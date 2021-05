Oneplus 9 - väike samm ilma suurenduseta

OnePlus on oma uusi telefone välja tuues vaikselt hinda kergitanud. Lagi pole veel vastu tulnud, sest OnePlus 9 maksab veelgi rohkem, kui oli välja tulles näiteks OnePlus 7 Pro või OnePlus 8. 800 eurot - seda on päris palju. Tagaküljelt aga leiab legendaarse kaameratootja Hasselblad logo - turundusega segatud sõnum vihjab kaamera uuele kvaliteedile. Ja kaamerad on tõesti sel mudelil üsna head, kuid ühe puudusega. Ja kas ka revolutsiooniliselt head, on iseküsimus. Väikeseid kohendusi-parandusi on tehtud muus osas ka, kuid telefoto võimalust pole mitte-Pro mudelisse sisse pandud.

Lühidalt kokku võttes on OnePlus 9 müügipunktideks hea kaamerasüsteem – ilmselt kohati (lainurga osas) parim, mis Oneplusil on olnud. Näiteks on ülilainurga lääts vabavormis, mis kõrvaldab moonutusi kaadri äärtest. Pildimasinal on Hasselbladi poolt tuunitud tõetruu värviesitus (Natural Color Calibration with Hasselblad), mis ongi legendaarse Rootsi kaameratootja põhiline panus Oneplusi mobiilikaameratesse. Lisaks on mudelil tipptasemel riistvara: Qualcomm Snapdragon 888 kiibistik, DisplayMate A+ reitingu saanud Fluid Display 2.0 ekraan ning Warp Charge 65T ja Warp Charge 50 Wireless kiirlaadimine (vastavalt juhtmega ja juhtmeta).

Mobiilil on 6,55-tolline QHD ekraan (õige pisut väiksem, kui Pro mudelil), millel heledust põhja keerates on hämaras toas silmadel peaaegu valus - eredus on tõesti väga hea ja sellisena hästi loetav isegi täielikus suvises päikesevalguses. 120 Hz värskendussagedus tagab menüüde ja kasutajaliidese sujuva liikumise ning mobiilimängudega on ka pilt üsnagi ühtlane. Päikese käes tuleb siiski ekraaniheledus ise maksimaalse peale keerata, sest alati ei tööta automaatne heleduse reguleerimine just kõige sobivamalt.

OnePlus 9 on, nagu Oneplusi tippmudelitele omane, üsnagi suur ja raske, taga on ka kõrge väljaulatuv kaameraplokk. Selle silumiseks on hea mõni silikoonist mobiiliümbris kohe korpuse peale panna, sest telefoni igas servas kaarduv ekraan (Fluid AMOLED) võib kergelt löökidele ja kriimudele alla anda. Tugevust aitab siiski parandada Corning Gorilla Class kate.

Puudu on MicroSD kaardi pesa (aga sisseehitatud välkmälu on see-eest palju), olemas aga endiselt küljel asuv telefoni hääletusse režiimi lülitav füüsiline nupp (alumisel pildil). Sarikoosolekutel käija jaoks on see nupp endiselt hea päästja olukordades, kui oled unustanud telefoni hääletusse režiimi panna ja ei pea hakkama sellepärast piinlikul hetkel mobiiliseadetes sobrama. Samas pole see just kõigi jaoks ülivajalik funktsioon, vaid lihtsalt neile, kes nii harjunud - mugav lisa. Olenevalt kasutaja harjumustest on helivaljuse nuppude asumine teisel pool sisselülitusnuppu natuke ebaharilik, aga eks ka sellega harjub ära, kui oled telefoni igapäevaselt kasutama hakanud.

Sisseehitatud sõrmejäljelugeja on ekraanialune, see aga asub liiga allservas. Kui tänaval vaja kiiresti telefon sõrmejäljega lahti lukustada, siis pole see pöidla jaoks üldsegi loomulikus kohas. Kui paned sõrme peale, siis kipub see liiga kõrgele jääma ja sõrmejäljelugeja ei tunne ära. Sellepärast väljas käigupealt kasutades kippuski sõrmejäljelugeja üsna tihti eksima. Toas hoolikamalt sõrme sättides töötas aga üsna täpselt.

Snapdragon 888 on Qualcommi tipp-kiibistik ja selle leiab ka mõlemast OnePlus 9 seeria telefonist, nii siin testitust kui Pro-mudelist. Teeme kohe ära mõned kiirustestid, et võrrelda kõigi aegade Androiditelefonide edetabelis teiste telefonidega.

