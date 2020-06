Alla 500-eurosed nutitelefonid POCO ja Xiaomi, mis võistlevad hoopis kõrgemas hinnaklassis

(Sisuturundus)

Xiaomi ja tema hiljuti iseseisvunud sõsarbränd POCO on mõlemad praegu maailmavallutusturneel. Kui POCO oli pigem teada-tuntud Hiinas ja Indias, siis nüüd astub see bränd jõuliselt Euroopa turule. Xiaomi aga tõusis hiljuti kolmandaks suurimaks mobiilitootjaks. Põhjus on üsna selge - mõlemad pakuvad ülihea hinnaga täiesti tipptasemel telefone. Lisame siia veel juurde Gearbesti praegu kestva hinnasoodustuse ja ongi olemas parimad pakkumised nii koolilõpetajale, puhkusele minejale kui töörügajale.

POCO F2 Pro - maailma üks odavaimatest 5G telefonidest - 462,5 eurot



POCO F2 Pro telefoni on juba nimetatud selle kevade suurüllatajaks. Uus Qualcommi kiip Snapdragon 865 on üks võimsaimatest mobiili kiibikomplektidest, mida üldse nähtud ja see pakub ka 5G tuge (mida paraku meil veel pole võimalik sel suvel kasutada kohalike olude tõttu). Lisaks on Snapdragon 865 energiasäästev, mis aitab ka uue 5G tehnoloogiaga rohkem kui ühe päeva akut laadimata hakkama saada. Mälu on samuti POCO-l uusima ja kiireima tehnoloogiaga: LPDDR5 operatiivmälu (RAM) ja UFS 3.1 tehnoloogiaga välkmälu. Uue aurukambritehnoloogiaga LiquidCool Technology 2.0 katab kiibistikku tihedalt ja tagab jahutuse kuni 14 kraadi madalamaks.

Aku on 4700 mAh mahutavusega, 30 W kiirlaadimisega ja see mahutavus koos energiasäästliku riistvaraga tagab testide järgi kuni 13 tundi järjest mängimist või 6 tundi video vaatamist. Tavakasutuses kestab siiski rohkem kui ühe ööpäeva, ooterežiimis seisab 17 päeva.

Tagaküljel on korralik komplekt kaameraid:

64 MP lainurkobjektiiviga põhikaamera Sony IMX686 sensoriga, 1,6 um 4-in-1 Super Pixel´i tehnoloogiaga, ava f/1.89

13 MP ülilainurk-kaamera (123° FoV, f/2.4)

5 MP makrokaamera (3-10 cm, f/2.2)

2 MP sügavussensor

Ees on üks 20 MP kaamera, mis sõidab välja ülaservast ja on muul ajal peidus. Ekraanil pole kulmu ega kaamera-ava.

Telefon on uhiuus, selle esmaesitlus toimus alles 12. mail.

Xiaomi Mi Note 10 Lite - 350 eurot

Xiaomi Mi Note 10 Lite puhul on tegemist on väga hea kooli- ja ka töötelefoniga. Jah, kumerad 3D ekraaniääred on nüüd juba olemas ka 350-eurostel telefonidel. Lisaks pakub Lite võimsat protsessorit, head jõudlust, väga suurt akut (5260 mAh), piisavalt mälu (RAM 6 GB, välkmälu 64 GB) ja head kaamerakomplekti:

64 MP lainurgaga põhikaamera, f/1.89, laseriga autofookus

8 MP ülilainurk-kaamera (120 kraadi), f/2.2

5 MP sügavssensor teravustamiseks

2 MP makrokaamera, f/2.4

Esikaamera on 16 MP sensoriga ja nii nagu tagakaamera tehisintellekti toega pildiparandusel.

Mõlemad telefonid on praegu soodushinnaga - POCO kampaania kestab veel 2 päeva, Xiaomil 10 päeva.