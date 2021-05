TEST: Oneplus 9 Pro - tavaline Oneplus 9 pikksilmaga

Jätkuks Oneplus 9 testile tuleb loomulikult ka väikestel steroididel Oneplus 9 ehk siis Oneplus 9 Pro test, sest need kaks mobiili olid suures PR kastis koos, kui testimisse saabusid. Mis neil vahet ja kas veel oluliselt kõrgema, lausa luksusklassi hinna eest tasub parem kaamerakomplekt ära koos teleobjektiiviga? Vaatame järgi.

Välimuselt, kui ümbris ümber, kahel telefonil väga palju vahet ei teegi. Ümbris varjab ilusti ära Pro metallist raami (ilma Pro-ta mudelil on nii-öelda fiibertugevdusega plastik raamiks ehk teisiti öeldes ikkagi plastik) ning igast küljest voolava ehk kumera ekraaniääre, mis on Pro mudelil olemas, odavamal aga on lihtsalt ekraaniklaas lame.

Pro on ka mõned millimeetrid pikem, sest ekraanidiagonaal on natuke suurem, kui Oneplus 9-l. Vahe on siiski üsna minimaalne (6,7 vs 6,55 tolli), kuid Pro mudelil on punktitihedus suurem, seega pilt teravam. Kui ekraanid täpselt kõrvuti panna, siis silm seletab vahet, muidu aga on mõlemad üsna head ja kirkad ekraanipaneelid.



Kõrvuti pannes on siiski silmaga näha, et vasakpoolne Pro-mudel on parema ja kirkama ekraaniga.

Üldiselt ongi kahe telefoni vahe muus osas üsna minimaalne. Kiibistik (Qualcomm Snapdragon 888) on sama ja sõrmejäljelugeja asukoht on sama, mälu 12 GB (odavamal mudelil 8 GB), isegi jõudlustest annab peaaegu sama tulemuse, kinkides Pro mudelile siiski mõlema testiga mõned punktid rohkem:

Geekbench 5 - 1. Oneplus 9 Pro 3667 p (vs Oneplus 9 3638 p)

(vs Oneplus 9 3638 p) Linpack - 1. OnePlus 9 Pro 4907 MFLOPS (vs OnePlus 9 4904,8 MFLOPS)

Mõlemad OnePlusid on nende tulemustega Arvutimaailma läbi aegade jõudluse edetabeli tipus. Seega nii üks kui teine on väga hea kiirusega, ei tohiks olla probleeme ei mängimise, videotöötluse ega filmivaatamisega.

Mõlemal on ka stereokõlarid muusika kuulamiseks ja filmide mängimiseks, kuid stereo on abiks mängude mängimisel samamoodi hästi.

Mõlemal on sama, 4500 mAh aku. Toetatud on sama, Warp Charge 65T kiirlaadija, millele pole eriti lihtne leida teist turul samaväärset kõrvale. Mõlemal on 5G.

Kui suurem ja eredam ekraan kasutab sama riistvaraga sama suurt akut, siis võiks tunduda, et Oneplus 9 Pro aku kestab vähem. Tegelikult aga mingit erilist vahet ei olnud, mõlema telefoni akude kestvus on keskpärane ehk teisiti öeldes enam-vähem sama pikk. Oneplus 9 Pro säästab rohkem energiat LTPO tehnoloogiaga, mis tähendab, et maksimaalset 120 Hz ekraanivärskendust kasutatakse vaid siis, kui tõesti vaja. Mõne paigalpüsiva pildi korral võidakse ekraani värskendussagedust sujuvalt vähendada 1 hertsini, mis tarbib vähem energiat.

Oneplus 9 Pro maksab 999 eurot, mida on päris palju. Lausa mitusada eurot rohkem, kui Oneplus 9. Nende pisiasjadega seda suurt hinda ei põhjenda. Ainuke võimalus, äkki kaamera on siis nii palju parem? Või põhjendab mõne ostja jaoks kallimat hinda ka see, et Pro mudel on veekindel, odavam aga mitte?