Test on tehtud muide alles äsja välja tulnud OxygenOS 11 tarkvarauuendusega, mis parandas nii Android 11 toimimist kui mõningaid kaameraomadusi.

Geekbench 5 - 3638 p

Linpack - 4904,8 MFLOPS

Mõlema tulemusega on Oneplus 9 läbi aegade edetabelis esimesel kohal (nendest telefonidest, mida Arvutimaailmas on testitud, hiljem ületas seda tulemust napilt OnePlus 9 Pro). Seega igati kiire ja korralik mobiil, millel jõudlusele pole miskit ette heita. Oma hinnasildi kohta võikski ju oodata, et saad parima jõudluse. 12 GB mälu ja 256 GB välkmälu on ka igati tipust ja piisav valdavale enamusele kasutajatest. Lisame veel hea ekraani ja tegemist on peaaegu ideaalse mänguritelefoniga.

OnePlusi tavalisest suurem adapter pakub ülikiiret laadimist ja püstise laua-alusega juhtmevaba laadija samuti. 4500 mAh aku koosneb sisemiselt tegelikult kahest eraldi 2250 mAh akust, mis on muidugi mittevahetatavad, kuid mida kiirlaadija laeb korraga. See annabki parema laadimiskiiruse, kuid nõuab ka võimsamat laadijat. Warp Charge 65T (10 V / 6,5 A) peaks seega laadima 65 W võimsusega. Juhtmevaba laadija maksimumvõimsus on 15 W. 15 minutiga pidi saama juhtmest laadides piisavalt energiat ühe päeva jaoks ja umbes nii ka juhtuski, 100% täis aga laeb telefon end ligi poole tunniga. OnePlus laadis ka tavalise Qi standardi juhtmevaba laadijaga, kuid siis juba aeglasemalt, kui OnePlusi enda originaal-juhtmevaba laadijaga. Originaal-laadijaga, kuhu saab mobiili panna nii püstiasendis kui horisontaalis, laadis seade end täiesti täis ca 45 minutiga. Horisontaalis saad filmi juhtmevabas laadijas mobiili laadides vaadata stereokõlaritega.

Aku tööaeg on üsna keskmine - päev ja natuke rohkem, teise päeva õhtusse alati välja ei vea, kui aktiivselt kasutada.

Kaamerad

800-euroselt telefonilt, millel kaamerate juures Hasselbladi logo, ei eeldakski midagi kehva, ootused on igatahes kõrgeks aetud. Teeme mõned katsed.

Taga on 48 MP + 50 MP + 2 MP kaamerakomplekt, suurt teleobjektiivi mitte-Pro mudelil pole. Kuid need kolm peaksid ka enamuse igapäevastest vajadustest katma, sest väga suur tele pole tavaliselt mobiilides veel plakatikõlbuliku kvaliteediga. Kuid suurendada ju tahaks teinekord ikkagi kasvõi natuke.

48 MP Sony sensoriga põhikaamera on lainurk (23 mm), 50 MP Sony sensoriga teine kaamera ülilainurk (14 mm) ja kolmas mustvalge 2 MP kaamera tegeleb teravustamise ja bokehiga ning teeb mustvalgeid pilte. Samas pole see 2 MP sensor mustvalge pildi jaoks kuigi võimekas, mõistlikum on ehk teha oma mustvalged pildid teiste sensoritega ja pärast järeltöötluses värvid eemaldada.

Katse mustvalge filtriga, mis kasutab mustvalget sensorit:

Väidetavalt on Hasselbladil käsi küljes olnud ka kaameraliidese disainimisel, aga midagi väga uut ja erilist ei hakanud seal silma. Kõik on tipp-topp korralik ka profirežiimis, kust saad enamikku mobiilikaamera käsitsi sätitavatest seadetest muuta:

Erinevalt OnePlus 9 Pro-st Oneplus 9-l optiline pildistabilisaator puudub, seega peab pilte ja videosid tegema kindlama käega. Kui valgust on, siis see palju ei sega, sest pole ju ka telefotot, suurendamine käib vaid digitaalselt.

Siin on üks katsetus suumimisega (klõpsa pildil, avaneb originaal):

Teleobjektiiviga saab kuni 10-kordse suurenduse, aga see on digitaalne ehk lõigatakse lihtsalt sensori pildist välja.

Selge see, et tegemist pole telefotokaameraga. Seega proovime, mida teeb Hasselbladi värvide korrigeerimine ilusal kevadisel päikesepaistelisel päeval lainurgaga.

