TEST: Peaaegu täiuslik USB HUB-iga 4K UHD kodukontori monitor Philips 329P1H

Muidu kirjutame me monitoridest pigem harva ning peamiselt sellepärast, et need on üldiselt üsna igavad. Toll siit, cm sealt, 100 € üles, 200 € alla, 16,7 miljonit värvi ning mõni piksel sinna-tänna. Seekord aga jõudsid Arvutimaailma laborisse erinevaid teid pidi kaks Philipsi monitori. Siin on 4K mudel, väiksemast Full HD mudelist saab lugeda siit.

Kuna Philipsi monitori kohta tuli pressiteade, et nüüd on see saadaval ka dokina ja kuna üritan lauapealset puhtamaks saada, on tegu vaid positiivse uudisega ning mõne nädala pärast oli demomonitor minu laual.

Imeline 32-tolline hiiglane, võrreldes mu tavapärase 24-tollise lahendusega kõrvutatud Samsungi 30-tollise nõgusa ekraaniga, millest eelmise aasta septembris juttu oli.

Philipsi USB-C dokkimisekraan võimaldab mitmekülgset lahendust. Vaadake UltraClear 4K UHD pilti ja laadige oma sülearvutit kuni 90 W võimsusega – kõike seda samal ajal ühe USB-C kaabliga.

Philips 329P1H näol on tegu 32-tollise diagonaaliga 4K monitoriga, millel IPS paneel ning USB-C võimekus, integreeritud veebikaamera, millel Windows Hello (näotuvastuse) tugi.

Monitori kvaliteeti on kohe tunda, kui karbist välja võtad. See üle 12 kg kaaluv ekraan on selgelt tööle ja produktiivsusele suunatud, kõikvõimalike üles-alla ja küljele kruttimise võimekustega, mis ühel ergonoomiliselt monitoril olema peaks.

Ca 600 euro juures midagi vähemat ei ootakski, sest soodsamad, kuigi võrreldamatud ekraanid saab kätte juba alla 300 euroga.

Ekraan liigub sujuvalt mitu cm üles-alla, pöörab 90 kraadi portreeformaati, aluse peal pööratav 180 kraadi ning üles-alla nurka -5 kuni +25 kraadi sobitumaks iga laua-tooli kombinatsiooniga.

Ekraani jalg on stabiilne, läbivalt premium toote tunnetusega ning peale esimest pingutust, et see raske kolakas jala peale saada, on see nagu kinnisvara ja isegi seisulauaga üles-alla sõites ei tekita ebakindlust.

Kõnealune monitori veebikaamera on 2 MP ning suudab jäädvustada 1080p Full HD pilti, mis on täpselt nii halb, kui ühest kahemegapiklisest veebikaamerast võiks eeldada.

Tahad kvaliteeti, ühenda mõni vana nutitelefon arvutiga. Kuid see monitorikaamera on juba arvutiga ühenduses ning lihtsalt töötab. Zoomi või Teamsi kõnede jaoks on ehk täiesti piisav.

Lisaks on kaamera juures integreeritud mikrofon ja seda kõike saab kasutada ikka veel läbi üheainsa USB-C kaabli. Enam-vähem heas valguses võid kindel olla, et pooled su kolleegid kasutavad selle veebikaameraga võrreldes üldse video edastamiseks vist kartulit.

Ainus, mille üle nuriseks, on see, et monitori "latva" peidetud veebikaamera avamisel-sulgemisel kipub monitor allapoole vajuma, kuid see ei ole kindlasti asi, mille pärast ekraanist loobuda.

Võib-olla ei ole seegi üdini halb, kuna kaamera on üsna suurel monitoril päris kõrgel ning kiilaneva pealae näitamise vältimiseks tasukski monitor pigem alumisse asendisse lükata.

Pilt ja featuurid

Kuna kogu ekraani funktsionaalsust on võimalik kasutada üle USB-C kaabli, ei ole see vaid hea võimalus oma laud kaablitest vabastada, vaid võimaldab sul ühendada ka tahvelarvutid või mobiiltelefonid ekraaniga. Näiteks Samsungi DEX-iga või IPAD-iga saab su nuhvlist/tahvlist peaaegu täisväärtusliku arvuti.

