 162,6 × 75,9 × 8,8 mm

Kaal: 206 g