Lähedalt pildistades on ülastega keeruline saada selline pilt, kus lill poleks üleni valgeks ülesäritatud või vastupidi - liiga tume.

Siin veel üks katse:

Jah, värvid on tõesti üsna loomulikud ja pole neoonseks keeratud, nagu mõnede mobiilidega vahest juhtub. Ka pole värvid liiga tagasihoidlikud.

Kui nüüd lainurgaga tehtud pildilt oksad välja suurendada, siis tundub tulemus üsna hea, pole mingeid äärte liigseid teravustamisi ja ületöötlemist.

Veel üks katse lainurga ja kevadiste värvilaikudega:

Vastu päikest pole olukord lootusetu, aga HDR siiski päris kõike varjust välja ei too:

GPS-i testis võib selle telefoniga üsna rahule jääda, isegi siseruumides võtab asukoha üles üsna täpselt ja ka ringi liikudes on kõrvalehüppeid vähe.

Kokkuvõtteks: osta või mitte?

OnePlus 9 kaamerakomplekt on orienteeritud laiatarbepildistajale, kes teeb maastikupilte, portreesid, makro õnnestub ka üsnagi hästi ja värvid on piltidel üsna head, aga muret teeb telefoto täielik puudumine. Mustvalge sensor on pigem nišikasutajale, kui see just olulist rolli teiste piltide paremaks tegemisel ei mängi lisainfo kogujana. Hasselbladi on kõige rohkem aimata värvikorrektsioonis, aga ka teised praeguse aja 800-eurosed tipptelefonid teevad ju üsna täpsete värvidega pilte. Kaameratelefoniks on see mudel normaalne, aga ei midagi väga erilist. Pigem võiks Oneplus 9 Pro koos teleobjektiiviga olla fotograafiahuvilisele kasutajale parem valik (kuid veelgi kallim). Seda teist mudelit testimegi ka kohe varsti.

OxygenOS 11 on hea ja puhas Android ja sobib neile, kes seda hindavad. Ekraan on väga selge ja sujuv, kiirlaadimine aga sobib väga hästi neile, kes pidevalt unustavad oma telefoni laadida ja see tuleb meelde alles viimasel hetkel. Peaasi, et hommikul vähemalt 15 minutit enne kodust välja minekut meelde tuleb - siis jõuab veel laadida. Samas ei maksa oodata, et aku mitu päeva jutti kestaks. Kestab üsna tavaliselt ühe päeva ja natuke peale.

PLUSSID

+ kiire riistvara, sobib mängimiseks

+ hea ekraan, sobib nii mängimiseks kui filmivaatamiseks, 120 Hz värskendussagedusega

+ Korralik lainurk-kaamera heade värvidega

MIINUSED

- liiga kallis

- puudub telefoto

- sõrmejäljelugeja asub ebamugavas kohas

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon OnePlus 9

Hind: 800 eurot

Ekraan: 6,55 tolli, 2400 x 1080 pikslit, 402 ppi, 20:9 küljesuhtega, 120 Hz värskendussagedusega, Fluid AMOLED, sRGB, kriimustuskindel Corning Gorilla Glass Operatsioonisüsteem: OxygenOS kasutajaliidesega Android 11

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 888, 5G - X60 kiip, graafika - Adreno 660 RAM: 12 GB, LPDDR5

Välkmälu: 256 GB, UFS 3.1 Aku: 4500 mAh

Kiirlaadimine: Warp Charge 65T (10 V / 6,5 A)

Juhtmevaba laadimine: 15 W

Kaamerad: põhikaamera Sony IMX689 sensoriga, 48 MP, 23 mm lainurk, ava ƒ/1.8; lainurk-kaamera Sony IMX766 sensoriga, 50 MP, 14 mm ülilainurk, ava ƒ/2.2, moonutustevaba läätsega; mustvalge 2 MP sensor

Video omadused: 8K video 30 fps, 4K video 30/60 fps, 1080p video 30/60 fps, üliaegluup kuni 720p video 480 fps

Esikaamera: Sony IMX471 sensoriga, 16 MP, elektrooniline pildistabilisaator, fikseeritud fookus, ava ƒ/2.4, Full HD video Ühendused: LTE 4×4 MIMO (2 Gbit/s / 200 Mbit/s), 5G 2×2 MIMO, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC Navigatsioon: GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, A-GPS

SIM: Dual nano-SIM pesa