Lisaks on monitor võimeline kuni 90 W toidet edastama, millest on enam kui küll enamikule sülearvutitest.

Sisseehitatud kõlarid on võrdlemisi kohutavad, paremad siiski, kui mitte midagi, kuid tõenäoliselt teevad suvaliseld 30 € lauakõlarid paremat heli. Neid on väga mugav ühendada monitori kõrvaklapipessa ning arvutiga on ka siis ikka ühenduses vaid üks kaabel.

Ka tarkvara poole pealt on Philipsi 329P1H igati tasemel. Philipsi Flicker-Free aitab vähendada silmade väsimust, vähendades pildi värelust ning LowBlue Mode vähendab suurel hulgal kahjuliku sinist valgust ning valgussensor reguleerib automaatselt ekraani heledust vastavalt ruumi valgusoludele.

Kõiki neid seadeid on võimalik välja lülitada üsna kerge vaevaga ning ekraan pakub mitmeid eelseadistusi kontorisse, mängimiseks, filmide vaatamiseks ning lugemiseks (EasyRead, mis teeb ekraani mustvalgeks).

Täiendavalt on ekraanil sensor, mis tunnetab, kas kasutaja on ekraani ees või mitte ning lülitab monitori üsna kärmelt välja, kui lähed näiteks kohvi võtma. See on igati tervitatav režiim, kuna mingil põhjusel mu arvuti äratab ennast iga natukese aja tagant üles, kui pole täielikult välja lülitatud, ning lööb terve toa ka keset ööd valgeks. Konkreetsel monitoril on savi, mida arvuti teeb, sest kasutajat pole ja tema pilti ette ei võta. Tundlikust saab muuta ning peale kohendamist jäi funktsioon sisse lülitatuks.

Ekraani pilt on igati selge, kuigi siiani tundub 4K resolutsioon laua peal kuidagi palju. Selle jaoks peaks veel suurem ekraan olema sest enamus ajast oli mul pilt 130% suurendusega, kuna vastasel juhul ei näinud seda kirburida lugeda. Seega minu jaoks oleks 2.7K täiesti piisav. Ainult et videotöötluseks on suur monitor hea.

Ekraani maksimaalne eredus on 350 cd/m2, mis võiks enamikule kasutajatest olla täiesti piisav, nagu ka 1000:1 kontrast ning 4 ms reageerimisaeg 60 Hz juures. Mänguritele võib jääda seda väheks ning tasuks uurida mõnda vähemalt 120 Hz monitori.

Kuna ekraanil on puudu HDR, on üsna selge, et antud seadme mentaliteet on pigem vähem möla, pikem samm. Olgugi, et HDMI 2.0 ühendusega saad vaevata ühendada monitoriga Apple või mis iganes tarkust täis purgi, kasvõi Playstationi, ei saa sellest kogu elamust.

Töö on tähtsam!

Dokk – Põhjus mille pärast see monitor mu lauale jõudis

On tore, AGA.

Minu töörütm käib kahe monitoriga ning antud juhul raisati võimalus seda sihtrühma haarata. Tõsi, me oleme vähemus, kuid USB-C võimaldaks ühendada üsna vaevata ka kaks monitori ühe kaabliga.

USB pesad on küljel ning all, lisaks võrgukaabli pesa, mis teeb sellest peaaegu ideaalse toote.

Kokkuvõtteks

Tegu on hea 4K monitoriga, mis kvaliteetse IPS paneeli ning integreeritud veebikaameraga. Töötab ise ja toidab sülerit üle ühe USB-C kaabli ning oleks peaaegu täiuslik, kui see suudaks HDMI, DisplayPorti või mis iganes standardiga pilti edastada ka mu teise monitori. Värvid on ekraanil igati head ning peale kalibreerimist isegi visuaalse töö jaoks piisavad.

Väreluse vähendus, automaatne välja lülitus, vähem sinist ehk vähem koormust silmadele on ka hea.

Matt plast ilma rõlge piano-black läikiva plastikuta teeb sellest ekraanist hea tööriista.

Kuid mina istun ikka oma Delli doki küljes, mille ümber paras juhtmepundar ja kaks monitori, et arvuti küljes ühe USB-Cga piirduda.