Oneplus tõi New Yorgis avalikkuse ette oma uued OnePlus 8 seeria telefonid

Rahvusvaheline mobiiltehnoloogiaettevõte OnePlus tutvustas eile oma uusima lipulaevade seeria OnePlus 8 nutitelefone. Seeria koosneb vingemast OnePlus 8 Pro ja kompaktsest OnePlus 8 seadmest. Märkimisväärsemate uuenduste hulgas on OnePlusile omase kõrge värskendussagedusega ekraani arendamine 120 hertsini, kuid puudub näiteks võimas telefoto-objektiiv, mis viimasel ajal saanud tipptelefonide trendiks. Mõlemal mudelil on aga mahukas aku ja kiire protsessor.

Uued telefonid toetavad Eestis veel mittekasutatavat 5G mobiilsidestandardit, mis tagab 5G-le omased kiirused ja üliväikese viiteaja. Muidugi on olemas ka 4G.

OnePlus 8 Pro - võimsaim mudel

OnePlus 8 Pro´l on 120-hertsise värskendussagedusega AMOLED-ekraan ning uusim Qualcommi Snapdragon 865 kiip. Ekraan on 6,78-tolline ja QHD+ resolutsiooniga. Hea värvitäpsuse ja 1300-nitisele valgustugevuse eest sai ekraan A+ hinnangu DisplayMate´i poolt, ületades või näidates võrdväärset tulemust 13 rekordiga, mis on rohkem, kui ükski teine nutitelefon on suutnud.

Pilt 120-hertsisel ekraanil uueneb ülisujuvalt ja silmasõbralikult. Tänu täpsematele liikumise prognoosimise ja kompenseerimise (MEMC) algoritmidele saab vaadata videosid kõrgendatud kaadrisagedusega kuni 120 kaadrit sekundis, mis vähendab hägusust ja teeb pildi teravamaks.

OnePlus 8 Pro on varustatud uusima Snapdragon 865 kiibiga ning Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF riistvaraga, mis võimaldab mitmegigabitist 5G ühenduvust ja täiustatud Wi-Fi 6 jõudlust ja tehisintellekti kaasamist. Lisaks on OnePlus 8 Pro-l mahukas ja kuni 20% energiatõhusam LPDDR5 muutmälu ning Dolby Atmose stereokõlarid.

OnePlus 8 Pro on esimene OnePlusi nelik-kaameraga telefon, milles kasutatakse eritellimusel valmistatud Sony IMX689 sensorit. Põhikaamera on 48 MP ja ülilainurkobjektiiv pakub 120-kraadist vaatevälja. Lisaks on telefonil 3x hübriid- ja 30x digitaalse suumiga teleobjektiiv ning eraldi värvifiltriga kaamera. Mobiil on varustatud ka hübriidse pildistabilisaatoriga, mis ühendab optilise (OIS) ja elektroonilise pildistabilisatsiooni (EIS) videote tegemiseks. Lisaks suurendab 3-HDR tehnoloogiaga kaamera dünaamilist ulatust, mis teeb pildi detailirikkamaks nii varjus kui ka hästi valgustatud tingimustes.

Uus juhtmevaba laadimisalus

OnePlus 8 Pro on esimene OnePlus´i seade koos uue võimsa Warp Charge 30 juhtmevaba laadimislahendusega, mis suudab laadida 4510 mAh aku 50 protsendini 30 minutiga. See on üks kiirematest juhtmevaba laadimise lahendusest. Warp Charge 30T kiirlaadimine juhtme abil suudab aku 50 protsendini laadida kõigest 23 minutiga.



Pro mudel tuleb müüki kolmes värvivalikus: Onyx Black (must), Ultramarine Blue (sinine) ja Glacial Green (roheline). Ultramarine Blue ja Glacial Green pakuvad OnePlusi uue põlvkonna matistatud klaasipinda.

OnePlus 8 - kompaktne lipulaev

OnePlus 8 on ettevõtte uusim kompaktne lipulaev, millel on 90-hertsine ekraan laia 20:9 kuvasuhtega ning 6,55-tollise diagonaaliga ning HDR 10+ toega. OnePlus 8 ekraan sai samuti A+ reitingu DisplayMate'ilt.

OnePlus 8 kaamerasüsteem koosneb kolmest kaamerast. Põhikaamera kasutab Sony 48MP IMX586 sensorit Spectra 480 pildiprotsessoriga ning töötleb senisest neli korda rohkem piksleid. Kaamerakomplekti kuulub ka 16 MP ülilainurkobjektiiv.

OnePlus 8 kiip on sama mis OnePlus 8 Pro-l: Snapdragon 865 koos Snapdragon X55 5G Modem-RF riistvaraga, mis pakub mitmegigabitist 5G ühendust.

OnePlus 8-l on uuendatud mahukas 4300 mAh aku, mis tagab 13% pikema aku tööaja kui vanemal mudelil, Warp Charge 30T laadija aga täidab 22 minutiga umbes 50% akumahust.

180 grammi kaaluv ja kõigest 8 mm paksune kompaktsem mudel on üks kergemaid 5G telefone turul. Sarnaselt Pro-le on OnePlus 8 saadaval värvides Onyx Black, Glacial Green ja uues Interstellar Glow värvitoonis.

Uus tarkvara

OnePlus 8 seeria telefonidel on Androidil põhinev uuenenud operatsioonisüsteem OxygenOS, mis seob sujuvalt Androidi kogemuse OnePlusi visuaalide ja täiustustega. Uuel tarkvaral on hulgaliselt värskendusi, olgu selleks siis värskendatud süsteemiikoonid, dünaamilised taustapildid või muud Android 10 võimsad uued funktsioonid. Näiteks OxygenOS pakub uue põlvkonna tumedat teemat “Dark Theme 2.0”, mis on kohandatud OnePlusi seadmetele ja sobib kokku paljude teiste rakendustega.

Hind ja saadavus

Euroopas on OnePlus 8 lipulaevade seeria ja lisaseadmete hinnad sellised:

RAM ROM Hind OnePlus 8 8 GB 128 GB 699 € OnePlus 8 12 GB 256 GB 799 € OnePlus 8 Pro 8 GB 128 GB 899 € OnePlus 8 Pro 12 GB 256 GB 999 € OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger (juhtmevaba laadija) 69,95 € OnePlus Bullets Wireless Z (juhtmevabad kõrvaklapid) 49,95 €

OnePlus 8 seeria telefone saab eeltellida OnePlusi, Elisa ja Telia veebipoodidest alates 14. aprilli õhtust.