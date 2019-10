Test: Oneplus 7T, GPS ja HDR sügiseses Keila-Joa pargis

Oneplus 7T on Oneplusi uusim telefon, mis jõudis sel nädalal Eestis müügile. Kui varem oli Oneplus mobiiliturul väga hea kesktaseme telefon, millel soodne hind, siis nüüd võib öelda, et hind hakkab teistele bränditelefonidele tasapisi järele jõudma, kuid ka sisu läheb aina paremaks. Seekordne test keskendub aga telefoni kasutamisele väljas - nii GPSiga matkates kui sügisesi HDR-looduspilte tehes. Praegu on palju värvi, mida HDR-iga püüda ja pärast healt 90 Hz ekraanilt vaadata.

Ehkki Oneplus 7T üks leivanumbreid on 90 Hz ekraan, mille heledus on mobiilide seas üks kirkamaid, ei hakkagi see kohe telefoni kasutades silmatorkavalt tähelepanu võitma. Eks muidugi oleneb ka sellest, millega võrrelda. Kui igapäevaselt kasutada mõnda odavama hinnaklassi telefoni, siis pildi selgus ja kirkus on muidugi ulme. Mõne Huawei või Samsungi tipptelefoni kasutaja väga suurt vahet ei märka. Kui sul on HDR-filme või videoid, siis HDR10+ tugi ja 1000 nitti ekraaniheledust on hea selle vaatamiseks kogu oma dünaamilises ilus.

Oneplus 7T esikaamera on "tilga" sisse peidetud, samas see "tilk" on väga väike, ligi kolmandiku võrra väiksem kui Oneplus 7-l. tagakaamerad on keskel ümmargusel kõrgendikul, mida on nimetatud ka "koledaks pesumasinaks", samas keskel asuvad kaamerad tasakaalustavad nii välimust kui telefoni ennast, kui toetada see tagaküljega lauale.

Taga on kolm korralikku kaamerat, mis katavad kõik makrost lainurgani ja see on hea. Oneplusi kaamerad teevad korralikke pilte, kuigi ˇerinevaid pildistamisrežiime on ehk natuke keeruline leida menüüdest. Pro režiim on ka olemas, nii et saad ise ISO ja ava sättida.

Põhikaamera on juba traditsiooniks saanud Sony 48 MP sensoriga, 16 MP lainurk aitab olukordades, kus vaja servast servani kõik peale saada ning 12 MP kaamera on kuni kahekordse optilise suurendusega teleobjektiiviga. Lisaks toetab kaamera makrovõtteid.

Ka videoid saab nüüd teha lainurgaga (170 kraadi), täiustatud on müravaba öövõtte režiimi, digisuurmi kaasa haarates saab teha kuni 10-kordse suurendusega pilte.

Riistvara: protsessor Snapdragon 855 ja graafikakiip Adreno 640

Telefon on väga kiire ja 90 Hz ekraan teeb menüüde ja animatsioonide liikumise veelgi sujuvamaks. 30 W kiirlaadija on küll sama, kui eelmisel mudelil, aga aku ehitus on teistsugune, mis lubab väiksema sisetakistusega laadida 0-50% poole tunniga. Edasi läheb teine pool juba aeglasemalt - 60 minutit.

GPS - päris täpne

GPS töötab OnePlusil päris korralikult ja võrreldes hiljuti kümnekordse täpsuse suurenemisega välja tulnud Huawei Mate 20 Pro-ga on küll leitavaid satelliite ja asukoha määramise täpsust natuke vähem, kuid kõik on siiski kiirem ja parem kui telefonidel mõni aasta tagasi. Teekond joonistatakse kaardile üsna sirgelt ilma kõrvalehüpeteta.

Mõned pildinäited

Pildid räägivad enda eest. Siin on mõned pildinäited OnePlus 7T-ga.

Alustame sügisvärvides puudest (klõpsa pildil, näed originaali):

Nagu suurendusest näha, teeb tehisintellekt juba teravustamisel head tööd, sest detailides pole mitte tavaline müra, vaid tehisintellektile iseloomulik detailide silumine:

Suurendus töötab OnePlusil üsna hästi. Siin on esimene pilt lainurgaga, teine maksimaalse suurendusega.

Lubatud 2,5 cm kauguselt makropildistamise võimalust ei maksa siiski liiga iseenesestmõistetavalt võtta, sest nii lühikese kauguse pealt on üsna raske pilti teravaks saada. Aga nii umbes 10 cm pealt on teravus juba üsna talutav.

Kui on head valgustingimused ja ohtralt värve, saab AI värvuse seadmisega paremini hakkama kui selle algusaegdael, aga eksimistega tuleb kohati ikka arvestada. Eriti just värvide juurdekeeramisel, mitte mahavõtmisel.

Video - lainurk ja suurendus

OnePlus 7T on hea video filmimiseks - käigupealt saab nii suurendust kui lainurka reguleerida ja ka stabiliseerimine on mobiili kohta päris hea. Suurendamisel küll pisut kipub hakkima ja teravustamise aeglus on ka ümberkadreerimisel näha.

17. oktoobrist on OnePlus 7T ja OnePlus 7T Pro nutitelefonid müügil nii Elisa kui Telia esindustes. Uusi telefone on võimalik tellida ka otse OnePlusi veebipoest. Samuti on OnePlus 7T seeria telefonid on esimesed maailmas, millele on eelpaigaldatud Google Android 10 tarkvara.

Kas tasub siis osta või mitte? Kindlasti siiski tasub, kui mahub eelarve piiridesse, ehkki tasuvussoovitus on aja jooksul kahanenud OnePlusi uute mudelite igakordse kallinemisega. Samas võib 600 euro eest saaduga üsna rahule jääda.

PLUSSID

+ Kaamerad saavad hästi hakkama erinevates oludes

+ Hea ekraan

+ Android 10 juba olemas

MIINUSED

- Puudub juhtmevaba laadimine

- Puudub ametlik veekindluse standardile vastavus

- Mälukaarti ei saa lisada

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Oneplus 7T

Hind: 599 eurot (Telia ja Elisa)

Ekraan: 6,55-tolline, Fluid AMOLED, 2400 x 1080 pikslit, 402 punkti tollile, Corning Gorilla Glass 3D kriimustuskindel ekraaniklaas, 90 Hz ekraanivärskendussagedus

Tagumised kaamerad: 48 MP (+12MP +16MP), video kuni 4K kvaliteediga

Eesmine kaamera: 16 MP, video kuni 1080p kvaliteediga

SIM kaart: Nano SIM, Dual Stand-By, kaks SIM-kaardi pesa

Aku: 3800 mAh

Turvalisus: sõrmejäljelugeja

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 855 Plus 2.96-GHz Octa-Core

Ühendused: USB Type C, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Asukohamääramine: GPS ja A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

Mälu: 8 GB / 128 GB

Operatsioonisüsteem: Android 10

Mõõtmed: 74,4x160,9x8,1 mm

Kaal: 190 g