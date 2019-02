10x kadudeta suurendus tuleb - Oppo tutvustab MWC-l uut periskoop-objektiivi mobiilis

Mobiilide korpused on läinud väga õhukeseks ja teatavasti on seal sees väga kitsas, et mingit tõsisemat optikat mobiilikaamera jaoks ära mahutada. Samas - paksust küll pole, aga objektiivi võib paigutada telefoni sisse pikuti, nii et peeglite ja prismadega saab suunata valguse piki telefoni edasi sensori poole läbi mitmete läätsede ja optilise stabilisaatori. Hiina mobiilibränd Oppo lubabki selleaastasel Mobile World Congressil Barcelonas näidata oma esimest 10x kadudeta suurendusega seda tüüpi mobiilikaamerat.

Persikoopobjektiiv, mis lubab suuremaid läätsekomplekte teleobjektiividena kasutada, pole iseenesest midagi väga uut. Juba 2017. aastal tutvustas Oppo oma esimest sellist kaamerasüsteemi viiekordse kadudeta (pikslites) suurendusega. Muidugi on sellise suurenduse jaoks vaja ka väga head optilist stabilisaatorit, mis oli samuti kaameras olemas.

Seekordne kümnekordne suum tuleb ka ilmselt nn persikoopobjektiiviga, aga kuidas pilt sellise lahendusega siiski piisavalt teravaks saadakse, kui inimene oma värisevast käest nii võimsa suurendusega digipilte teeb, sellest saab varsti juba Barcelonas lähemalt teada. Praeguseks on olemas vaid vihje Twitteris, mida oodata võib: