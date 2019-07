Pipedrive 2.0 toob müügiinimestele tehisintellektist assistendi

Pipedrive tõi turule uue põlvkonna tarkvara, mille ainulaadne tehisintellektil põhinev assistent hakkab andma müügiinimestele nõu, missugune oleks kõige otstarbekam järgmine samm kliendiga eduka tehingu sõlmimiseks.

Pipedrive’i tehnoloogiajuhi Sergei Anikini sõnul on tehisintellekti arendamine täna tehnoloogiasektoris üks olulisemaid suundi ning mitmed väikesed ja suured ettevõtted teevad selles vallas katsetusi. “Müügitarkvara valdkonnas on Pipedrive’i lahendus ainulaadne, kuna tehisintellekti roll ei ole inimest asendada, vaid teda nõustada,” sõnas Anikin. Ta lisas, et tehisintellekt on justkui väike abimees, kes analüüsib suurandmeid, eelnevaid samme ja tehinguid ning annab selle põhjal müügiinimesele soovitusi kiiremate ja targemate otsuste tegemiseks. “Vaid inimestel on edukaks müügitööks vajalik oskus ja võimekus luua klientidega usaldusväärseid suhteid, jälgida nende kehakeelt ja märgata emotsioone ning selleni tehisintellekt vähemalt lähiaastatel kindlasti veel ei küündi,” usub Anikin.

Tehisintellektil põhinev müügiassistent soovitab näiteks kliendi kasutuse põhjal tegevusi, mida saaks automatiseerida, õpetab eesmärkide seadmist ning kohandamist, innustab tegema hästi töötavaid tegevusi ning toob müügiinimese mõnikord sadade tehingute seast esile need, mis pikemat aega on tähelepanuta olnud.

Müügiassistendi loomine oli Pipedrive’i jaoks esimene suurem tehisintellekti arendusprojekt. Rakenduse loomiseks läbis 15-liikmeline arendajate meeskond läbi 3-kuulise missiooni ehk arendustööd kestsid keskmisest kauem ning nõudsid tavapärasest rohkemate töötajate panust. “Suur töö on tehtud, kuid hulk ideid on veel teostamata,” sõnas Anikin, lisades, et tehisintellekt ei saa ilmselt mitte kunagi valmis, nagu ka Pipedrive ise.

Tehisintellekti saavad kasutada kõik Pipedrive’i kliendid olenemata valitud paketist. Ettevõte hakkab uue tarkvaraga kaasnenud võimalusi juurutama järk-järgult ning need jõuavad üle maailma klientideni 2019. aasta lõpuks.