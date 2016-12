Robotiseerime jõulud: Eestis jõudis müügile Ozobot´i uus intelligentne mudel Ozobot Evo

Sel aastal tegi robootikaringides ja koolides imet uus robot Ozobot, mille uus intelligentne mudel Ozobot Evo jõudis äsja müügile ka Eestisse. Õpi uue roboti abil programmeerima, masinaid eemalt juhtima ja tiimitööd tegema.

Mänguasjade ja haridusrobootika müüja ning maaletooja Rekato alustas Eestis uue põlvkonna intelligentse roboti Ozobot Evo müüki, mis aitab kõigil õppida robotijuhtimist ja suhelda intelligentse masinaga. Uus Ozobot Evo on muutunud sotsiaalseks, võimaldades roboteid koos sõpradega juhtida ning omavahel turvalises keskkonnas suhelda.

Ozoboti tootja Evollve Inc. on varem tuntust kogunud oma eelmise põlvkonna robotiga Ozobot Bit, mida kasutavad paljud robootikaringid ja koolid ka Eestis, kus on see robot kõrgelt hinnatud nii laste kui õpetajate seas.

Äsja Eestisse müügile jõudnud uue põlvkonna Evo viib aga robotiga suhtlemise täiesti uuele tasemele, lubades õppijatel ja mängijatel alates kaheksandast eluaastast suhelda üksteisega ja ka robotiga, koostööd teha ning oma oskusi teistega jagada.

“Eesti koolides jõudis Ozobot kasutusse alles sel aastal, kuid on lühikese ajaga saavutanud suure populaarsuse nii laste kui õpetajate seas,” meenutab Rekato tegevjuht Andres Sirel, millise eduga robot siia saabus. “Ka paljud lapsevanemad on õpetliku roboti juba kodustanud. Usun, et oluliselt täienenud ning uute suhtlus- ja koostöövõimalustega Ozobot Evo saab üheks hinnatumaks vahendiks robootika õpetamisel kõigile.”

Põhjalikud uuendused ja võimalus Evo just oma käe järgi ära seadistada pakuvad täiesti uut taset STEAM-is – nii kutsutakse viiest erialast koosnevat õppesuunda, kuhu kuuluvad Science – teadus, Technology – tehnoloogia, Engineering – inseneeria, Arts – kunstid ja Mathematics – matemaatika. Just neid viite distsipliini on vaja tulevikuinseneril hästi osata, et robotite ja masinatega tegutseda.

Evo sobib hästi nii koju kui kooli, pakkudes meelelahutust ja kasulikke oskusi tehnoloogiaga toimetulekuks. Koolis võib Evo abiga õpilastele edukalt selgeks teha programmeerimise põhialused, harjutada praktilist matemaatikat ning miks mitte tegeleda ka kunstiga. Uue põlvkonna Evo tähtsaimaks värskenduseks on võimalus ühendada oma seade teiste omasugustega, tegutseda sünkroniseeritult ja juhtida roboteid koos sõpradega. Juhtida saab Evo LED-tulesid, helisid ja liikumist otse üle mobiilse seadme või kasutades markeritega ise joonistatud värvikoodidega valmisprogrammeeritud käskusid, mida Evo iseseisvalt täidab.

Ozobot Evo põhiomadused on järgmised:

OzoChat for Evo-2-Evo ehk robotitevaheline sõnumivahetus (suhtluskeskkond kuni 13-aastastele)

Läheduseandur infrapunasensoriga

Bluetooth-ühendus (leviulatus kuni 10 meetrit)

Raadio teel liigutuste, heli ja LED-tulede juhtimine

Värvide ja joone äratundmine

Iseseisev tegutsemine etteantud käskluste (programmi) järgi

Vajaliku sisu ja omaduste allalaadimine

60+ minutit mänguaega ühe laadimisega

Uue roboti Ozobot Evo suhtluskeskkond töötab inimese ja masina, inimese ja inimese ning masina ja masina vahel. Seadme oskuste hulka kuuluvad veel sõitmine mööda joonistatud või prinditud markerijoont ja värvitriipudest koosneva “programmeerimiskeele” jälgimine, mis teeb Ozobotist suurepärase vahendi programmeerimise õppimiseks läbi mängu. Programmeerimiseks on olemas lihtne keskkond OzoBlockly, mis pakub viit erineva raskustasemega režiimi, kus näiteks koolieelikud saavad kasutada visuaalseid ikoone käskude koostamiseks ja edasijõudnud kodeerijatel on juba põhjalikumad vahendid algoritmide kirjutamiseks.

Ozobot Evo ühildub nii iOS-i kui Androidiga seadmetega ja on saadaval nii kahes värvitoonis Rekato e-poest hinnaga 159,99 eurot. Komplektis on robot Ozobot Evo, OzoSkin (vahetatav kest), mängimisalus, kott, USB kaabel ja neli spetsiaalset Ozocode värvilist markerit.