Kui Oneplus 9 on varustatud 50 MP ülilainurk-kaameraga, 48 MP põhikaameraga ja 2 MP mustvalge kaameraga ning Oneplus 9 Pro samaga, Selfie kaamerad on ka mõlemal 16 MP, siis edasi hakkab juba erinevust sisse viskama. Oneplus 9 Pro pakub lisaks neile veel 8 MP teleobjektiiviga kaamerat. See suurendab (koos digiga) kuni 30 korda. Teeme kohe selle teleobjektiiviga mõned testid: 1x, 3,3x ja 30x suurendusega.

Klõpsa pildil, näeb originaali.

30x suurendusega on küll hea kaamerat binoklina kasutada, aga foto jaoks on see liiga udune ja müüri äärtesse on tekkinud veider lillakas toon. 3,3-kordse suurendusega on aga pilt juba (või veel) üsnagi terav.

Veel üks test:

Linnuvaatluseks seda 30-kordset pikksilma siiski väga kasutada ei saa, mingi valge lind on 30x suurendusega käest pildistades siiski näha:

Siin ka üks ülasepilt, Hasselblad teadupärast kalibreeris Oneplusi värvid võimalikult tõetruuks:

Meeldetuletuseks: Oneplus 9 seeriaga teeb Oneplus koostööd Rootsi legendaarse kaameratootja Hasselbladiga, kes kalibreeris kaamera värve (Natural Color Calibration with Hasselblad) ning tuunis kaamera kasutajaliidest. Tagaküljel on mobiilidel Hasselbladi logo. Aga proovime veel kevadisi värve, mis ongi juba päris erksad:

Kokkuvõtteks: hea kaamerakomplekt küll, aga väga suurt progressi nagu pole. Kui tahad hea suumikaameraga telefoni, siis näiteks 3,3-kordse suurendusega on pildid päris teravad. 30-kordse suurendusega on pildil olev küll aimatav, aga seda kvaliteeti saad kasutada vaid näiteks binoklina tarbides, et näha, mis kaugel silmapiiril asub või poesiltide lugemiseks teisel pool tänavat. Abiks ikka.

Värvid, lainurk ja maastikuvaated on Hasselbladi toega kaamerakomplektiga väga head. Samas on hämaras pildistamiseks, HDR-iks ja telefotoks ka palju paremaid kaameraid, mis ei olegi sellest mudelist kallimad. Pigem vastupidi.

PLUSSID

+ veekindel korpus

+ väga hea ekraan

+ jõudlus on Androiditelefonide seas kõige tipus

MIINUSED

- liiga kallis

- kaamerad on küll head, kuid keerulistes olukordades ei midagi väga erilist

- sõrmejäljelugeja on liiga all, tänaval kasutades annab palju vigu, kui näppu täpselt keskele ei säti

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Oneplus 9 Pro

Hind: 999 eurot

Ekraan: 6,7-tolline, 3216 X 1440 pikslit, 525 ppi, 120 Hz Fluid AMOLED koos LTPO-ga (muutuv ekraanisagedus), sRGB tugi, kriimustuskindel Corning Gorilla Glass kate

Operatsioonisüsteem: OxygenOS 11 / Android 11

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 888, 5G kiibistik X60

Graafikakaart: Adreno 660

RAM: 12 GB LPDDR5

Välkmälu: 256 GB UFS 3.1 2-LANE

Aku: 4500 mAh (2S1P 2250 mAh)

Kiirlaadija: Warp Charge 65T (10 V / 6.5 A), 50 W Wireless Charging tugi

Kaamerad: põhikaamera 48 MP (lainurk, 23 mm), Sony IMX789, OIS, ava ƒ/1.8; ülilainurk-kaamera 50 MP, Sony IMX766, 14 mm, ava ƒ/2.2, vabavormis moonutusi vähendava klaasiga; telefoto kaamera 8 MP, OIS, ava ƒ/2.4; mustvalge kaamera 2 MP; 8K video @ 30 fps, 4K video @ 30/60/120 fps, 1080p video @ 30/60 fps, üliaegluup 1080p video @ 240 fps, 720p video @ 480 fps, timelapse, HDR

Andmeside: LTE, 5G, 1,4 Gbps / 200 Mbps; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Muud ühendused; Bluetooth, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou